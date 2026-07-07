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Milano, Gila’nın bedeli Tomori ile aynı: bütçeye etkisi

AC Milan
Transfers

Mario Gila, Milan’a geliyor. İşte başlıyoruz. Lazio ile anlaşma sağlandı. İşte Rossoneri’nin bu yazki yeni transferinin bilanço üzerindeki etkisi

Mario Gila, Milan’a geliyor. Lazio ile 27 milyon avro artı 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandı. Bu haber, GonçaloRamos’un ardından takımı güçlendirmek için özellikle talep ettiği bir oyuncuyu daha kadrosuna katan RubenAmorim’i mutlu etti. Resmi rakamların açıklanmasını beklerken – ki bunun için yeni açıklanan mali tablonun yayınlanmasını beklemek gerekecek – Milannews.it’te yer alan habere göre, şu saatlerde dolaşan rakamlara dayanarak bu transferin Rossoneri’nin maliyetleri üzerindeki etkisini hesaplamaya çalışabiliriz.

  • GILA, MILAN'A KATILDI: ETKİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

    Cardinale, Lotito ile anlaşmaya vardı; Lotito, bu tutarın %50’sini Real Madrid’e ödemekle yükümlü olacak; bu da yaklaşık 27 milyon avro artı 3 milyon avro bonus anlamına geliyor. Hâlâ “büyüme kararnamesi” kapsamındaki vergi indirimlerinden yararlanan oyuncuya ise 5 yıllık, net 4,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonuslu bir sözleşme teklif edildi. Milannews.it’e göre bu, Mario Gila’nın amortisman ve brüt maaşı dahil olmak üzere Milan’a yıllık yaklaşık 11,8 milyon avroya mal olacağı anlamına geliyor.


    Gila: (amortisman 5,4 milyon - brüt maaş 6,4 milyon) yıllık 11,8 milyon

    İlginç bir şekilde bu rakam, 2027’de sözleşmesi sona erecek ve bu yaz Milan’dan ayrılabilecek olan Tomori’nin yıllık maliyetiyle aynı.

    Tomori: (amortisman 7,3 milyon - brüt maaş 4,5 milyon) yıllık 11,8 milyon

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