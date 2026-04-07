MİRAS: Mısır’ın bitmek bilmeyen Dünya Kupası hayali

Her şey 1934 yılında, bambaşka bir dünyada başlıyor. Televizyon yok, kamera yok – sadece parazit sesleriyle cızırdayan, haberleri kesik kesik cümlelerle aktaran bir radyo ve 11 Mısırlı oyuncunun kalbinde yanan küçük bir hayal.

Mısır milli takımı, Dünya Kupası'na katılan ilk Arap ve Afrika ülkesi olmak için İtalya'ya yelken açtı. Eski bir gemide yapılan yolculuk uzundu, ancak Filistin'i eleme maçlarında yenmenin verdiği heyecan, yorgunluğu gölgede bıraktı.

Roma'da Mısır, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Macaristan ile karşılaştı. 4-2 kaybettiler, ancak Abdelrahman Fawzi'nin attığı iki gol, Dünya Kupası'nda gol atan ilk Afrikalı olarak tarihe geçti.

Kahire'nin sokaklarında insanlar radyoların etrafında toplandı, gülümsedi, alkışladı ve gözleri daha önce hiç tatmadıkları bir gururla parladı. O andan itibaren rüya doğdu.



