Ruben Amorim’in yeni Milan takımı, 2026/2027 sezonuna hazırlanmak üzere Milanello’da antrenmanlara başladı. Sakat oyuncular, tatilde olanlar ya da Dünya Kupası’nda mücadele edenler nedeniyle Portekizli teknik direktörün elindeki kadro henüz kesinleşmiş değil. Portekizli teknik direktör, “büyük isimlerin” geri dönmesini beklerken, eski Manchester United oyuncusu yine de Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier ve Kostic gibi genç oyuncuları sahada deneme fırsatı buluyor.
Çeviri:
Milano, Ramos’tan Pulisic’e: Milli takım oyuncularının geri dönüş programı
MILANELLO’YA GERİ DÖNÜŞ PROGRAMI
Sky Sport editörleri, halen takımda bulunmayan çeşitli futbolcuların geri dönüş programını açıkladı: kimler tatilde, kimler Dünya Kupası’nda, kimler ise tatilde ama sakat. Programı ayrıntılı olarak inceleyelim:
Estupinan - 24 Temmuz'da Milanello'da
Gimenez, Pulisic - sakat
oldukları için 29 Temmuz'da Milanello'da GonçaloRamos, Leao - 29 Temmuz'da Perth'te
DeWinter, Jashari, Saelemaekers - 2 Ağustos'ta Perth'te
Maignan, Rabiot - 12 Ağustos'ta Milanello'da
Maignan ve Rabiot, bu akşam İspanya ile oynanacak Yarı Final maçında sahada olacaklar; bugünkü sonucun ne olacağına bakılmaksızın Ağustos ortasında geri dönecekler çünkü her halükarda bir final maçı oynayacaklar. Bunun ana final mi yoksa üçüncülük-dördüncülük maçı mı olacağı henüz belli değil, ancak her halükarda takıma dönüşleri, 23 Ağustos saat 20.45'te Torino-Milan maçıyla başlayacak olan ligin ilk gününe oldukça yakın olacak.
Dünya Kupası’nda sakatlık geçiren Gimenez ve Pulisic, temmuz sonunda geri dönecekler ancak turneye katılmayacaklar: tedavi ve rehabilitasyon için Milanello’da kalacaklar. Diğer oyuncular ise yol boyunca Avustralya’ya katılarak, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli yaz hazırlık maçlarını oynamak üzere takıma katılacaklar. Modric’in durumu ise farklı. Hırvat oyuncu resmi olarak sözleşmesiz durumda, ancak görünüşe göre Milan ile sözleşmesini yenilerse o da Temmuz ayının son günlerinde geri dönecek.
HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI VE GÜNCEL KADRO LİSTESİ
Celtic-Milan: 25 Temmuz Cumartesi, Celtic Park - Glasgow
Milan-Inter: 5 Ağustos Çarşamba, Optus Stadyumu - Perth
Chelsea-Milan: 9 Ağustos Pazar, Gelora Bung Karno Stadyumu - Endonezya
Manchester United-Milan: 15 Ağustos Cumartesi, Tarczynski Arena - Breslavia
KALECİLER: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
SAVUNMACILAR: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
ORTA SAHA OYUNCULARI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
FORVETLER: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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