Amorim, transfer piyasasındaki öncelikler konusunda şimdiden net bir fikre sahip ve Almstadt ile Gardiner’dan oluşan stratejik çalışma ekibine potansiyel takviye adaylarının bir listesini sundu. Kırmızı ile işaretlenen isimler arasında, bu yaz transfer döneminde PSG'den ayrılma ihtimali bulunan Portekizli forvet Goncalo Ramos da yer alıyor. Hem yüksek piyasa değeri hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atletico Madrid gibi önemli bir kulübün rekabeti nedeniyle, eski Benfica oyuncusunu kadroya katmak kolay olmayacak.
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Milano, Amorim’in iki öncelikli hedefi için Atlético Madrid’e meydan okuyor
ATLETICO MADRID, HJULMAND’A BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Ruben Amorim, Sporting Lizbon yönetimi ile temas halindedir; çünkü Danimarkalı gözde oyuncusu Morten Hjulmand’ı, daha önce İtalya’da Lecce forması giymiş olan 1999 doğumlu orta saha oyuncusunu, Rossoneri’ye transfer etmek istemektedir. Danimarkalı oyuncu, beyaz-yeşil kulüpteki serüveninin sona erdiğini düşünmekte ve geçtiğimiz aylarda kulüp başkanından bu yaz yaklaşık 35 milyon avro karşılığında ayrılabileceğine dair söz almıştır. Atletico Madrid de bu oyuncuya ilgi gösteriyor.