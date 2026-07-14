Milano, Calvani için Lazio ile görüşmeler son aşamada: rakamlar ve ayrıntılar

Genç yaşına rağmen Calvani, üst düzey gençlik futbolunda şimdiden hatırı sayılır bir deneyim kazanmıştır. Geçtiğimiz sezon Primavera 1 liginde 28 maça çıkmış ve üç asist kaydetmiştir. Buna ek olarak, Coppa Primavera’da iki kez forma giymiş ve bir asist daha yapmıştır.





Bu bek, Lazio’nun U18 takımında da forma giydi ve bu takımla dört maça çıkarak bir gol ve bir asist kaydetti. Bu istatistikler, onun hücum hareketlerinekatkıda bulunma, kanatlardan ortaya doğru ilerleme ve son metrelere kadar tehlikeli olabilme yeteneğinin yanı sıra, savunmada da mükemmel bir oyun okuma becerisine sahip olduğunu ortaya koyuyor.