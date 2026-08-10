Miretti’nin geleceği Juventus’tan uzakta: Lazio ortaya çıktı

Il Messaggero'nun aktardığına göre, son saatlerde sakatlanan Danilo Cataldi'nin yerine bir oyuncu arayan Lazio devreye girdi. Lazio'nun, Miretti'yle kiralama formülü üzerinden ilgilendiği belirtiliyor.





Ancak bu çözüm Juventus'u tam anlamıyla ikna etmiyor: öncelik bonservisiyle satışta ya da sezon sonunda satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralamada. Şu an itibarıyla iki kulübün pozisyonları birbirinden uzak görünüyor.



