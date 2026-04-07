1934'te Roma'da duyulan ilk sevinç çığlığından 2018'de Rusya'da dökülen son gözyaşına, Kahire sokaklarının tozlu sahalarından dünyanın en görkemli stadyumlarının projektör ışıklarına kadar; işte Mısır'ın Dünya Kupası hikâyesi...
Çeviri:
MİRAS: Mısır’ın bitmek bilmeyen Dünya Kupası hayali
Tarih yazmak
Her şey 1934 yılında, bambaşka bir dünyada başlıyor. Televizyon yok, kamera yok – sadece parazit sesleriyle cızırdayan, haberleri kesik kesik cümlelerle aktaran bir radyo ve 11 Mısırlı oyuncunun kalbinde yanan küçük bir hayal.
Mısır milli takımı, Dünya Kupası'na katılan ilk Arap ve Afrika ülkesi olmak için İtalya'ya yelken açtı. Eski bir gemide yapılan yolculuk uzundu, ancak Filistin'i eleme maçlarında yenmenin verdiği heyecan, yorgunluğu gölgede bıraktı.
Roma'da Mısır, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Macaristan ile karşılaştı. 4-2 kaybettiler, ancak Abdelrahman Fawzi'nin attığı iki gol, Dünya Kupası'nda gol atan ilk Afrikalı olarak tarihe geçti.
Kahire'nin sokaklarında insanlar radyoların etrafında toplandı, gülümsedi, alkışladı ve gözleri daha önce hiç tatmadıkları bir gururla parladı. O andan itibaren rüya doğdu.
- Getty Images
Ait oldukları yere
O ilk çığlığın ardından uzun bir sessizlik çöktü. Savaşlar patlak verdi ve silah sesleri maçların sesini bastırdı. Ülke kendini yeniden inşa etmekle meşgulken, Mısırlılar Dünya Kupası’nı yalnızca gazetelerden takip edebiliyordu.
Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata ve Mahmoud El Khatib gibi nesiller boyu oyuncular ortaya çıktı ve Mısır, Afrika'da şampiyon oldu. Ancak Dünya Kupası, görülebilen ama asla ulaşılamayan bir yıldız gibi uzak kaldı.
Ancak 1990'da, 56 yıllık bir aradan sonra Firavunlar nihayet Dünya Kupası'na geri döndü. Mahmoud El Gohary'nin kaptanlığında Mısır, spor tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Elemeler zorluydu, ancak Hossam Hassan'ın Cezayir'e attığı gol, takımın cam tavanını aşmasını sağladı. Sokakların insanlarla dolup taştığı, her balkondan bayrakların sallandığı ve tezahüratların gökyüzünü doldurduğu o Kasım gecesi unutulmazdı.
Haziran 1990'da Mısır, Avrupa şampiyonu Hollanda ile karşılaşmak üzere İtalya'ya, daha doğrusu Palermo'ya geri döndü. İlk yarı golsüz sona erdi, ancak 58. dakikada, büyük Marco van Basten'in ortasında Wim Jonk Hollanda adına golü attı. Ama sonra unutulmaz 83. dakika geldi; Hossam Hassan ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Magdy Abdelghany penaltı noktasına geldi, nefesini aldı ve sertçe vurdu… Gol! Spiker, “Mısır için gol!” diye bağırdı. Yıllar sonra, Abdelghany her röportajda taraftarlara bu anı hatırlatmaya devam edince, sanki Mısır’ın tek futbol başarısıymış gibi, o an hem gurur hem de mizah kaynağı haline geldi.
Ancak o anda bu, bir golden daha fazlasıydı; geçmişten, Fawzi'den Abdelghany'ye, bir nesilden diğerine uzanan bir köprüydü. Maç 1-1 sona erdi, ancak Mısırlıların kalbinde bu bir zafer gibi hissedildi.
- Getty Images
"Palermo Duvarı"
Mısır, ikinci maçında İrlanda ile karşılaştı. Maç gerilim, ter ve bağırışlarla doluydu, ancak Mısır savunması sağlam durdu; kaleci Ahmed Shobeir, sanki hayatı buna bağlıymışçasına her topu kurtardı.
Bu maç, Shobeir'in kasıtlı ve kışkırtıcı zaman kazanma taktikleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip. Dünyanın dört bir yanındaki birçok futbolsever, Mısırlı kalecinin bu maçta yaptıklarını, FIFA'nın daha sonra getirdiği geri pas kuralıyla ilişkilendirdi. Her halükarda, maç golsüz berabere bitti, ancak sanki bir zafer kazanılmış gibi hissedildi.
Dünya, "Aslanlar gibi savaşan bu Afrikalılar kim?" diye sormaya başladı; medya ise onlara "sağlam Mısır takımı" adını taktı.
Ardından İngiltere maçı geldi; Mısır'ın sürekli baskı altında kaldığı zorlu bir maçtı ve sonuç 1-0'lık dar bir mağlubiyet oldu. Ancak takım bunu bir yenilgi olarak görmedi. El Gohary'nin dediği gibi, "Bugün tohumları ektik... Yarın biri hasat edecek."
- AFP
Bir başka uzun süreli yokluk
Ancak sonra yine sessizlik çöktü. Yıllar süren başarısız denemeler, eleme maçlarında kıl payı kaçırılan fırsatlar. Mısır, sayısız Afrika Uluslar Kupası zaferiyle kıtaya hükmetmeye devam etti, ancak Dünya Kupası kapısı kapalı kaldı.
Nesiller geçti, ama kapı hiç açılmadı. 2010'da çok yaklaştılar, Sudan'da Cezayir'e karşı oynadıkları play-off maçını kaybettiler. Bütün ülke ağladı, ama Mısır'ın hayali ölmedi - sadece onu yeniden alevlendirecek yeni bir kahramanı bekledi...
- Getty Images
Hayali yeniden canlandıran çocuk
Mohamed Salah. Nagrig adlı küçük bir köyden gelen, milyonların hayallerini sırtında taşıyan bir çocuk. Al Mokawloon’dan Basel’e, Chelsea’den Fiorentina’ya, Roma’dan Liverpool’a; her maçın bir anlamı vardı, her gol bir hikâye anlatıyordu.
2018 Dünya Kupası elemelerinde Salah kahramandı. Golleri umudu yeniden canlandırdı; sihirli oyunuyla insanlara yeniden inanç aşıladı. Ve Borg El Arab Stadyumu'nda unutulmaz bir gecede, Salah bu inancı gerçeğe dönüştürdü
Uzatma dakikalarına girerken, Mısır Kongo ile 1-1 berabereydi. Yorumcu Medhat Shalaby'nin sesi her atakta yükseliyordu: "Bize bir şey ver, ya akhi!" Sonra, 94. dakikada Trezeguet faul aldı. Penaltı! Shalaby bağırdı: "Allahu Ekber!"
Salah topu aldı, penaltı noktasına yerleştirdi, hafifçe gülümsedi ve golü attı. Stadyum coştu, gürültü İskenderiye'yi sarsıyordu. İnsanlar sokaklara döküldü, çocuklar sevinçten ağlıyordu. 28 yıl aradan sonra Mısır, Dünya Kupası'na geri dönüyordu.
- AFP
Kiev'de acı
Rusya’da turnuvanın başlamasına bir ay kala, Ukrayna’nın başkenti Kiev, futbolun en büyük gecesi için ışıklarla aydınlandı: Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyordu. Tüm gözler Salah’ın üzerindeydi; maçın başlamasından önce şehrin dört bir yanından “Mısır Kralı” tezahüratları yükseliyordu. Kameralar onu takip ederken, yorumcular rekor kırdığı Premier Lig sezonunu övüyorlardı. Bu gece, onun gecesi olacaktı.
Ancak ilk yarının ortasında, bir anda her şey altüst oldu. Sergio Ramos ile yaşanan bir çarpışma sonucu Salah yerde kaldı, omzunu tutarak acı içinde yüzünü buruşturdu. Ayağa kalkamadı. Oyundan çıkarken yüzündeki acı ifadesi yerini gözyaşlarına bıraktı.
Kahire'de sessizlik hakimdi. Kafelerde ekranlar dondu, insanlar inanamayan gözlerle ağzı açık kalakaldı. Birkaç dakika önce dans eden çocuklar artık hareketsizce oturuyordu. Sanki tüm Mısır, Salah ile birlikte yere yığılmıştı.
Haftalar sonra, Salah sakat ama yılmamış bir şekilde Dünya Kupası'nda oynamak için geri döndü ve dünyaya şöyle dedi: "Vücutlar düşebilir... Ama hayaller asla."
- Getty Images Sport
Sefil bir dönüş
2018 Rusya Dünya Kupası'nda Firavunlar 28 yıl aradan sonra geri dönmüştü. Ancak işler pek de iyi bir başlangıç yapamadı.
Mısır, Uruguay ile oynadığı ilk maçta Salah ve ağrıyan omuzu nedeniyle yedek kulübesinde kaldı. Buna rağmen, takım stoik bir şekilde savunma yaptı, sıkı mücadele etti ve 89. dakikada geriye düşene kadar galibiyete en yakın takım gibi görünüyordu. Ancak gösterilen ruh, turnuvanın gidişatını belirleyecek bir faktör olmayacağını gösteriyordu.
"Salah geri döndüğünde her şey değişecek," Mısır'ın ev sahibi ülkeyle oynadığı ikinci maç öncesinde sıkça duyulan bir sözdü. Salah ilk 11'de yer aldı ve maçın başlamasından önce gülümseyerek duruyordu. Ancak vücudu hâlâ ağrıyordu.
Mısır'ın simgesi, Saint Petersburg'da penaltıdan gol attı, ancak o anda takım zaten üç gol gerideydi. Turnuva, bir maç kala sona erdi.
Salah, Mısır'ın Suudi Arabistan ile oynadığı son grup maçında yine gol attı, ancak yine de yenilgiye uğradılar. Firavunlar, çabalarının karşılığında hiçbir puan alamadan evlerine döndüler.
- AFP
Yeni hayal kırıklıkları
Rusya'nın ardından Mısır'ın futbol hikayesi en zorlu dönemine girdi. Aynı nesil oyuncular, büyük umutlarla 2019 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak üzere ülkelerine döndü. Ancak Mısır, Güney Afrika karşısında son 16 turunda elenerek milyonları şaşkına çevirdi ve sevinç ertelendi.
İki yıl sonra, Kamerun 2021'de, zorlu koşullarda Mısır tekrar mücadele etti. Performansları en iyi değildi, ancak ruhları farklıydı. Salah, yürekten oynayan takıma liderlik etti ve Firavunlar, açılış maçında Nijerya'ya yenildikten sonra toparlanarak Fildişi Sahili, Fas ve Kamerun'u eleyip Senegal ile finalde karşılaştı.
Turnuvada üçüncü kez Mısır penaltılara gitti. Ancak bu kez Salah penaltı atma şansı bulamadı; o penaltı noktasına gelemeden penaltı atışları Senegal'in lehine sonuçlandı.
Haftalar sonra, aynı iki takım tekrar karşılaştı; bu kez 2022 Dünya Kupası elemeleri söz konusuydu. Yine maç penaltılara gitti. Ancak bu kez Salah fırsatını yakalayacaktı. Tribünlerden yüzüne yansıtılan lazer ışıkları arasında sakin ve kendinden emin görünüyordu. Ama topa vurduğunda, top üst direğin üzerinden geçip gecenin gökyüzüne doğru süzüldü.
Mısır, inanamama hissiyle dondu. Bir başka Dünya Kupası hayali, bir kalp atışı kadar kısa sürede yok oldu. Ancak o anda bile inanç devam etti, çünkü bir asır boyunca inşa edilen hayaller bir gecede yıkılmaz.
- Getty Images
Yeni bölüm
Ardından 2026 elemeleri geldi. Ancak bu kez Salah yalnız değildi. Etrafında, onun yükselişini, düşüşünü ve yeniden yükselişini izleyerek büyümüş yeni bir nesil vardı. Onlar onu bir süperstar olarak değil, bir ağabey olarak görüyorlardı.
Takımın ruhu da değişmişti. Cibuti ile oynanan ilk maçtan itibaren bir şeylerin farklı olduğu belliydi. Mısır organize, hırslı ve birleşmişti. Salah hala gol atıyordu, ancak yanında Omar Marmoush ve Ahmed Sayed, namı diğer Zizo, göz kamaştırıcı bir performans sergiliyordu.
Teknik direktör Hossam Hassan saha kenarında volta atarak tutkuyla bağırıyordu: “Baskı yapın! Geri çekilmeyin!” Ancak o sadece koçluk yapmıyordu; her anı yaşıyordu. Hassan, uzun süredir kayıp olan kimliği geri kazandırdı. Bir zamanlar televizyondan Salah’ı izleyen genç oyuncular artık sahada ona pas atarken, korku ortadan kalkmıştı.
Maçlar geçtikçe Mısır yenilmezliğini sürdürdü. 10 eleme maçından sekizini kazanan ve diğer ikisinde berabere kalan Mısır, sakin bir özgüvenle grubunu lider olarak tamamladı. Son eleme maçının bitiminde Hossam, saha kenarından sessizce gülümsedi. İlk görev tamamlanmıştı. Oyuncular ise sanki “Asıl iş şimdi başlıyor” dercesine mütevazı bir şekilde kutlama yaptılar.
Ve şimdi tüm gözler Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Hassan şimdiden planlar yapıyor ve Salah taraftarlara şu sözü verdi: "Bu sefer sadece katılmakla kalmayacağız."