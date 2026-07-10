Mısır’dan Fas’a… Mané’nin Senegal’le çıktığı yolculukta 5 olağanüstü an

Sadio Mané, bugün Cuma günü milli takımdan emekli olduğunu açıkladı ve böylece Senegalli ve Afrika futbol tarihinin en önemli kariyerlerinden birine son verdi. Mané, “Teranga Aslanları”nı podyumlara geri döndüren ve en büyük turnuvalarda rekabet etmesini sağlayan altın neslin simgesi haline gelmişti.

Uzun yıllar boyunca Mané, ülkesinin taraftarlarının hayallerini sırtında taşıdı ve son on yılda milli takımın en önemli anlarında yer alarak, ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğundan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmaya ve rekorları kırmaya kadar uzanan süreçte, adını Senegal tarihinin en büyük oyuncuları arasına yazdırdı.

Uluslararası kariyerinin sona erdiğinin açıklanmasıyla birlikte, Sadio Mané’nin Senegal milli takımıyla yarattığı mirası şekillendiren en önemli 5 dönüm noktasını gözden geçiriyoruz.