Milano, Gila’nın bedeli Tomori ile aynı: bütçeye etkisi

Cardinale, Lotito ile anlaşmaya vardı; Lotito, bu tutarın %50’sini Real Madrid’e ödemekle yükümlü olacak; bu da yaklaşık 27 milyon avro artı 3 milyon avro bonus anlamına geliyor. Hâlâ “büyüme kararnamesi” kapsamındaki vergi indirimlerinden yararlanan oyuncuya ise 5 yıllık, net 4,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonuslu bir sözleşme teklif edildi. Milannews.it’e göre bu, Mario Gila’nın amortisman ve brüt maaşı dahil olmak üzere Milan’a yıllık yaklaşık 11,8 milyon avroya mal olacağı anlamına geliyor.





Gila: (amortisman 5,4 milyon - brüt maaş 6,4 milyon) yıllık 11,8 milyon

İlginç bir şekilde bu rakam, 2027’de sözleşmesi sona erecek ve bu yaz Milan’dan ayrılabilecek olan Tomori’nin yıllık maliyetiyle aynı.

Tomori: (amortisman 7,3 milyon - brüt maaş 4,5 milyon) yıllık 11,8 milyon