Milano, Ibrahimovic kardeşlerin zıt kaderleri: durum

Milan Futuro’nun bugün, 14 Temmuz Salı günü başlayan kamp kadrosunda Maximilian Ibrahimović’in adı yer almaması dikkat çekiyor: Zlatan’ın en büyük oğlu, Ajax’taki şanssız deneyiminin ardından kulübüne geri döndü; Ajax, 3,5 milyon avro olarak belirlenen satın alma hakkını kullanmadı. 2006 doğumlu oyuncunun, editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, birkaç transfer görüşmesinin merkezinde olması ve büyüdüğü kulüpten kalıcı olarak ayrılma ihtimali nedeniyle kadroya çağrılmadığı belirtiliyor.