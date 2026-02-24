MİRAS: Barcelona, Real Madrid ile birlikte 2010 zaferini elde ettikten sonra İspanya'nın Dünya Kupası umutlarının merkezine geri döndü

2010 yılında Barcelona ve Real Madrid'in etkisini anlamak için İspanya milli takımını yakından incelemek gerekir. La Roja'nın o Dünya Kupası için kadroya aldığı 23 oyuncunun 12'si bu iki kulüpten geliyordu ve bu yetenek yoğunluğu İspanya'nın dengeli, dominant ve net bir kimliğe sahip futbol oynamasını sağladı.

Real Madrid'den gelen oyuncular arasında, doğaüstü reflekslere ve tartışılmaz liderlik özelliklerine sahip kaleci Iker Casillas; arka planda liderlik yapabilen ve önemli anlarda öne çıkabilen, heybetli bir duruşa sahip savunma oyuncusu Sergio Ramos; denge sağlayan güvenilir taktiksel oyuncular Raul Albiol ve Alvaro Arbeloa; ve hassas pasları ve vizyonuyla oyunun temposunu kontrol edebilen orta saha ustası Xabi Alonso vardı.

Barcelona'dan da etkisi aynı derecede belirleyici olan isimler şunlardı: Güvenilirliği ve temiz top dağıtımıyla tanınan kaleci Víctor Valdes; çaba ve bağlılığın örneği olarak takımın kalbi olan Carles Puyol; taktik zekası ve liderlik becerileriyle öne çıkan stoper Gerard Pique; topu geri kazanma ve oyunu dağıtma görevini üstlenen mükemmel pivot Sergio Busquets; topu kontrol etme, alan yaratma ve oyunun temposunu kontrol etme becerisine sahip Tiki-Taka'nın mimarları Xavi Hernandez ve Andres Iniesta; ve saniyeler içinde maçın gidişatını değiştirebilen, bitirici yeteneği yüksek hızlı kanat oyuncusu Pedro.

Vicente del Bosque, Barcelona'nın hassasiyeti ve kontrolü ile Madrid'in gücü ve sağlamlığını bir araya getirmeyi başardı. İspanya topu kontrol etti, sahada baskı yaptı ve rakiplerinin her hatasını değerlendirdi. Bu kombinasyon İspanya'yı neredeyse durdurulamaz hale getirdi.

Dünya şampiyonluğu tesadüf değildi; titiz planlama, dünya çapında yetenekler ve mükemmel bir şekilde uygulanan oyun stilinin sonucuydu. Barcelona için 2010 sezonu, şu anda tekrarlamak istediği altın çağın başlangıcı oldu. Bu kez, 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerleyen genç İspanyol oyuncularla.