Milano, Gerard Martin hakkında sızan bilgiler

Yaz transfer dönemi öncesinde Rossoneri'nin olası transferi hakkında neler konuşuluyor?

Sezonun bu son aşamasında hangi sıralamada yer alacaklarını ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefine ulaşıp ulaşamayacaklarını beklerken, Milan değerlendirme masasına oturmaya ve gelecek sezon için Rossoneri kadrosunu güçlendirmek üzere hangi transferlerin doğru olacağını belirlemeye başladı. Via Aldo Rossi’deki kulüp yönetimi, gelecek sezonun Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına geri dönüşle çakışmasını umuyor.

Not defterine kaydedilen çeşitli isimler arasında, Gerard Martin'e giden iz dikkat çekiyor; ancak bu transfer, beklenenden daha karmaşık olacak.

  • KOMBİNASYON, ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE BEĞENİLİYOR

    Milan'ın, savunma hattında farklı roller ve pozisyonlarda görev alabilen Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Martin gibi bir oyuncuyu beğendiği yeni bir haber değil. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor ve uzun süredir Via Aldo Rossi'deki kulübün radarında yer alıyor. Kulüp, savunma hattındaki seçeneklerini genişletebilecek bir (hatta birden fazla) oyuncu arıyor.

    Esnekliği ve gelişme potansiyeli nedeniyle Martin, Milan'ın yakın gelecekte de gözünü üzerinde tutmayı planladığı bir isim.

    • Reklam

  • NE SÜZÜLÜR

    Peki mevcut durumda, bu olası transfer hakkında ne gibi bilgiler sızıyor? Fabrizio Romano’nun İtalyanca YouTube
    kanalında Matteo Moretto’nun aktardığına göre, tüm Barcelona kulübü (başta teknik direktör Hansi Flick olmak üzere) Gerard Martin’in sahadaki performansından son derece memnun.

    Oyuncu da Blaugrana ortamına çok bağlı ve sezonun sonunda, 2028'de sona erecek olan sözleşmesi göz önüne alındığında, Moretto'ya göre Barcelona'nın menajerleriyle masaya oturup mevcut sözleşmenin olası bir uzatılması hakkında görüşmesi ve onun gelecek için umut vaat eden bir oyuncu olduğunu göstermesi bekleniyor.

