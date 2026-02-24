MİRAS: Barcelona, Real Madrid ile birlikte 2010 zaferini elde ettikten sonra İspanya'nın Dünya Kupası umutlarının merkezine geri döndü

Tarihsel olarak, Barcelona ve Real Madrid kulüplerden çok daha fazlasıdır; İspanyol futbolunun kalbidirler. Her zaman milli takıma çoğu oyuncuyu sağlamışlardır ve performansları La Roja'nın kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Bu karşılıklı bağımlılık hassas bir denge yaratır; iki kulüp arasındaki rekabet, oyuncuların standartlarının yüksek kalmasını sağlar ve birinin başarısı milli takımı güçlendirir. Barcelona veya Real Madrid'in spor veya kurumsal bir kriz yaşaması durumunda, İspanya bunu uluslararası sahnede hisseder. Bu nedenle, Flick yönetiminde Barcelona'nın yeniden doğuşu sadece kulüp üzerinde değil, La Roja'nın 2026 hedefleri üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.
Tıpkı 2010'da olduğu gibi, Barcelona İspanya'nın belkemiği olmayı hedefliyor. Genç yetenekler ve net bir oyun felsefesinin birleşimi, İspanya'ya 2026 Dünya Kupası için sağlam bir çekirdek sağlayabilir. Bu çekirdeğin başında, orta sahayı kontrol etmek, topu elinde tutmak ve atağı yönlendirmekle sorumlu Pedri ve Gavi; ikinci hattan gelme yeteneğine sahip yaratıcı bir oyuncu olan Dani Olmo; Ferran Torres ve Lamine Yamal, hücumda dengesizliği ve golcü yeteneği sağlayan oyuncular; ve Joan Garcia, kale arasında güven veren ve arkadan liderlik eden oyuncu.
Euro 2008 kadrosunda yer alan üç Barcelona oyuncusundan Del Bosque, iki yıl sonra Güney Afrika'da bu sayıyı sekize çıkardı ve bunlardan yedisi Hollanda ile oynanan final maçında ilk on birde yer aldı. İspanya futbol tarihinin en önemli maçına Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın iki stoper, bir pivot, iki orta saha oyuncusu ve iki forveti ilk on birde yer aldı ve her hafta sonu yaptıkları gibi Tiki-Taka oynadılar.
Xavi ve Busquets orta sahada devrim yarattı, olağanüstü pas verimliliğiyle parladı, Puyol'un ileriye doğru atılımları ve Iniesta ile Pique'nin varlığıyla tamamlandı. La Roja, Dünya Kupası boyunca top hakimiyeti ve hızlı geçişlerin ön planda olduğu, mutlak teknik kaliteyle güçlendirilmiş, kusursuz bir kimliğe sahipti. İspanya inisiyatifi ele aldı ve Iniesta'nın liderliğinde harika bir futbol sergiledi.
Hedef açıktı: Barcelona oyuncularıyla 2010 formülünü tekrarlamak, kimya, taktiksel anlayış ve İspanya'nın en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan güçlü bir kolektif kimlik sağlamak.