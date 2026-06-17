Milano’da anlaşma sağlanamadı: Krosche ve Hardung, Rossoneri’nin teklifini reddetti

Ralf Rangnick’in reddetmesinin ardından, yine çok uzun süren bir gel-git sürecinin ardından, Gerry Cardinale yine büyük yankı uyandıran bir “hayır” cevabı aldı. Bu sefer, Krosche’nin Ruben Amorim’in teknik direktör olarak seçilmesine çoktan onay verdiği bile ortaya çıkmıştı; ancak bu iddianın doğruluğu henüz teyit edilmemiştir. Milan, transfer döneminin başlamasına (29 Haziran) iki haftadan az bir süre kala, yönetim kadrosu ve spor departmanı olmadan ve bu durum karşısında kafası karışık birçok oyuncuyla karşıkarşıya kalmış durumda.