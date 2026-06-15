Modric, ipucu yok: "Gelecek mi? Ben sadece Dünya Kupası'nı düşünüyorum"

"Hırvatistan'ın son Dünya Kupası turnuvalarındaki en büyük gücü her zaman birliktelik olmuştur ve bu sefer de öyle olmalı. Buraya sadece katılmak ya da figüranlık yapmak için gelmedik. Takım bir bütün olarak hareket ettiğinde, herkesle rekabet edebiliriz. Biz tecrübeli oyuncular olarak gençlere destek olmalı, onların gelişmesine yardımcı olmalı ve onlara tecrübemizi, niteliklerimizi ve karakterimizi aktarmalıyız. Gençler yeteneklerini sergilemekte özgür hissetmeli ve biz de onları desteklemeliyiz. Nesil değişimi yaşanıyor, ancak son iki Dünya Kupası'nda olduğu gibi kazanmaya ve iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz."











