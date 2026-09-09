Üst üste üçüncü yılda MLS kulüpleri transfer piyasasında yeni zirvelere ulaştı. Geçen yıl kulüplerin 336 milyon dolar harcamasının ardından bu sezon daha da pahalı geçti ve toplam rakam 370 milyon dolara ulaştı. Transferlerin yüzde 60'a yakını 25 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu.

Geçen sezonun aksine, yükü yalnızca birkaç kulübün çektiği bir dönem yaşanmadı; lig genelinde hareketli bir kampanya vardı. 13 kulüp ya kulüp rekoru bonservis ödemesi yaptı ya da kulüp rekoru bonservis geliri elde etti. Toronto FC, USMNT forveti Josh Sargent için başlangıçta 22 milyon dolar ödeyerek en yüksek rakama ulaştı. Belirli bonusların devreye girmesi halinde bu anlaşma 27 milyon dolara çıkabilir. Sporting KC ise Brezilyalı kanat oyuncusu için 18 milyon dolar harcayarak ve ona beş yıllık sözleşme vererek bu listenin hemen arkasında yer aldı.