Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin eski yıldızının 'üzücü' rekorunu kırdı!

Mohamed Salah'ın Liverpool'un ilk 11'ine yeniden dahil olması, Arne Slot'un aksayan takımını yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayacaktı. Ancak bunun yerine, Mısırlı Kral'ın varlığının artık eskisi gibi puan garantisi olmadığını gösteren endişe verici bir eğilimi ortaya çıkardı. Afrika Uluslar Kupası'ndaki milli görevinden döndükten sonra, Salah Cumartesi günü Bournemouth ile oynanan maçta kadroya geri döndü, ancak takımının 3-2 mağlup olduğunu gördü.

Bu sonuç, Salah'ı tüm yanlış nedenlerle rekor kitaplarına soktu. Bu mağlubiyet, forvetin Premier Lig'deki son sekiz maçının yedisinde mağlup tarafta yer aldığı anlamına geliyor. Bu, önceki yönetim ve Slot'un görevinin ilk günlerinde kesintisiz galibiyetler ile bir dönemi tanımlayan bir oyuncu için şaşırtıcı bir istatistik. Salah, bir canlanmanın katalizörü olmak yerine, Liverpool'un ilk dörtten düşmesine ve fiilen tacını teslim etmesine neden olan bir form düşüşünün ortak paydası haline geldi.