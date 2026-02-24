Goal.com
Canlı
GFX Spain Legacy 2010GOAL
Salvador Pérez ve Carlos Martínez

Çeviri:

MİRAS: Barcelona, Real Madrid ile birlikte 2010 zaferini elde ettikten sonra İspanya'nın Dünya Kupası umutlarının merkezine geri döndü

Bu, GOAL'un 2026 Dünya Kupası'na geri sayımı takip eden podcast ve özel dizi serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, iki kulübün tek bir ülke haline geldiği anı yeniden ziyaret ediyoruz. 2010 yılında İspanya dünyaya hakimdi ve tacını hem Barselona hem de Madrid'de kurmuştu. Birinin stili, diğerinin gücü, mükemmel bir karışım oluşturmuştu. On altı yıl sonra, Katalonya'da yeni bir nesil yükselirken, Barselona artık La Roja'nın tek kalbi haline gelebilir mi?

2010 - İspanyol futbolseverlerin kalbinde hala yankıları süren bir yıl. Barcelona ve Real Madrid, sadece kulüp düzeyinde değil, milli takımda da dünya sahnesine damga vurdu.

Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanya dünya şampiyonu oldu ve bu başarının büyük bir kısmı bu iki La Liga devinin oyuncularının omuzlarında yükseldi. Yetenek, strateji ve vizyonun ön plana çıktığı bir yıldı. İspanya, oyun felsefesi, bireysel kalite ve kolektif uyumun doğru kombinasyonunun dünyayı yönetebileceğini kanıtladı.

Bugün, 16 yıl sonra, 2026 Dünya Kupası'na yaklaşırken, Katalonya ve tüm İspanya'da bir soru yankılanıyor: Şimdi Barcelona'nın zamanı mı? Katalan kulübü, Avrupa'nın en iyi takımı olarak kendini kanıtlayabilir ve bir kez daha İspanya milli takımının belkemiği haline gelebilir mi?

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Şampiyon takımın temelleri

    2010 yılında Barcelona ve Real Madrid'in etkisini anlamak için İspanya milli takımını yakından incelemek gerekir. La Roja'nın o Dünya Kupası için kadroya aldığı 23 oyuncunun 12'si bu iki kulüpten geliyordu ve bu yetenek yoğunluğu İspanya'nın dengeli, dominant ve net bir kimliğe sahip futbol oynamasını sağladı.

    Real Madrid'den gelen oyuncular arasında, doğaüstü reflekslere ve tartışılmaz liderlik özelliklerine sahip kaleci Iker Casillas; arka planda liderlik yapabilen ve önemli anlarda öne çıkabilen, heybetli bir duruşa sahip savunma oyuncusu Sergio Ramos; denge sağlayan güvenilir taktiksel oyuncular Raul Albiol ve Alvaro Arbeloa; ve hassas pasları ve vizyonuyla oyunun temposunu kontrol edebilen orta saha ustası Xabi Alonso vardı.

    Barcelona'dan da etkisi aynı derecede belirleyici olan isimler şunlardı: Güvenilirliği ve temiz top dağıtımıyla tanınan kaleci Víctor Valdes; çaba ve bağlılığın örneği olarak takımın kalbi olan Carles Puyol; taktik zekası ve liderlik becerileriyle öne çıkan stoper Gerard Pique; topu geri kazanma ve oyunu dağıtma görevini üstlenen mükemmel pivot Sergio Busquets; topu kontrol etme, alan yaratma ve oyunun temposunu kontrol etme becerisine sahip Tiki-Taka'nın mimarları Xavi Hernandez ve Andres Iniesta; ve saniyeler içinde maçın gidişatını değiştirebilen, bitirici yeteneği yüksek hızlı kanat oyuncusu Pedro.

    Vicente del Bosque, Barcelona'nın hassasiyeti ve kontrolü ile Madrid'in gücü ve sağlamlığını bir araya getirmeyi başardı. İspanya topu kontrol etti, sahada baskı yaptı ve rakiplerinin her hatasını değerlendirdi. Bu kombinasyon İspanya'yı neredeyse durdurulamaz hale getirdi.

    Dünya şampiyonluğu tesadüf değildi; titiz planlama, dünya çapında yetenekler ve mükemmel bir şekilde uygulanan oyun stilinin sonucuydu. Barcelona için 2010 sezonu, şu anda tekrarlamak istediği altın çağın başlangıcı oldu. Bu kez, 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerleyen genç İspanyol oyuncularla.

    • Reklam
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-FINAL-ESP-ENG-BARCELONA-MANUTD-CUPAFP

    Standartları belirlemek

    Milli takım zafer kazanırken, Barcelona kulüp futbolunda mutlak bir referans noktasıydı. Blaugrana, 2009 yılında La Liga, Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak tarihi bir altılı başarıya imza atmıştı. 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasalar da, kulüp dünya lideri konumunu korudu.

    Futbolu sadece etkili değil, aynı zamanda da güzeldi. Her pas, her hareket, her geçiş, güzelliği ve hassasiyeti birleştiren bir futbol felsefesini yansıtıyordu. Bu stil, Barcelona'yı tüm dünya için bir model haline getirdi.

    Ancak aşılması gereken bir zorluk vardı: Lionel Messi'ye olan bağımlılıkları. Onun dehası yadsınamazdı, ancak liderlik rolünü üstlenebilecek yerel oyuncuların ayrılması, kulübü uzun vadede savunmasız bıraktı. Barcelona'nın hegemonyasını sürdürmek için Messi'nin ötesinde projeyi yönetip sürdürebilecek genç İspanyol yetenekleri geliştirmesi gerektiği açıktı.

    Barcelona, Inter'den Maxwell ve Shakhtar Donetsk'ten Dmytro Chygrynskiy gibi seçkin transferlerle kadrosunu güçlendirmişti, ancak en önemli transferleri, Inter'den 49 milyon avro artı Samuel Eto'o karşılığında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic oldu ve bu transfer, Blaugrana tarihinin en pahalı transferi oldu.

    Buna ek olarak, Pep Guardiola, Pedro ve Jeffren Suarez gibi gelecek vaat eden genç oyuncuları kullanma eğilimini sürdürdü.

  • FC Barcelona v Dinamo Kiev: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Messi sonrası düşüş

    Messi'nin ayrılışı, Barcelona için karmaşık bir dönemin başlangıcı oldu. Arjantinli oyuncunun varlığı, bazı yapısal sorunları gizlemişti: nesiller arası geçiş, genç yeteneklerin entegrasyonu ve kulübün finansal istikrarı.

    Messi, 2020 yılında GOAL'a verdiği dünya çapında özel röportajda "Her zaman kariyerimi burada bitirmek ve burada kalmak istediğimi söyledim" dedi. "Kazanan bir proje ve kulüple şampiyonluklar kazanarak Barcelona efsanesini sürdürmek istedim. Gerçek şu ki, uzun zamandır herhangi bir proje veya plan yok; sadece jonglörlük yapıp, işleri geçiştiriyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, her zaman ailem ve kulüp için en iyisinin ne olduğunu düşündüm."

    Takip eden yıllarda Barcelona, hem sportif hem de finansal açıdan inişler ve çıkışlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi uzak bir hedef haline geldi, La Liga daha çekişmeli hale geldi ve İspanya milli takımı kadrosunu çeşitlendirmeye başladı. Barça'nın ilk takımında konsolide bir İspanyol neslinin olmaması, Messi'nin parlaklığıyla uzun süredir gizlenen zayıflıkları ortaya çıkardı.

    Bu, bireysel yıldızlara bağımlı olmadan stratejik planlama ve yerel yeteneklerin sürdürülebilir gelişiminin gerekliliği konusunda sert bir ders oldu. Düşüş, altın çağın sona ermesini izleyen kulübün ve taraftarlarının dayanıklılığını da sınadı.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Yeniden yapılandırma ve kurtarma

    Hansi Flick'in gelişi kulübün gidişatını değiştirdi. İspanyol yeteneklerine, taktiksel disipline ve uluslararası projeksiyona odaklanan Barcelona, toparlanma belirtileri göstermeye başladı.

    2024-25 sezonu, kurtuluş ve direncin bir örneği oldu. Finansal sorunlara ve kadro sınırlamalarına rağmen, takım uyum, yaratıcılık ve rekabet gücü sergiledi. Flick yönetiminde Barcelona, La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı ve bu turnuvaların her birinde ezeli rakibi Real Madrid'i yendi. Bu, açık bir mesajdı: Katalan kulübü yeniden başrol oyuncusu olmuştu.

    Bu geri dönüşte kilit figürlerden birinin Wojciech Szczesny olması neredeyse düşünülemezdi. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrasında Barcelona, Polonyalı kaleciyi emeklilikten geri getirdi. Saha içindeki performansını yansıtan tartışmalı yaşam tarzıyla tanınan Szczesny, geri dönüşünden sonra yenilmezliğini koruyarak takımın beklenmedik dayanaklarından biri haline geldi.

    Ancak bu hikaye dramadan yoksun değildi. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, son zamanların en ikonik maçlarından biri olarak kabul edilen Inter ile yarı finalde karşılaştı. Eleme aşamasına gelmesine rağmen takım karakterini, yoğunluğunu ve üst düzey futbolunu sergiledi ve Avrupa'nın elitleri arasında yeniden rekabet etmeye hazır olduğunu açıkça gösterdi.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Barca yeni omurga

    Tarihsel olarak, Barcelona ve Real Madrid kulüplerden çok daha fazlasıdır; İspanyol futbolunun kalbidirler. Her zaman milli takıma çoğu oyuncuyu sağlamışlardır ve performansları La Roja'nın kalitesini doğrudan etkilemektedir.

    Bu karşılıklı bağımlılık hassas bir denge yaratır; iki kulüp arasındaki rekabet, oyuncuların standartlarının yüksek kalmasını sağlar ve birinin başarısı milli takımı güçlendirir. Barcelona veya Real Madrid'in spor veya kurumsal bir kriz yaşaması durumunda, İspanya bunu uluslararası sahnede hisseder. Bu nedenle, Flick yönetiminde Barcelona'nın yeniden doğuşu sadece kulüp üzerinde değil, La Roja'nın 2026 hedefleri üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.

    Tıpkı 2010'da olduğu gibi, Barcelona İspanya'nın belkemiği olmayı hedefliyor. Genç yetenekler ve net bir oyun felsefesinin birleşimi, İspanya'ya 2026 Dünya Kupası için sağlam bir çekirdek sağlayabilir. Bu çekirdeğin başında, orta sahayı kontrol etmek, topu elinde tutmak ve atağı yönlendirmekle sorumlu Pedri ve Gavi; ikinci hattan gelme yeteneğine sahip yaratıcı bir oyuncu olan Dani Olmo; Ferran Torres ve Lamine Yamal, hücumda dengesizliği ve golcü yeteneği sağlayan oyuncular; ve Joan Garcia, kale arasında güven veren ve arkadan liderlik eden oyuncu.

    Euro 2008 kadrosunda yer alan üç Barcelona oyuncusundan Del Bosque, iki yıl sonra Güney Afrika'da bu sayıyı sekize çıkardı ve bunlardan yedisi Hollanda ile oynanan final maçında ilk on birde yer aldı. İspanya futbol tarihinin en önemli maçına Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın iki stoper, bir pivot, iki orta saha oyuncusu ve iki forveti ilk on birde yer aldı ve her hafta sonu yaptıkları gibi Tiki-Taka oynadılar.

    Xavi ve Busquets orta sahada devrim yarattı, olağanüstü pas verimliliğiyle parladı, Puyol'un ileriye doğru atılımları ve Iniesta ile Pique'nin varlığıyla tamamlandı. La Roja, Dünya Kupası boyunca top hakimiyeti ve hızlı geçişlerin ön planda olduğu, mutlak teknik kaliteyle güçlendirilmiş, kusursuz bir kimliğe sahipti. İspanya inisiyatifi ele aldı ve Iniesta'nın liderliğinde harika bir futbol sergiledi.

    Hedef açıktı: Barcelona oyuncularıyla 2010 formülünü tekrarlamak, kimya, taktiksel anlayış ve İspanya'nın en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan güçlü bir kolektif kimlik sağlamak.

  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    Nihai test

    2010 yılında Xavi ve Iniesta orta sahayı kontrol ederken, bugün bu rolü Pedri ve Gavi üstleniyor; Puyol ve Pique savunmayı yönetirken, Garcia modern bir savunma lideri olarak öne çıkıyor; Pedro ve David Villa hücuma canlılık katarken, 2026 yılında Yamal ve Ferran benzer işlevleri yerine getiriyor. Bu paralellikler, bugünün Barcelona'sının, 2026'ya doğru milli takımı yönetecek İspanyol oyuncularla, modern futbola uyarlanmış başarı formülünü tekrarlamak istediğini gösteriyor.

    Dünya Kupası, bunun nihai testi olacak. Barcelona, taktiksel kimliği paylaşan ve stratejiyi hassas bir şekilde uygulayabilen oyuncular sağlayarak, bir kez daha İspanya'nın temeli olarak kendini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

    Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran ve Garcia en iyi formlarına ulaşırsa, İspanya 2010'da başlayan hakimiyetini geri kazanabilecek, uyumlu, yaratıcı ve rekabetçi bir takıma sahip olabilir. Kimliği korumak, genç yetenekleri korumak ve kulübün Avrupa düzeyinde rekabet gücünü sürdürmesini sağlamak için planlama çok önemlidir. Ancak o zaman La Roja en üst düzeyde rekabet edebilecek sağlam bir çekirdeğe sahip olacaktır.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    Yine zirvede mi?

    2010 tarihi bir yıldı: Real Madrid ve Barcelona, hem kulüp hem de milli futbolu domine ederek silinmez bir miras bıraktı. Stil, yetenek ve taktiksel vizyonun birleşimi, İspanya'yı dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

    Bugün Barcelona, Messi'nin ayrılmasının ardından yeniden yapılanma sürecinde, finansal sorunları aşarken ve genç İspanyol yetenekleri konsolide ederken benzer bir zorlukla karşı karşıya. Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran ve Garcia ile kulüp, Avrupa'yı domine ettiği ve 2026 Dünya Kupası'nda milli takımın temelini oluşturacağı yeni bir altın dönem yazmak için gerekli araçlara sahip.

    Soru şu: Bu, Barcelona'nın anı mı? Cevap, sportif, taktiksel ve ekonomik yönetime bağlı olacak. Heyecan devam ediyor ve tüm dünya izliyor. Saat işliyor, 2026 Dünya Kupası yaklaşıyor ve tarih tekerrür etmeye hazır görünüyor. Bu kez başrol oyuncuları, Barcelona ve İspanya'yı zirveye taşımaya hazır genç İspanyollar olacak.

0