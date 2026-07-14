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Maximilian Ibrahimovic ESPN

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Milano, Ibrahimovic kardeşlerin zıt kaderleri: durum

AC Milan
Transfers

Milan, Maximilian Ibrahimovic kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor: kardeşi Vincent, Primavera takımında oynayacak

Milan Futuro’nun bugün, 14 Temmuz Salı günü başlayan kamp kadrosunda Maximilian Ibrahimović’in adı yer almaması dikkat çekiyor: Zlatan’ın en büyük oğlu, Ajax’taki şanssız deneyiminin ardından kulübüne geri döndü; Ajax, 3,5 milyon avro olarak belirlenen satın alma hakkını kullanmadı. 2006 doğumlu oyuncunun, editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, birkaç transfer görüşmesinin merkezinde olması ve büyüdüğü kulüpten kalıcı olarak ayrılma ihtimali nedeniyle kadroya çağrılmadığı belirtiliyor.

  • VINCENT VE BAHAR

    Kendisinden iki yaş küçük kardeşi Maximilian’ın aksine, Vincent Ibrahimovic savunmanın önündeki orta saha oyuncusu olarak birkaç metre daha geride oynuyor. Geçen Aralık ayında Milan ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve şu anda Primavera takımında teknik direktör Giovanni Renna’nın yönetiminde bu yeni sezona başlıyor.

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