Gelecek bekleyebilir. Luka Modrić futbol oynamaya devam edecek mi, Milan'da kalacak mıyoksa futbolu bırakacak mı? Hırvat yıldız, federasyonun kanallarına bir video röportaj verdi ve bu röportajda pek çok konuya değindi.
Çeviri:
Modric, ipucu yok: "Gelecek mi? Ben sadece Dünya Kupası'nı düşünüyorum"
KARİYER HAKKINDA
"Takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmak istediğim için tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayım" diyen kaptan, kendisi için son Dünya Kupası olacak bu turnuva sırasında milli takımda 200 maçlık rekor bir sayıya ulaşacak.
NESİLLER ARASI DEĞİŞİM
"Hırvatistan'ın son Dünya Kupası turnuvalarındaki en büyük gücü her zaman birliktelik olmuştur ve bu sefer de öyle olmalı. Buraya sadece katılmak ya da figüranlık yapmak için gelmedik. Takım bir bütün olarak hareket ettiğinde, herkesle rekabet edebiliriz. Biz tecrübeli oyuncular olarak gençlere destek olmalı, onların gelişmesine yardımcı olmalı ve onlara tecrübemizi, niteliklerimizi ve karakterimizi aktarmalıyız. Gençler yeteneklerini sergilemekte özgür hissetmeli ve biz de onları desteklemeliyiz. Nesil değişimi yaşanıyor, ancak son iki Dünya Kupası'nda olduğu gibi kazanmaya ve iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz."
YOL
"İngiltere bu grubun favorisi. Herkese saygı duyuyoruz, ama kimseden korkmuyoruz. Şimdi bunu sahada kanıtlama sırası bizde. Tüm Hırvatları gururlandırmak istiyoruz."