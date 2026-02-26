Goal.com
Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

Çeviri:

MLS 2026 sezonu, 9,7 milyon canlı izleyiciyle rekor bir başlangıç yaptı

Major League Soccer'ın 2026 kampanyası tarihi bir başlangıç yaptı ve dolup taşan stadyumlar, ulusal ve uluslararası izleyici sayısında önemli bir artışa yol açtı. Lig tarihindeki en yüksek Açılış Hafta Sonu seyirci sayısını kaydeden MLS, lineer televizyon ve yayın platformlarında rekor izleyici sayısına ulaştığını bildirdi. Bu rakam, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 59'luk bir artışa tekabül ediyor.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Sezon başlangıcında rekor bir ivme

    İzleyici rakamları Apple TV dağıtımını, ABD ve Kanada yayın ortaklarını ve diğer uluslararası kanalları da içermekte olup, lig içeriğine sezonun başlarında güçlü bir talep olduğunu göstermektedir.

    Dijital etkileşim de benzer bir artış eğilimi gösterdi. MLS ve kulüplerin sosyal medya kanalları bir önceki yıla göre %22 artış kaydederken, ligin TikTok Live maç öncesi programı 113.000 görüntüleme elde etti ve bu da platformlar arasında artan taraftar etkileşimini yansıtıyor.

  • San Diego FC v CF MontrealGetty Images Sport

    Şimdiye kadarki en yüksek açılış hafta sonu seyirci sayısı

    Stadyumlarda, Açılış Hafta Sonu 387.271 taraftar çekerek birçok rekor kırdı. Bu, Açılış Hafta Sonu'nun en yüksek seyirci sayısı ve lig tarihindeki en yüksek tek maç hafta sonu toplam seyirci sayısı oldu. Los Angeles Memorial Coliseum'da Inter Miami CF ile LAFC arasında oynanan önemli maç 75.673 seyirciyi çekti ve MLS'nin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek ikinci seyirci sayısı oldu.

  • Orlando City SC v New York Red BullsGetty Images Sport

    2. Hafta için her şey hazır

    Bu ivme, maçlarla dolu bir programın yer aldığı 2. haftada da devam ediyor. Öne çıkan maçlar arasında, Real Salt Lake'in Walmart Saturday Showdown'da Seattle Sounders FC'yi ağırlaması ve ardından Inter Miami CF'nin Continental Tire tarafından sunulan Sunday Night Soccer'da Orlando City SC'yi ziyaret etmesi yer alıyor. Her iki maç da Apple TV'de yayınlanacak.

  • Seattle Sounders FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    1. hafta sonuçları ve katılım durumu

    St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22.423

    FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadyumu — 25.513

    D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18.003

    Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadyumu — 24.453

    Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt LakeBC Place — 23.546

    Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadyumu — 20.738

    FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadyumu — 11.004

    Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadyumu — 20.254

    Nashville SC 4-1 New England Revolution GEODIS Park — 25.044

    Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75.673

    Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22.210

    San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadyumu — 25.412

    San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16.367

    LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25.025

    Seattle Sounders FC 2-0 Colorado RapidsLumen Field — 31.606

