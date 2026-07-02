Mısır maçı nedeniyle... Eski bir İranlı yetkili, bir ABD mahkemesinde FIFA’dan 1 milyar dolar talep ediyor!

Afrasiabi, “İran milli takımını destekleyen ve sevdikleri takıma karşı yapılan bariz ayrımcılık nedeniyle duygusal bir şok yaşayan” 91 milyona varan İranlı ve İran asıllı Amerikalı adına davanın toplu dava (Class Action) olarak sınıflandırılmasını talep ediyor, 30 Haziran’da ABD’nin Boston kentindeki bir federal mahkemeye sunulan sivil şikayet dilekçesine göre.

Davada Afrasiabi, geçen hafta Mısır ile oynanan maçta, golü atan oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda galibiyet golünden mahrum bırakılan İran milli takımı aleyhine FIFA’nın sergilediği “çifte standart, ikiyüzlülük ve bariz ayrımcılığı” eleştiriyor.

Maçın 1-1 berabere sonuçlanması nedeniyle İran milli takımı, Dünya Kupası’nın yedinci grubunda 3 puan toplayarak üçüncü sırada kalmakla yetindi ve turnuvadan elendi.

Şikayette, FIFA’nın video teknolojisi sisteminin “İran’ı galibiyetten mahrum bırakmak için kasten tasarlanmış” “yanlış” bir karar verdiği konusunda “açık ve kesin kanıt” olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şikayette, “Fox Sports” kanalının yorumcusu ve eski yıldız Zlatan İbrahimoviç’in, golün iptal edilmesini hemen “hırsızlık” olarak nitelendirdiği ve FIFA’nın İran’a özür borçlu olduğu görüşünü dile getirdiği belirtildi. Şikayette, Mısırlı bir savunma oyuncusunun İranlı oyuncuların arkasında olduğu konusunda açık kanıt bulunduğu da ifade edildi.

Şikayette şu ifadeler yer aldı: “Aslında, davalıların şikayet konusu eylemleri, davacılar ve benzer durumda olan diğer kişileri, İran’ın galibiyetinin ve Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselme şansının çalındığına ikna etti; bu da onlar için şok edici bir deneyim yaşattı.”