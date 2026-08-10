Fabio Miretti, Juventus'ta geleceği belirsizliğini koruyan oyuncular arasında yer alıyor. 2003 doğumlu orta saha oyuncusu, Luciano Spalletti'nin ilk tercihleri arasında yer almıyor ve Juventus, hem gelir elde etmek hem de olası transfer operasyonlarında kullanmak için oyuncunun satışını değerlendirmeye hazır.
Calciomercato
Çeviri:
Miretti’nin geleceği Juventus’tan uzakta: Lazio ortaya çıktı
Il Messaggero'nun aktardığına göre, son saatlerde sakatlanan Danilo Cataldi'nin yerine bir oyuncu arayan Lazio devreye girdi. Lazio'nun, Miretti'yle kiralama formülü üzerinden ilgilendiği belirtiliyor.
Ancak bu çözüm Juventus'u tam anlamıyla ikna etmiyor: öncelik bonservisiyle satışta ya da sezon sonunda satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralamada. Şu an itibarıyla iki kulübün pozisyonları birbirinden uzak görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun