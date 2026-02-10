Goal.com
Canlı
Legacy México Copa do MundoGOAL
Carlos Martínez

MİRAS: Meksika - diğer ülkelerden daha fazla Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış gol ülkesi

Bu, GOAL'un 2026 Dünya Kupası'na geri sayımı kutlamak için hazırladığı podcast ve özel dizi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, üç kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan tek ülke olan Meksika'ya gidiyoruz. 1970'teki Pele'nin zaferinden 1986'daki Diego Maradona'nın büyüsüne ve şimdi de 2026 için planlanan kutlamalara kadar, bu, futbolun sadece oynandığı değil, yaşandığı bir ulusun hikayesidir; gol, tarih ve sonsuz tutkunun ülkesi.

Meksika. Tarih, güneş, neşe ve sınır tanımayan bir tutkuyla dolu bir ülke.

2026 yılında futbol dünyası Kuzey Amerika'ya geri dönecek. Üç ülke, gezegendeki en büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak: Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Bunlardan sadece biri daha önce iki kez ev sahipliği yaptı ve böylece Dünya Kupası'na üç kez ev sahipliği yapan tek ülke olmak üzere: Meksika, bu güzel oyunun ebedi ev sahibi.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    Tarihteki gurur

    1970 Dünya Kupası'nda top ilk kez yuvarlandığında, Meksika sadece stadyumlarını değil, ruhunu da açtı. Brezilya dışında Latin Amerika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'na Pele, Franz Beckenbauer, Jairzinho ve Tostao gibi ikonlar katıldı.

    Dünya, beton ve yankıların katedrali olan Estadio Azteca'yı keşfetti. Orada, sıcak Haziran havasında, futbolun en efsanevi takımlarından biri, Pele'nin Brezilya'sı üçüncü Dünya Kupası'nı kaldırarak taç giydi. Azteca böylece kutsal bir yer haline geldi.

    On altı yıl sonra, 1986'da kader bir kez daha Meksika'yı seçti. 1985'teki depremlerin izleri hala taze olan ülke, yine de umutla doluydu. Sonuç olarak, o Dünya Kupası futboldan daha fazlasıydı; dayanıklılığın simgesiydi.

    Aynı zamanda Diego Armando Maradona'nın İngilizleri geçip, Tanrı'nın Eli ve bir dahinin kalbi ile topa dokunmasıydı. Her şeye rağmen, sırtlarında bayraklar ve kalplerinde hayallerle sokaklara dökülen milyonlarca Meksikalı'nın gülümsemesiydi. Dünya Maradona'dan bahsederken, Meksikalılar umuttan bahsediyordu. Çünkü o Dünya Kupası sadece sahada oynanmadı, sokaklarda, neşenin geri döneceğine inanmaya ihtiyaç duyan insanların kalplerinde de oynandı.

    İki Dünya Kupası; iki unutulmaz hikaye. Şimdi, 2026'da, bir kez daha geri dönüyor.

    • Reklam
  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Parti geri dönüyor

    FIFA, Meksika'nın ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını açıkladığında, bu sadece lojistik bir karar değildi. Bu, futbolu bir din gibi yaşayan bir halkın tutkusu, kültürü ve değerlerinin tanınmasıydı.

    Üçüncü kez, dünyanın gözleri biberlerin, mariachi'lerin ve avaz avaz atılan gollerin ülkesine çevrilecek. Meksika, tarihte üç kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan tek ülke olacak ve bu hiç de küçük bir başarı değil.

    Bu Dünya Kupası, 48 takım, 16 grup ve 104 maçla farklı olacak. Ancak Meksikalılar için, kendi topraklarında oynanan her maç duygusal bir hac yolculuğu olacak. Mexico City'deki devasa Estadio Azteca'dan Monterrey'deki BBVA Stadyumu'na, Guadalajara'daki Akron Stadyumu'na kadar - üç sahne, üç kalp aynı ritimde atıyor.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Mükemmel sahne

    Meksika sadece stadyumlar sunmakla kalmaz, atmosfer de sunar. Burada futbol izlenmez, hissedilir. Tribünlerde yankılanan "¡Si se puede!" haykırışlarından, sokakta yıpranmış bir topu tekmeleyen çocuklara kadar, maçın sesleri gerçekten içten gelir.

    Yaklaşık 90.000 koltuklu ve onlarca yıllık geçmişi olan Estadio Azteca, bir kez daha duyguların merkez üssü olacak. Ancak burası sadece bir stadyum değil, geçmişe açılan bir kapı olacak. Azteca'nın her tuğlası, her basamağı, her köşesi, büyükbabalar ve torunlar arasında, gözyaşları ve kucaklaşmalar arasında binlerce kez anlatılan bir hikaye barındırıyor.

    BBVA, şık ve modern, arka planda Monterrey'in dağları yükselirken, dünyaya çağdaş bir Meksika'yı gösterecek. Guadalajara'daki Akron ise, fütüristik kıvrımlarıyla gelenek ve modernliğin buluşma noktası olacak.

    Her şehir kendine özgü bir şey sunacak. Asla uyumayan kalp Mexico City; mariachi ve tekilanın beşiği Guadalajara; çaba ve yeniliğin sembolü Monterrey. Üç yüz, tek bir tutku.

  • TOPSHOT-FBL-MEXICO-WC2026-BBVA-STADIUMAFP

    Büyülü ev sahibi şehirler

    Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan her Meksika şehri, sadece stadyumlar değil, maçı hissetmenin farklı bir yolunu da getirecek.

    Meksiko'da futbol, efsaneye yakın bir konuma sahiptir. Bu, hiç durmayan bir metropolün nabzıdır. Sabahları uyandıran tamale tezgahlarından hayatın ritmini belirleyen araba kornalarına kadar, başkentteki her şey futbolun temposuna göre atıyor gibi görünüyor. Buradaki maçlar sadece birer karşılaşma değil, ulusun kendisinin bir yansımasıdır.

    Estadio Ciudad de Mexico stadyumu merkez sahne olacak, ancak çevresindeki her mahalle, her kafe ekranı, her mütevazı fonda, bu kolektif coşkunun bir uzantısı haline gelecektir.

    Guadalajara'da futbol, sanat ve gelenekle harmanlanıyor. "Batı'nın İncisi", Chava Reyes ve altın Chivas'ın ihtişamlı günlerinden beri bu oyuna nefes veriyor. Mariachi serenatları ve Chapultepec'te gezintiler, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar için sahneyi hazırlayacak. Orada, Akron Stadyumu, köklerini kaybetmeden geleceğe bakan modern ve canlı bir Meksika'yı sergileyecek.

    Ve Monterrey, "Kuzeyin Sultanı", çalışkanlık, hırs ve ilerlemeye olan inancın simgesi olan bir şehir. BBVA Stadyumu'nun tribünlerinde, arkasında Cerro de la Silla'nın yükseldiği, tezahüratlar çelik ve gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi yankılanacak. Monterrey seyircisi sadece tezahürat yapmaz; iter, kucaklar, talep eder, takımı kendilerinin yapar.

    Üç şehir. Bir ülkeyi anlamanın üç yolu. Her birinde futbol farklı hissedilecek, ancak mesaj aynı olacak: Meksika bir kez daha tarih yazmaya hazır.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Futbol tapınağı

    Meksika'daki stadyumlardan bahsederken, tanıtıma gerek olmayan bir stadyum var. Tarihi soluyan, nesiller ve efsanelerin kapılarından geçtiği dev bir beton yapı olan Estadio Ciudad de Mexico, tarihsel olarak Estadio Azteca olarak bilinen bu stadyum, bir stadyumdan çok daha fazlasıdır; dünya futbolunun kutsal mekanıdır.

    Burada, 1970 yılında Pele üçüncü Dünya Kupası'nı kaldırarak Brezilya'nın o dönemin en büyük takımı olduğunu kanıtladı. Yine burada, 1986 yılında Maradona, Tanrı'nın Eli ve tarihin en muhteşem golüyle futbolun kurallarını alt üst etti. İki dahi, iki ölümsüz an, tek sahne.

    Şimdi, neredeyse 40 yıl sonra, yenilenmiş, modernize edilmiş, ancak her zamanki gibi büyülü olan bu devasa stadyum, kapılarını bir kez daha dünyaya açacak. Estadio Ciudad de Mexico, taraftarların coşkusunu, tezahüratların yankısını, tüm ulusun tek vücut olarak attığı kalp atışlarının heyecanını yeniden hissedecek.

    Bu tapınağın yeniden gündeme gelmesi tesadüf değil, çünkü bu stadyum modern futbolu tanımlayan anlara tanıklık etti. 2026'da açılış düdüğü çaldığında, bu sadece bir maçın başlangıcı değil, dünyanın tarihle yeniden buluşması olacak.

    Estadio Ciudad de Mexico sadece Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmakla kalmayacak, onu hissedecek, soluyacak ve yeniden yaşayacak. Çünkü futbolun sadece oynandığı yerler vardır, ama bu stadyum gibi futbolun sonsuza kadar yaşadığı yerler de vardır.

  • Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Oyunun ruhu

    Meksika'daki Dünya Kupası'ndan bahsetmek, futbolu çok duyusal bir deneyime dönüştüren, takımlarını takip etmek için binlerce kilometre yol kat eden, boyanmış, giyinmiş, gülen ve ağlayan taraftarlarından bahsetmektir. Meksikalılar maça gitmezler, hayatı kutlamaya giderler. Tribünleri karnavala çeviren, sesleri kısılana kadar bayrak sallayan, skor kötü olsa bile "Cielito Lindo" şarkısını söyleyenler onlardır.

    Rusya'da, Katar'da, Güney Afrika'da; her zaman oradaydılar. Meksika kazansın ya da kaybetsin, tribünlerdeki gösteri onlara aittir. Dünya Kupaları'nda en büyük beşinci taraftar grubu olsalar da, belki de tutku açısından ilk sıradadırlar. Çünkü onlar için futbol sadece bir spor değil, bir kimlik, dünyaya "Biz buradayız, biz Meksikalıyız" demek için bir yoldur.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Ortak sunucular

    2026 yılında ilk kez üç ülke ev sahipliği görevini paylaşacak. Kanada, ABD ve Meksika; üç kültür, üç farklı futbol anlayışı.

    Kanada'da futbol, hokey ve beyzbol arasında kendine yer edinmeye çalışırken, ABD'de sınırsız potansiyele sahip dev bir pazarın ortasında büyüyen bir gösteri haline geldi. Meksika'da ise futbol, herkesin yürümeye başlamadan önce konuştuğu bir dil.

    Bu kombinasyon büyüleyici olacak; kuzeyin soğukkanlı hassasiyeti, ABD'nin görkemli sahne sanatları ve güneyin sıcak, tutkulu kaosu bir araya gelerek, her zamankinden daha büyük, daha çeşitli ve daha insani bir Dünya Kupası yaratacak.

    Maçlar kıtanın dört bir yanına yayılacak olsa da, sadece Meksika'nın sunabileceği bir şey var: Ruh.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Miras

    Her Dünya Kupası bir iz bırakır, ancak Meksika'da bu iz her zaman tarihe geçer. 1970 turnuvası modernliği getirdi: Yeni stadyumlar, altyapı, turizm. 1986 ise anılar bıraktı: Boyalı sokaklar, Maradona veya Hugo Sanchez olmak isteyen çocuklar. 2026'da miras muhtemelen "bağlantı" olacak.

    Bu, daha küresel, daha teknolojik, daha açık bir Meksika'yı göstererek ziyaretçileri, yatırımları ve kültürü çekmek, efsanevi turnuvaları hiç yaşamamış, ancak bu turnuvayı hayranlıkla izleyerek büyüyecek yeni nesli ilhamlandırmak için bir fırsat olacak.

    Ve her şeyden önce, futbolun bir birlik aracı olmaya devam ettiğini kanıtlamak için. Çünkü Meksika halkını tanımlayan bir şey varsa, o da kaosun ortasında mutluluk bulma yetenekleridir.

  • Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    Yeni idoller

    Her mahalle sahasında, Azteca'da gol atmayı hayal eden yeşil formalı bir çocuk vardır. Bu çocuk 1970 veya 1986'nın ne olduğunu bilmez, ama yakında kendi Dünya Kupası'nı yaşayacaktır.

    Onlar için bu turnuva, gelecekte ne olabileceklerini yansıtan bir ayna olacak. Çünkü futbol sadece sahada oynanmaz, hayaller kuranların zihninde de oynanır.

    Ve kim bilir? Belki de bu çocuklar arasında Meksika'nın bir sonraki büyük idolü vardır, bir golle ülkeyi titretecek, umutlarını taşıyacak ve onu yeni zirvelere taşıyacak tek oyuncu. 2026 Dünya Kupası sadece geçmişin kutlaması değil, geleceğin vaadi olacak.

  • MEXICO-SOCCER-FANSAFP

    Renk, ses ve ruh

    Dünyada çok az ülke, spor etkinliğini Meksika gibi ulusal bir kutlamaya dönüştürebilir. Şehirleri kaplayacak duvar resimlerinden, televizyon izleyen insanlarla dolu taco tezgahlarına, stadyumların dışında çalan mariachi gruplarından, "¡Fría la chela, fría!" diye bağıran satıcılara kadar - Meksika futbolunun özü budur.

    Kaotik, canlı, samimi; ziyaretçileri bile etkileyen sürekli bir karnaval. Birçok yabancı için bu, ilk Meksika Dünya Kupası deneyimi olacak ve bu renk patlamasını gördüklerinde, Meksika'nın neden kıtanın en tutkulu futbol ülkesi olduğunu anlayacaklar.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Zorluklar

    Elbette, Meksika milli takımıyla ilgili başka bir hikaye daha var. Hem sevilen hem de şüpheyle karşılanan, hem tapılan hem de eleştirilen, ama her zaman takip edilen bir takım.

    El Tri, 2026'ya tarih yazma baskısı altında giriyor, çünkü Meksika futbolunun henüz başaramadığı tek şey, Dünya Kupası'nda meşhur beşinci maçı geçmek. Ancak bu sefer işler farklı olabilir. Kendi evinde, halkının desteğiyle, her tezahüratta tarihinin yankılandığı bir ortamda oynamak, her zaman ihtiyaç duydukları itici güç olabilir.

    Bu zorluk sadece sportif değil, duygusal da. Bu, yetenek, tutku ve disiplinin bir araya gelebileceğini, Meksika'nın sadece Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmakla kalmayıp, onu kazanabileceğini kanıtlamakla ilgili.

  • WC2002-MEX-ITA-CELEBRATIONAFP

    Farklı türde bir Dünya Kupası

    2026 Dünya Kupası, daha fazla takım, daha fazla maç ve daha fazla hikaye ile şimdiye kadarki en büyük turnuva olacak. Ama aynı zamanda kültürleri birbirine bağlamak için daha fazla fırsat da sunacak. Japon taraftarların mariachi müzisyenleriyle dans ettiğini, Kanadalı ailelerin ilk kez taco denediğini, Meksikalı taraftarların tribünlerde Amerikalılarla birlikte İngilizce şarkı söylediğini hayal edin.

    Bu, dünyaların buluşması, kültürler arası bir köprü olacak ve tüm bunların merkezinde ise top olacak. Dil bilmeyen, ancak milyonları birleştiren o yuvarlak nesne.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Dünya gözü Meksika'ya çevirdi

    2026 yılında, dünyanın dört bir yanından gelen kameralar Azteca'nın ilk yakın çekimlerini gösterdiğinde, milyonlarca kalp tek bir kalp gibi atacak. Ve düdük çaldığında, 1970 ve 1986'nın yankıları bir kez daha duyulacak.

    Dünya, Meksika'nın neden özel olduğunu hatırlayacak, çünkü burada futbol bir eğlence değil, bir kimliktir. Çünkü burada bir gol sadece bir tezahürat değil, bir varoluş biçimidir.

    Meksika'nın hiçbir şeyi kanıtlamasına gerek yok; sadece var olması yeterli. Her maçı bir kutlamaya dönüştüren ülke olmak. Yenilgiye uğradığında bile şarkı söyleyen insanlar olmak. Asla sönmeyen bir alev olmak.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEX-FANSAFP

    Asla sönmeyen tutku

    Üç Dünya Kupası. Üç nesil. Tek bir tutku. Meksika, kucaklayan ev sahibi, şarkı söyleyen ülke, topun ritmine göre atan kalp.

    Çünkü dünyanın bu köşesinde futbol sadece izlenmez, yaşanır; açıklanmaz, hissedilir. Ve 2026'da tüm dünya Azteca'ya baktığında, bir futbol maçından daha fazlasına tanık olacak. Bütün bir ulusun, kendisini tanımlayan oyuna yeniden aşık olduğunu görecek.

    Meksika: Futbolun ülkesi; tutkunun ülkesi; bir kez daha tarih yazacak olan ülke.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

Hazırlık Maçları
Meksika crest
Meksika
MEX
İzlanda crest
İzlanda
ISL
0