Goal.com
Canlı
MLS Winners and LosersGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS Kazananlar ve Kaybedenler: Lionel Messi uyanarak Inter Miami'nin geri dönüşüne öncülük etti, Timo Werner parladı - Atlanta United ile Tata Martino hakkında şüpheler artıyor

MLS'nin 2. maç günü, Inter Miami için karakteristik bir geri dönüş galibiyeti ve Red Bulls için formun devamı anlamına geldi. Ancak Atlanta için endişelenmenin zamanı gelmiş olabilir.

Ve böylece, MLS'nin bir başka hafta sonu daha sona erdi. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirsek, sonuçların çoğu (bir nevi) olması gerektiği gibi sonuçlandı. 

Inter Miami yeniliyordu, sonra Lionel Messi uyandı. LAFC, Houston karşısında olabildiğince ikna ediciydi. Vancouver kazandı. San Diego da öyle. Diğer her yerde sonuçlar çok karışık oldu, ama eğlence de burada yatıyor. 

Tabii ki Messi öne çıkan isimdi (bu kelimeye alışın). Ama heyecanlanacak başka birçok şey de vardı. 

Chicago Fire geçen yıl her yerdeydi, gerçekten kötü ve mükemmel arasında gidip geliyordu. Şimdi çok daha iyi görünüyorlar. Michael Bradley devrimi devam ediyor ve ilk kez baş antrenörlük yapan Bradley, gençlerin iyi olabileceğini kanıtladı. Timo Werner, San Jose Earthquakes ile yaptığı ilk maçta etkileyici bir performans sergiledi. Ve sonra, daha olumsuz tarafta, Tata Martino, belki de her zaman eski sevgiline geri dönmek zorunda olmadığını fark etti. 

GOAL, tüm bunları ve daha fazlasını ele alarak, yoğun geçen bir MLS maç gününün kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • KAZANAN: Lionel Messi

    Başka kim olabilir ki? Mesele şu ki, Inter Miami Pazar günü Orlando City ile oynadığı maçın ilk yarısında gerçekten çok kötüydü. Orta sahaları tamamen açıktı ve genellikle boşlukları çok iyi kapatan Yannick Bright'ın bireysel kalitesi bile, iyi koordine olmuş Orlando hücum birimini durdurmaya yetmedi. Açıkçası, 30 dakika sonra sadece iki gol geride olmaları büyük şansdı. 

    Messi ise tamamen yok değildi. Ama tam olarak ipleri elinde tutan da değildi. Ve sonra, ikinci yarıda uyandı. Topu almak için daha geriye indi ve topu aldığında çok daha etkili oldu. Miami'nin ilk golünü, ceza sahası dışından üst köşeye attığı muhteşem bir vuruşla kaydetti. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, 90. dakikada da muhteşem bir vuruşla dördüncü golü atarak maçı kesinleştirdi. Elbette, maç ilerledikçe yorgun düşen Orlando takımı da ona yardımcı oldu. Ancak Messi canlandı ve sayısız kez yaptığı gibi, Pazar günü Miami'yi kurtardı. 

    • Reklam
  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    LOSER: Tata Martino

    Martino, Atlanta'nın başına geçmeden önce sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Arjantinli teknik direktör, ikinci dönemlerin zorlu geçebileceğini kabul etti ve Atlanta'nın oldukça felaket bir 2025 sezonu geçirdikten sonra üzerinde çalışması gereken çok şey olduğunu belirtti. 

    Hedefin sadece playofflara kalmak olduğunu vurguladı - ki bu, son 18 ayda Major League Soccer'da en fazla üçüncü sırada yer alan bir takım için açıkçası mutlak bir minimum olmalı. Ve elbette, burada her zaman bazı endişeler olacaktı. Atlanta dengeden yoksun ve savunmada çok güçlü değil. Bu takım gol yiyecek.

    Ancak yapabilecekleri şey, çok fazla gol atmak. MLS'de Five Stripes'ın sahip olduğu hücum yeteneklerine sahip veya bireysel silahlarla övünebilen çok az takım var. Ancak iki maçta da gol atmayı başaramadılar. 

    Cumartesi günü, hala kendini bulmaya çalışan San Jose karşısında sadece bir şut attılar. Görünüşe göre Martino'nun hala yapması gereken çok iş var. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    KAZANAN: Julian Hall

    Çocuklarla hiçbir şey kazanamazsın diyen kim? Aslında, Michael Bradley'nin New York Red Bulls'un başına gençleri getirmesi mantıklı olurdu. Sonuçta, geçen sezon MLS Next Pro'yu kazanarak akademisinin ne kadar zengin olduğunu gösterdi. O zaten bu çocuklara güveniyor. 

    Ancak kimsenin beklemediği şey, sezonun sağlam başlangıcında bir dizi gencin ne kadar büyük bir rol oynayacağıydı. Aslında Hall bilinmeyen bir isim değil. Bir süredir yüksek puan alan, ABD gençlik sistemindeki en yetenekli oyuncuların bir adım altında olan, ancak kesinlikle geleceğin yıldızı olacak çok yönlü bir forvet. Ancak 17 yaşındaki oyuncular MLS takımlarında forvette başlamazlar. Ancak bu, normal bir MLS takımı değil gibi görünüyor ve teknik direktör geleneklere çok fazla önem vermiyor. 

    Hall, sezonun başlangıcında iki maçta ilk on birde yer aldı ve üç gol attı, bunlardan biri Cumartesi günü New England'a karşı attığı galibiyet golüydü. Bradley yeni bir şey icat etmiyor. Hall, tamamen eşsiz bir yetenek değil. Ancak yüksek seviyede performans gösterebileceğini kanıtlayan bir genç. Bu, büyük hedefleri olan Red Bulls takımı için sadece iyi bir şey olabilir. 

  • Phil NevilleGetty

    KAYBEDEN: Phil Neville

    Timbers için karışık bir başlangıç oldu. MLS'de köklü bir geçmişe sahip, son derece sevilen ve genellikle rekabet etmenin bir yolunu bulan, büyük bir taraftar kitlesine sahip bir takım. Geçen yıl, yıldız oyuncusu Evander olmadan oynadılar, playofflara zorlukla girdiler ve ilk turda San Diego'ya gerçekten iyi bir mücadele verdiler. Ancak, birçok nedenden dolayı zorlu bir sezon dışı dönem geçirdiler. David Ayala'nın kaybı büyük bir kayıptı ve orta sahada tek yedek olarak sağlam ama olağanüstü olmayan bir MLS yeteneği olan Cole Bassett'in olması, Timbers'ı biraz yetersiz bırakıyor.

    1. hafta, değişmekte olan Columbus takımını 3-2 yenerek umut vericiydi. Ancak geçen hafta oldukça zorlu geçti. Colorado, yeni teknik direktör Matt Wells yönetiminde hırslı bir takım, ancak Portland'ın deplasman olsa bile puan alabileceği genç bir takım. Ancak Portland, Colorado'daki Dick's Sporting Goods Park'ta mağlup oldu ve maçı 10 kişi tamamladı. Genel olarak bakıldığında, Timbers muhtemelen kazandıkları kadar kaybedecekleri bir playoff takımı. Ancak, bu tür maçlarda, yani çevrelerindeki takımlara karşı oynadıkları maçlarda, puan toplamak zorundalar. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    KAZANAN: Timo Werner

    En kaliteli forvetin aynı zamanda asist de yapabileceğini kim bilebilirdi? Formunda olduğunda Timo Werner bir gol makinesidir - en tehlikeli olduğu sol kanatta, hızıyla basit oyunları gol fırsatlarına dönüştürür. Birçok Bundesliga sezonunda 20 gol barajını aşabileceğini göstermiştir.

    Beklemediğimiz şey ise, onun karşı kanattan da iz bırakmasıydı.

    Aslında bu, bir nevi serbest vuruş gibiydi. Atlanta'nın top hakimiyeti olduğu anlar olsa da, Werner oyuna girdiğinde San Jose kontrolü elinde tutuyordu. Konuk takım geçişlerde defalarca açık verdi ve son sezonlarda düzenli olarak forma şansı bulamayan Werner'e basit bir görev verildi: sahayı genişletmek ve geri çekilen savunma hattına koşmak.

    O da tam olarak bunu yaptı, ancak alışık olmadığı bir bölgede. Werner ön hat boyunca dolaştı, ancak devrenin çoğunu sağ kanatta geçirdi ve burada defalarca rakibini geçerek San Jose'nin ikinci golüne, yani maçı fiilen bitiren golüne harika bir asist yaptı. Keskinliği geri dönerken bazı zorluklar yaşanacaktır. Ancak bu çok umut verici bir başlangıçtı.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    KAYBEDEN: Columbus Crew

    Vay canına. Columbus, yeni teknik direktörü Henrik Rydström yönetiminde her zaman biraz zorlu bir geçiş dönemi yaşayacaktı. Wilfried Nancy'nin Celtic'teki görev süresi hakkında ne derseniz deyin, eski teknik direktör Columbus'un simgesiydi. Bu, üst düzey bir geçmişe sahip köklü bir kulüp, ancak Fransız teknik adam son birkaç yıldır kulübün başarısının merkezindeydi. Onu ve ardından en iyi yardımcısını kaybetmek, 2026 sezonunu her zaman zorlu hale getirecekti. Puan kaybı kaçınılmazdı. 

    Sezonun açılışında Portland'a deplasmanda 3-2 yenilmeleri affedilebilir. Providence Park bir kale gibidir ve Portland'ın bu sezon herhangi bir hasar vermesi için tek neden olacaktır. Ama Sporting KC ile berabere kalmak? Hem de deplasmanda? Hiç iyi değil. The Crew o kadar da kötü oynamadı, ama Sporting KC, kabul edelim ki oldukça kötü bir takım, bazı anlarda iyi oynadı. 

    Ve önemli anda, yüksek ücretli forvet Wessam Abou Ali, takıma üç puan kazandıracak önemli bir penaltıyı kaçırarak başarısız oldu. Diego Rossi'nin 82. dakikadaki golü bir puanı kurtardı, ancak daha fazlası takımı şımartırdı. Doğu Konferansı çok, çok iyi. The Crew, görünüşe göre, biraz zorlanabilir. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    KAZANAN: Gregg Berhalter

    Berhalter'ın oyunu geçen yıl çok eğlenceliydi. Fire çok gol attı, ama aynı zamanda çok gol de yedi. Bazen izlemesi çok heyecanlıydı. Bazen ise oldukça umutsuzdu. Sanki yeni bir teknik direktör, birçok eksikliği olan bir takıma gelmiş, bir sürü para verilmiş ve sorunu çözmesi istenmiş gibi görünüyordu. Bu, Fire taraftarları için kesinlikle çok eğlenceli değildi. Ama doğru bir karardı. 

    Ancak bu yıl beklentiler biraz daha yüksek. 

    Bu grup birlikte biraz daha zaman geçirdi. Parçalar yerine oturmuş olmalı. Berhalter de MLS'den uzak kaldığı süreden sonra artık bahanesi yok. Uyum süreci bitti. Ve işler kesinlikle biraz daha net görünüyor. Açılış gecesinde Houston'a 2-1 yenilmek pek hoş değil, ama Dynamo bu sezon dışı dönemde iyi bir şekilde yeniden yapılanma geçirdi. Bu hafta sonu Montreal'e karşı alınan 3-0'lık galibiyet çok daha umut vericiydi. Fire'ın bu sezon sağlam bir playoff takımı olmak istiyorsa, zayıf rakiplere karşı oynadığı bu maçlarda puan kaybetmeyi göze alamaz. Zayıf bir takıma karşı 3 gol atmak ve 30 dakika 10 kişi oynamasına rağmen maçı kazanmak hiç de fena değil. 

0