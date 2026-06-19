Gerry Cardinale’nin İtalya’nın başkenti Roma’ya yaptığı seyahat. Meslektaşımız Andrea Longoni’nin aktardığına göre, Milan’ı kontrol eden ABD’li fon RedBird’ün başkanı, dün iş ve özel nedenlerle başkentteydi. Şu anda ziyaretin nedeni hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor; varsayımlar arasında Vatikan’da Papa XIV. Leone’yi ziyaret etmesi de yer alıyor.
Çeviri:
Milano, Gerry Cardinale Roma'da: Papa XIV. Leone ile görüşme mi?
KIROVSKI VE GARDINER İLE TOPLANTI OLASILIĞI
Onu fotoğraflayan taraftar, biriyle yaptığı 'oldukça gergin' bir telefon görüşmesinden bahsediyor. Cardinale’nin, yeni Futbol Direktörü atanana kadar spor bölümünün geçici yöneticileri olan Kirovski ve Gardiner ile Roma’da bir toplantı yaptığı yönünde spekülasyonlar var. Kirovski, Ibrahimovic’in adamı ve Milan Futuro’nun sorumlusu; 1994 doğumlu Gardiner ise Milan’a analist olarak katılmıştı ve bu yıl Rossoneri kulübünün yeni scout şefi olacak.
GELECEĞİN ÜZERİNDEKİ BULUTLAR
Milan için bu günler belirleyici: Sırasıyla yeni Futbol Direktörü ve yeni spor direktörü olmayacaklarını açıklayan Markus Krosche ve Timmo Hardung’un reddi, Cardinale’yi hazırlıksız yakaladı. İyi bilgilendirilmiş kaynaklara göre Cardinale, Eintracht ile yeniden görüşmeyi planlıyor, ancak aynı zamanda bir B planını da değerlendiriyor. Spor direktörlüğü görevi için, eski Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe yetkilisi Devin Ozek’in adı gündeme geliyor; ancak Ozek’e, spor alanının yönetimini üstlenebilecek daha üst düzey bir yöneticinin eşlik etmesi gerekiyor. Kampın başlamasına 20 günden az bir süre kala Milan zor durumda ve sezon şimdiden zorlu bir hal alıyor.