Milan, sürprizlerle dolu bir sezon finali öncesinde liderliğe ve Milan ruhuna ihtiyaç duyuyor. Bu özellikler, Matteo Gabbia'nın repertuarının bir parçası: Busto Arsizio'lu stoper, 4 Mart'ta kasık fıtığı ameliyatı geçirdikten sonra Massimiliano Allegri'nin emrine geri dönmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar, Rossoneri'nin altyapısından yetişen oyuncunun rehabilitasyon programına verdiği yanıtlar olumlu sinyaller veriyor.
Milano, Gabbia'dan olumlu sinyaller: Napoli maçı öncesinde sızan bilgiler
KONTROL ZİYARETİ
Gabbia, Gattuso tarafından Dünya Kupası play-offları kadrosuna çağrılmadı ve sakatlığından en iyi şekilde kurtulmak için Milanello'da kalıyor. Önümüzdeki günlerde, Rossoneri'nin savunma oyuncusunun fiziksel durumunu değerlendirmek ve sahalara dönüş tarihi kesinleştirmek üzere bir kontrol muayenesi yapılacak. Allegri, takım için önemli bir oyuncuyu ve kısıtlı savunma kadrosuna ek bir seçenek kazanmayı umarak sabırla bekliyor.
NAPOLI'YE ODAK
Gabbia, 6 Nisan'da Napoli deplasmanında Max Allegri'nin kadrosuna geri dönmeyi umuyor, ancak bu büyük ölçüde önümüzdeki günlerde geçireceği kontrol muayenesinin sonucuna bağlı olacak. Doktorlardan yeşil ışık yakılırsa, Gabbia takım antrenmanlarına yeniden katılabilecek ve böylece Maradona Stadyumu'nda o da yer alacak