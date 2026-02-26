İzleyici rakamları Apple TV dağıtımını, ABD ve Kanada yayın ortaklarını ve diğer uluslararası kanalları da içermekte olup, lig içeriğine sezonun başlarında güçlü bir talep olduğunu göstermektedir.

Dijital etkileşim de benzer bir artış eğilimi gösterdi. MLS ve kulüplerin sosyal medya kanalları bir önceki yıla göre %22 artış kaydederken, ligin TikTok Live maç öncesi programı 113.000 görüntüleme elde etti ve bu da platformlar arasında artan taraftar etkileşimini yansıtıyor.