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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mısır maçı nedeniyle... Eski bir İranlı yetkili, bir ABD mahkemesinde FIFA’dan 1 milyar dolar talep ediyor!

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
ABD - Bosna Hersek
ABD
Bosna Hersek
FEATURES
Mısır
İran
ABD
Bosna-Hersek

İran, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi başaramadı

Daha önce ABD yetkilileri tarafından Tahran adına kayıt dışı ajan olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla suçlanan İranlı siyasetçi Lutfullah Kaveh Afrasiabi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Başkanı Gianni Infantino’ya karşı 1 milyar dolarlık bir dava açtı; ve federasyonun bilinmeyen sayıda yetkilisine karşı 1 milyar dolarlık dava açtı.

68 yaşındaki Afrasiabi, diğer görevlerinin yanı sıra, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetimi döneminde İran nükleer müzakereleri ekibinde resmi danışman olarak görev yapmıştı.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Bariz ayrımcılık"

    Afrasiabi, “İran milli takımını destekleyen ve sevdikleri takıma karşı yapılan bariz ayrımcılık nedeniyle duygusal bir şok yaşayan” 91 milyona varan İranlı ve İran asıllı Amerikalı adına davanın toplu dava (Class Action) olarak sınıflandırılmasını talep ediyor, 30 Haziran’da ABD’nin Boston kentindeki bir federal mahkemeye sunulan sivil şikayet dilekçesine göre.

    Davada Afrasiabi, geçen hafta Mısır ile oynanan maçta, golü atan oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda galibiyet golünden mahrum bırakılan İran milli takımı aleyhine FIFA’nın sergilediği “çifte standart, ikiyüzlülük ve bariz ayrımcılığı” eleştiriyor.

    Maçın 1-1 berabere sonuçlanması nedeniyle İran milli takımı, Dünya Kupası’nın yedinci grubunda 3 puan toplayarak üçüncü sırada kalmakla yetindi ve turnuvadan elendi.

    Şikayette, FIFA’nın video teknolojisi sisteminin “İran’ı galibiyetten mahrum bırakmak için kasten tasarlanmış” “yanlış” bir karar verdiği konusunda “açık ve kesin kanıt” olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şikayette, “Fox Sports” kanalının yorumcusu ve eski yıldız Zlatan İbrahimoviç’in, golün iptal edilmesini hemen “hırsızlık” olarak nitelendirdiği ve FIFA’nın İran’a özür borçlu olduğu görüşünü dile getirdiği belirtildi. Şikayette, Mısırlı bir savunma oyuncusunun İranlı oyuncuların arkasında olduğu konusunda açık kanıt bulunduğu da ifade edildi.

    Şikayette şu ifadeler yer aldı: “Aslında, davalıların şikayet konusu eylemleri, davacılar ve benzer durumda olan diğer kişileri, İran’ın galibiyetinin ve Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselme şansının çalındığına ikna etti; bu da onlar için şok edici bir deneyim yaşattı.”

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir ABD mahkemesine yapılan şikayet

    Bir telefon görüşmesinde Afrasyabi, İngiliz "The Independent" gazetesine yaptığı açıklamada, 1 milyar dolarlık talebini "çok cömert" bulduğunu ve bunun belki de uğranılan zararın boyutundan daha az olabileceğini söyledi.

    Şöyle devam etti: “Adil bir jüri karşısına çıkarsam, FIFA’nın bu davadaki hatalı davranışlarının ciddiyeti nedeniyle jüri üyeleri daha yüksek bir tutarı bile düşünebilir.”

    "FIFA bu konuda bir şeyler yapmalıydı" diyen Afrasiabi, golün iptal edilmesinin yanı sıra İran milli takımının ABD hükümeti tarafından maruz kaldığı ve kendisinin "bir dizi hakaret" olarak nitelendirdiği muamelenin "ben de dahil olmak üzere milyonlarca İranlıyı öfkelendirdiğini" belirtti.

    Harvard Üniversitesi’nde ders vermiş ve 30’dan fazla kitap yazmış olan Afrasiabi, 2021 yılında Massachusetts eyaletinin Watertown kentindeki evinde, İran hükümeti adına yabancı temsilci olarak kayıt yaptırmamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

    ABD savcılığı, Afrasiabi’nin İran rejimi hakkındaki kamuoyunu etkilemek amacıyla on yıldan fazla bir süre boyunca Tahran lehine gizlice çalıştığını iddia etmişti; ancak Afrasiabi bu suçlamaları reddederek kendisini yalnızca “ABD ile İran arasında uzlaşma, barış ve diyaloga bağlı” bir “danışman” olarak tanımlamıştı.

    Afrasiabi, yargılanmayı beklerken iki yıl sonra, Katar'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'dan af aldı ve o zamandan beri Boston bölgesinde ikamet ediyor.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "91 milyon vatandaş"

    Şikayete göre, toplu dava 91 milyondan fazla İran vatandaşını ve ABD’de yaşayan ve şu anda “şiddetli acı” çeken 1 milyondan fazla İranlıyı kapsamaktadır.

    Şikayette, “İran milli takımına karşı çıkan herkes, siyasi muhalifler ve onlara destek veren medya kuruluşları da dahil olmak üzere, toplu davanın dışında tutulacaktır” denildi.

    Davanın başarılı olması durumunda, Afrasyabi tazminatın bir kısmının İran’daki gençlere yönelik spor programlarına ayrılacağını söyledi.

    Afrasyabi, “Şu anda önceliğim, belgeleri doğru bir şekilde teslim etmek; ardından davanın reddi talebinde bulunduklarında mücadeleye girmek” diye ekledi.