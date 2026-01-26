Getty Images Sport
Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin eski yıldızının 'üzücü' rekorunu kırdı!
Mohamed Salah'ın dönüşü işe yaramadı
Mohamed Salah'ın Liverpool'un ilk 11'ine yeniden dahil olması, Arne Slot'un aksayan takımını yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayacaktı. Ancak bunun yerine, Mısırlı Kral'ın varlığının artık eskisi gibi puan garantisi olmadığını gösteren endişe verici bir eğilimi ortaya çıkardı. Afrika Uluslar Kupası'ndaki milli görevinden döndükten sonra, Salah Cumartesi günü Bournemouth ile oynanan maçta kadroya geri döndü, ancak takımının 3-2 mağlup olduğunu gördü.
Bu sonuç, Salah'ı tüm yanlış nedenlerle rekor kitaplarına soktu. Bu mağlubiyet, forvetin Premier Lig'deki son sekiz maçının yedisinde mağlup tarafta yer aldığı anlamına geliyor. Bu, önceki yönetim ve Slot'un görevinin ilk günlerinde kesintisiz galibiyetler ile bir dönemi tanımlayan bir oyuncu için şaşırtıcı bir istatistik. Salah, bir canlanmanın katalizörü olmak yerine, Liverpool'un ilk dörtten düşmesine ve fiilen tacını teslim etmesine neden olan bir form düşüşünün ortak paydası haline geldi.
2012'nin yankıları: Dirk Kuyt'ın rekorunu egale etti
Mohamed Salah böylelikle şubat ve mayıs 2012 arasında Dirk Kuyt'ın kırdığı istenmeyen rekoru egale etti. Kop tribünlerinin kült kahramanı haline gelen, büyük maçlarda attığı gollerle tanınan yorulmak bilmeyen Hollandalı oyuncu Kuyt, kulüpteki son sekiz maçında bu kaderi yaşamıştı. Kenny Dalglish yönetimindeki o dönemde Liverpool, Lig Kupası'nı kazandı ancak ligde başarısız oldu ve sonunda sekizinci sırada yer aldı. Salah'ın 2012'deki zorlu takımla aynı kefeye konması, son aylarda standartların ne kadar düştüğünün açık bir göstergesidir.
Kaygan formun ortasında sallantıda olan ilişki
Bu istatistik, son aylarda Anfield'ı saran açık savaşın prizmasından bakıldığında özellikle çarpıcıdır. Mohamed Salah'ın dönüşü, aralık ayında baş antrenör Slot ile yaşadığı patlamaya neden olan kamuoyu önünde yaşanan anlaşmazlığın ardından geçici bir ateşkesin işareti olacaktı.
Kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu ile menajeri arasındaki ilişki, Afrika Uluslar Kupası'ndan hemen önce kırılma noktasına geldi. Salah, üç maç üst üste yedek kulübesinde oturduktan sonra Hollandalı teknik direktörle "hiçbir ilişkisi olmadığını" iddia eden kışkırtıcı bir röportaj verdi. Forvet, takımın toplu başarısızlıklarının günah keçisi olarak görüldüğü kötü bir kış dönemi sırasında kulübü "onu otobüsün altına atmakla" suçladı.
Slot'un ikilemi: Krizde bir efsaneyi yeniden entegre etmek
Baş antrenör Slot için bu istatistik önemli bir baş ağrısı yaratıyor. Hollandalı teknik adam şu anda Conor Bradley ve Giovanni Leoni gibi oyuncuların uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada bir krizle boğuşuyor, ancak şimdi de hücumda sorunlarla karşı karşıya. Salah hala dünyanın en iyi golcülerinden biri, ancak o sahaya çıktığında takımın dengesi bozuluyor ve bu da rakiplerin acımasızca yararlandığı bir savunma zayıflığına yol açıyor.
