Mısır'da Mohamed Salah şoku! Kimse ne olduğunu anlayamadı...
Mısır teknik direktörü Hassan, Mohamed Salah ve Marmoush'u dinlendirmek için karar verdi
Mısır'ın Patrice Beaumelle'in Angola'ya karşı oynayacağı son grup maçı öncesinde, baş antrenör Hossam Hassan, takımın yıldız oyuncusu Salah'ı yedek kulübesine almaya karar verdi.
Mısır, açılış maçlarında Zimbabve ve Güney Afrika'yı yenerek Afrika'nın en büyük turnuvasının son 16 turuna kalmayı garantilemiş olsa da, Hassan, eleme turları öncesinde en iyi oyuncularını dinlendirmek için sürekliliği bir kenara bırakmayı tercih etti.
Manchester City'nin forveti Omar Marmoush da yedek kulübesinde oturdu ve Mısır son grup maçında gol yemediği için her iki oyuncu da rahatça dinlenebildi.
Angola, Mısır ile berabere kalarak AFCON'dan neredeyse elendi
Bu sonuç, Angola'nın son 16'ya kalma umutlarının neredeyse tamamen sona erdiği anlamına geliyor. Beaumelle'in oyuncuları, ikinci sırada ya da turnuvanın en iyi üçüncü takımlarından biri olarak eleme turuna kalmak için bir galibiyete ihtiyaç duyuyorlardı.
Ancak, Cuma günü B Grubu'nun diğer maçında Güney Afrika'nın Zimbabve'yi 3-2'lik zorlu bir galibiyetle yenmesi, Angola'nın Salah'sız Mısır'ı yenmiş olsa bile ilk ikiye girmesinin imkansız olacağını garantiledi.
Ancak Güney Afrika ekibinin Mısır'ı yenememesi, Beaumelle'in oyuncularının sadece iki puana sahip olması nedeniyle, artık en iyi ihtimalle dördüncü sıradaki üçüncü takım olmayı umut edebilecekleri anlamına geliyor.
Mohamed Salah, Zimbabve ve Güney Afrika'ya karşı kazanılan maçlarda galibiyet golünü attı
İlk AFCON şampiyonluğunu kazanmak isteyen Salah, turnuvada şu ana kadar Mısır formasıyla harika bir performans sergiledi ve hem Zimbabve hem de Güney Afrika maçlarında galibiyet golünü attı.
Man City forveti Marmoush, Prince Dube'nin açılış golünü iptal ettikten sonra, Salah uzatma dakikalarında gol atarak Mısır'ın 22 Aralık'ta Mario Marinica'nın Zimbabve'sini 2-1 yenerek mükemmel bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu.
Salah, 1996 şampiyonu Güney Afrika ile oynanan çekişmeli ikinci maçta da son dakikada penaltı golü atarak Hassan'ın takımının Boxing Day'de Bafana Bafana'ya karşı üç puanı almasını sağladı.
Liverpool yıldızı kulübü 'beni otobüsün altına attığı' için suçladı
Mohamed Salah, Mısır'ı 2010'dan bu yana ilk AFCON şampiyonluğuna taşımayı hedeflerken, Liverpool teknik direktörü Arne Slot, kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği hakkında konuşmayacağını vurguladı ve her iki tarafın da Aralık ayı başlarında verdiği ateşli röportajın ardından "yoluna devam ettiğini" söyledi.
6 Aralık'ta Leeds United ile 3-3 berabere biten Premier League maçında üst üste üçüncü kez yedek kulübesinde yer alan Salah, hayal kırıklığına uğradı ve Liverpool'u "beni otobüsün altına attığını" suçlayarak teknik direktör Slot ile ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.
Elland Road'da maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra bir grup gazeteciye şunları söyledi: "İnanamıyorum, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım.
"Biri tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık. Yaz aylarında bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçta yedek kulübesinde oturdum, yani sözlerini tuttuklarını söyleyemem.
“Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söylemiştim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, birisi benim kulüpte olmamı istemiyor.”
