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SS Lazio v Torino FC - Primavera 1Getty Images Sport

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Milano, Calvani için Lazio ile görüşmeler son aşamada: rakamlar ve ayrıntılar

AC Milan
Transfers

Milan, gelecek vaat eden bir transferi tamamlamak üzere: Lazio’dan Calvani geliyor

Milan, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor ve ikinci takımı için yeni bir yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lorenzo Calvani’yiLazio’dan Rossoneri kulübüne getirecek transfer işlemi son aşamasına geldi. 2008 doğumlu sol bek ve halihazırda İtalya U17 MilliTakımı kadrosunda yer alan Calvani, Milan’daki serüvenine Futuro takımında başlayacak.

  • RAKAMLAR VE AYRINTILAR

    Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Milan ve Lazio şu saatlerde yaklaşık 1 milyon avro artı prim karşılığında Calvani transferini sonuçlandırmak üzereler. 2008 doğumlu oyuncu yarın, Milanello’da düzenlenecek kampın ikinci gününde Milan Futuro’ya katılması bekleniyor.

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  • CALVANI KİM?

    Genç yaşına rağmen Calvani, üst düzey gençlik futbolunda şimdiden hatırı sayılır bir deneyim kazanmıştır. Geçtiğimiz sezon Primavera 1 liginde 28 maça çıkmış ve üç asist kaydetmiştir. Buna ek olarak, Coppa Primavera’da iki kez forma giymiş ve bir asist daha yapmıştır.


    Bu bek, Lazio’nun U18 takımında da forma giydi ve bu takımla dört maça çıkarak bir gol ve bir asist kaydetti. Bu istatistikler, onun hücum hareketlerinekatkıda bulunma, kanatlardan ortaya doğru ilerleme ve son metrelere kadar tehlikeli olabilme yeteneğinin yanı sıra, savunmada da mükemmel bir oyun okuma becerisine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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