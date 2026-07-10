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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mısır’dan Fas’a… Mané’nin Senegal’le çıktığı yolculukta 5 olağanüstü an

FEATURES
S. Mane
Senegal
Dünya Kupası
Premier Lig
Al Nassr FC
Senegal
Suudi Arabistan

Senegal'in bir numaralı yıldızının muhteşem kariyeri

Sadio Mané, bugün Cuma günü milli takımdan emekli olduğunu açıkladı ve böylece Senegalli ve Afrika futbol tarihinin en önemli kariyerlerinden birine son verdi. Mané, “Teranga Aslanları”nı podyumlara geri döndüren ve en büyük turnuvalarda rekabet etmesini sağlayan altın neslin simgesi haline gelmişti.

Uzun yıllar boyunca Mané, ülkesinin taraftarlarının hayallerini sırtında taşıdı ve son on yılda milli takımın en önemli anlarında yer alarak, ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğundan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmaya ve rekorları kırmaya kadar uzanan süreçte, adını Senegal tarihinin en büyük oyuncuları arasına yazdırdı.

Uluslararası kariyerinin sona erdiğinin açıklanmasıyla birlikte, Sadio Mané’nin Senegal milli takımıyla yarattığı mirası şekillendiren en önemli 5 dönüm noktasını gözden geçiriyoruz.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Senegal tarihini değiştiren unvan

    Kamerun'da düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı an, Mané'nin uluslararası kariyerinde en önemli an olarak kalmaya devam ediyor; zira o, milli takımını Senegal tarihindeki ilk kıtasal şampiyonluğa taşıdı.

    Bu başarı, final maçında Mısır milli takımı karşısında elde edildi. Maç golsüz berabere bitti ve penaltı atışları sonucunda “Teranga Aslanları” galip geldi.

    Maç sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen Mané, penaltı atışlarında belirleyici golü atarak, Senegalli taraftarların on yıllardır beklediği tarihi şampiyonluğu ülkesine kazandırdı.

    Mani’ye gösterilen takdir sadece kupayı kaldırmakla sınırlı kalmadı; turnuva boyunca milli takımın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkan Mani, aynı zamanda turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı.

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  • Mısır'ın elenmesi ve 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanılması

    Afrika Şampiyonası’nı kazanmasından birkaç hafta sonra, Mané, Mısır ile yeni bir karşılaşmaya çıktı; ancak bu kez 2022 Dünya Kupası elemelerinin son aşamasında.

    Senegalli milli takım, penaltı atışları sonucunda Katar Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek Firavunlar'a karşı üstünlüğünü tekrarladı ve Mané, ülkesini tarihindeki üçüncü kez Dünya Kupası'na taşıdı.

    Ancak Senegalli yıldız için eleme sevincini tam anlamıyla yaşayamadı; turnuva başlamadan önce Bayern Münih formasıyla geçirdiği ağır sakatlık, takımın turnuvaya katılmasının en önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen, Katar Dünya Kupası’nda yer almasını engelledi.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Senegal Milli Takımı'nın tarihi golcüsü

    Mane, “Tiranga Aslanları”nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olduktan sonra, milli takım formasıyla tarihe adını yazmaya devam etti.

    4 Haziran 2022'de Mané, 2023 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin karşısında bir "hat-trick" yaparak gol sayısını 31'e çıkardı ve 29 golle rekoru elinde tutan Henry Camara'yı geride bıraktı.

    O zamandan beri Mané, gol sayısını artırmaya devam ederek 55 gole ulaştı ve Senegal milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    Ayrıca, 132 maçla Senegal milli takımında en çok forma giyen ikinci oyuncu konumunda bulunuyor; onu 136 maçla İdrisa Jana Gaye takip ediyor.

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  • Fas’ta parıldama

    Fas’ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası, Mané’nin uluslararası kariyerindeki son parlak dönemlerden birine sahne oldu; Mané, Senegal’i şampiyonluğa taşıyarak önemli bir rol oynadı, ancak kupa daha sonra geri alınarak Atlas Aslanları’na verildi.

    Mani, 7 maçta 2 gol atıp 2 asist yaparak toplam 4 gole katkı sağladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü hak ederek kazandı.

    Final maçının ardından yaşanan büyük tartışmalara ve buna eşlik eden krize rağmen, Mané’nin performansı turnuvanın en dikkat çekici unsurlarından biri olmaya devam etti; zira o, büyük maçlarda kendini gösterme yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya Kupası'ndaki son katılım

    Mane, daha önce 2018 Rusya Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra, 2026 ABD Dünya Kupası'nda ikinci kez sahneye çıktı.

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    Senegalli yıldız, ülkesini yeni bir tarihi başarıya taşımayı hedefliyordu, ancak milli takımın serüveni, Belçika'ya 2-3 yenilerek 32'li turda elenmesiyle erken sona erdi

    Turnuva boyunca Mané gol atamadı ve sadece bir asistle yetindi. Oysa 2018 Rusya Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında, Senegal’in grup aşamasında elenmesinden önce tek bir gol kaydetmişti.