MİRAS: Meksika - diğer ülkelerden daha fazla Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış gol ülkesi

1970 Dünya Kupası'nda top ilk kez yuvarlandığında, Meksika sadece stadyumlarını değil, ruhunu da açtı. Brezilya dışında Latin Amerika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'na Pele, Franz Beckenbauer, Jairzinho ve Tostao gibi ikonlar katıldı.

Dünya, beton ve yankıların katedrali olan Estadio Azteca'yı keşfetti. Orada, sıcak Haziran havasında, futbolun en efsanevi takımlarından biri, Pele'nin Brezilya'sı üçüncü Dünya Kupası'nı kaldırarak taç giydi. Azteca böylece kutsal bir yer haline geldi.

On altı yıl sonra, 1986'da kader bir kez daha Meksika'yı seçti. 1985'teki depremlerin izleri hala taze olan ülke, yine de umutla doluydu. Sonuç olarak, o Dünya Kupası futboldan daha fazlasıydı; dayanıklılığın simgesiydi.

Aynı zamanda Diego Armando Maradona'nın İngilizleri geçip, Tanrı'nın Eli ve bir dahinin kalbi ile topa dokunmasıydı. Her şeye rağmen, sırtlarında bayraklar ve kalplerinde hayallerle sokaklara dökülen milyonlarca Meksikalı'nın gülümsemesiydi. Dünya Maradona'dan bahsederken, Meksikalılar umuttan bahsediyordu. Çünkü o Dünya Kupası sadece sahada oynanmadı, sokaklarda, neşenin geri döneceğine inanmaya ihtiyaç duyan insanların kalplerinde de oynandı.

İki Dünya Kupası; iki unutulmaz hikaye. Şimdi, 2026'da, bir kez daha geri dönüyor.