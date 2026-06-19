Milan için bu günler belirleyici: Sırasıyla yeni Futbol Direktörü ve yeni spor direktörü olmayacaklarını açıklayan Markus Krosche ve Timmo Hardung’un reddi, Cardinale’yi hazırlıksız yakaladı. İyi bilgilendirilmiş kaynaklara göre Cardinale, Eintracht ile yeniden görüşmeyi planlıyor, ancak aynı zamanda bir B planını da değerlendiriyor. Spor direktörlüğü görevi için, eski Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe yetkilisi Devin Ozek’in adı gündeme geliyor; ancak Ozek’e, spor alanının yönetimini üstlenebilecek daha üst düzey bir yöneticinin eşlik etmesi gerekiyor. Kampın başlamasına 20 günden az bir süre kala Milan zor durumda ve sezon şimdiden zorlu bir hal alıyor.