Mısır'da Mohamed Salah şoku! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Mohamed Salah, Mısır'ı 2010'dan bu yana ilk AFCON şampiyonluğuna taşımayı hedeflerken, Liverpool teknik direktörü Arne Slot, kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği hakkında konuşmayacağını vurguladı ve her iki tarafın da Aralık ayı başlarında verdiği ateşli röportajın ardından "yoluna devam ettiğini" söyledi.

6 Aralık'ta Leeds United ile 3-3 berabere biten Premier League maçında üst üste üçüncü kez yedek kulübesinde yer alan Salah, hayal kırıklığına uğradı ve Liverpool'u "beni otobüsün altına attığını" suçlayarak teknik direktör Slot ile ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.

Elland Road'da maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra bir grup gazeteciye şunları söyledi: "İnanamıyorum, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım.

"Biri tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık. Yaz aylarında bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçta yedek kulübesinde oturdum, yani sözlerini tuttuklarını söyleyemem.

“Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söylemiştim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, birisi benim kulüpte olmamı istemiyor.”