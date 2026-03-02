MLS Kazananlar ve Kaybedenler: Lionel Messi uyanarak Inter Miami'nin geri dönüşüne öncülük etti, Timo Werner parladı - Atlanta United ile Tata Martino hakkında şüpheler artıyor

Ve böylece, MLS'nin bir başka hafta sonu daha sona erdi. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirsek, sonuçların çoğu (bir nevi) olması gerektiği gibi sonuçlandı.

Inter Miami yeniliyordu, sonra Lionel Messi uyandı. LAFC, Houston karşısında olabildiğince ikna ediciydi. Vancouver kazandı. San Diego da öyle. Diğer her yerde sonuçlar çok karışık oldu, ama eğlence de burada yatıyor.

Tabii ki Messi öne çıkan isimdi (bu kelimeye alışın). Ama heyecanlanacak başka birçok şey de vardı.

Chicago Fire geçen yıl her yerdeydi, gerçekten kötü ve mükemmel arasında gidip geliyordu. Şimdi çok daha iyi görünüyorlar. Michael Bradley devrimi devam ediyor ve ilk kez baş antrenörlük yapan Bradley, gençlerin iyi olabileceğini kanıtladı. Timo Werner, San Jose Earthquakes ile yaptığı ilk maçta etkileyici bir performans sergiledi. Ve sonra, daha olumsuz tarafta, Tata Martino, belki de her zaman eski sevgiline geri dönmek zorunda olmadığını fark etti.

GOAL, tüm bunları ve daha fazlasını ele alarak, yoğun geçen bir MLS maç gününün kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...