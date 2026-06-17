Sky’ın Almanca versiyonunun az önce aktardığı haber oldukça sansasyonel: Markus Krosche, kulübü Eintracht Frankfurt’un baskısının da etkisiyle Milan’ın teklifini reddetti. Dün kulüpten sızan bilgilere göre, teknik direktör seçimi gibi bazı kararlarda Krosche’yi zaten sürece dahil etmiş olan Rossoneri, Ralf Rangnick’in reddetmesinin ardından üçüncü kez yeni bir teknik direktör arayışına girmek zorunda kaldı.
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Milano’da anlaşma sağlanamadı: Krosche ve Hardung, Rossoneri’nin teklifini reddetti
DİĞER ATIKLAR
Ralf Rangnick’in reddetmesinin ardından, yine çok uzun süren bir gel-git sürecinin ardından, Gerry Cardinale yine büyük yankı uyandıran bir “hayır” cevabı aldı. Bu sefer, Krosche’nin Ruben Amorim’in teknik direktör olarak seçilmesine çoktan onay verdiği bile ortaya çıkmıştı; ancak bu iddianın doğruluğu henüz teyit edilmemiştir. Milan, transfer döneminin başlamasına (29 Haziran) iki haftadan az bir süre kala, yönetim kadrosu ve spor departmanı olmadan ve bu durum karşısında kafası karışık birçok oyuncuyla karşıkarşıya kalmış durumda.
ALTERNATİFLER
Krösche'nin devre dışı kalmasının ardından, yine Alman olan 31 yaşındaki Devin Özek'in popülaritesi hızla artıyor. Almanya'da, Bayern Leverkusen formasıyla tarihi 2023-24 sezonunda başrol oynadı; bu sezon "Aspirinler", lig ve kupa şampiyonluğunu kazandı, yalnızca Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya yenildi. Geçtiğimiz sezon Türkiye’de Fenerbahçe’nin sportif direktörlüğünü yürüttü; Türkiye Süper Kupası’nı kazandıktan ve ligde ikinci sırada yer aldıktan sonra, Mayıs ayı sonunda sözleşmesini feshetti.