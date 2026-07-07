Mario Gila, Milan’a geliyor. Lazio ile 27 milyon avro artı 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandı. Bu haber, GonçaloRamos’un ardından takımı güçlendirmek için özellikle talep ettiği bir oyuncuyu daha kadrosuna katan RubenAmorim’i mutlu etti. Resmi rakamların açıklanmasını beklerken – ki bunun için yeni açıklanan mali tablonun yayınlanmasını beklemek gerekecek – Milannews.it’te yer alan habere göre, şu saatlerde dolaşan rakamlara dayanarak bu transferin Rossoneri’nin maliyetleri üzerindeki etkisini hesaplamaya çalışabiliriz.
Çeviri:
Milano, Gila’nın bedeli Tomori ile aynı: bütçeye etkisi
GILA, MILAN'A KATILDI: ETKİSİ DEĞERLENDİRİLDİ
Cardinale, Lotito ile anlaşmaya vardı; Lotito, bu tutarın %50’sini Real Madrid’e ödemekle yükümlü olacak; bu da yaklaşık 27 milyon avro artı 3 milyon avro bonus anlamına geliyor. Hâlâ “büyüme kararnamesi” kapsamındaki vergi indirimlerinden yararlanan oyuncuya ise 5 yıllık, net 4,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonuslu bir sözleşme teklif edildi. Milannews.it’e göre bu, Mario Gila’nın amortisman ve brüt maaşı dahil olmak üzere Milan’a yıllık yaklaşık 11,8 milyon avroya mal olacağı anlamına geliyor.
Gila: (amortisman 5,4 milyon - brüt maaş 6,4 milyon) yıllık 11,8 milyon
İlginç bir şekilde bu rakam, 2027’de sözleşmesi sona erecek ve bu yaz Milan’dan ayrılabilecek olan Tomori’nin yıllık maliyetiyle aynı.
Tomori: (amortisman 7,3 milyon - brüt maaş 4,5 milyon) yıllık 11,8 milyon
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