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MLS, transferlerde 370 milyon dolar harcama ve 218 milyon dolar satışla rekor kırdı
- Getty
Transferlerde rekor yıl
Üst üste üçüncü yılda MLS kulüpleri transfer piyasasında yeni zirvelere ulaştı. Geçen yıl kulüplerin 336 milyon dolar harcamasının ardından bu sezon daha da pahalı geçti ve toplam rakam 370 milyon dolara ulaştı. Transferlerin yüzde 60'a yakını 25 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu.
Geçen sezonun aksine, yükü yalnızca birkaç kulübün çektiği bir dönem yaşanmadı; lig genelinde hareketli bir kampanya vardı. 13 kulüp ya kulüp rekoru bonservis ödemesi yaptı ya da kulüp rekoru bonservis geliri elde etti. Toronto FC, USMNT forveti Josh Sargent için başlangıçta 22 milyon dolar ödeyerek en yüksek rakama ulaştı. Belirli bonusların devreye girmesi halinde bu anlaşma 27 milyon dolara çıkabilir. Sporting KC ise Brezilyalı kanat oyuncusu için 18 milyon dolar harcayarak ve ona beş yıllık sözleşme vererek bu listenin hemen arkasında yer aldı.
- Focus Images
Büyük satış
MLS'in küresel pazardaki varlığının bir parçası da ligin yabancı kulüplere satış yapabilmesi. Bu yaz da durum farklı değildi. Colorado Rapids, küresel pazarda her zamanki gibi aktifti; en dikkat çekici hamlesi, genç stoper Lucas Herrington'ı bonuslarla birlikte 23 milyon dolara kadar çıkan bir bedelle Hull City'ye satmak oldu. Gelecekte USMNT'de oynayacağı öngörülen umut vadeden kanat oyuncusu Zavier Gozo ise 15 milyon dolara Crystal Palace'a gitti.
Ancak takımların lig içindeki diğer kulüplere bonservis ödemesine imkan tanıyan oyuncu karşılığı nakit kuralı da bu yaz etkisini iyice gösterdi. St. Louis CITY, Rafael Navarro için 12 milyon dolar harcadı; bu, lig tarihindeki en yüksek rakam oldu. Seattle Sounders ise Dejan Joveljic için 6 milyon doları gözden çıkardı.
- Icon Sportswire
Dünya Kupası bir destek sunuyor
Bu artışın bir kısmı şüphesiz Dünya Kupası'ndan kaynaklandı. Ve turnuvanın ardından başka yerlere transfer olan yaklaşık 300 oyuncuda MLS kulüplerinin de kesinlikle payı vardı. 2026 turnuvasına katılan 20 oyuncu MLS kulüplerine katıldı. Dünya Kupası'nın herhangi bir edisyonunda ya da herhangi bir yılında oynamış 30'dan fazla futbolcu, Robert Lewandowski (Chicago) ve Antoine Griezmann'ın (Fransa) öne çıktığı şekilde, ABD ya da Kanada'ya transfer olmak için sözleşme imzaladı.
- NurPhoto
Küresel pazarla uyumlu
Görünen o ki işler önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Bunun bir nedeni, ligin dünya futbolundaki daha önde gelen liglerin çoğuna benzer şekilde sonbahar-ilkbahar modelini benimseyeceği yaklaşan takvim değişikliği. Ayrıca maaş düzenlemelerinin gevşetilmesi de konuşuluyor; bu da kulüplere piyasada daha fazla hareket alanı sağlayacak.
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