Milano, Amorim’in iki öncelikli hedefi için Atlético Madrid’e meydan okuyor

Amorim, transfer piyasasındaki öncelikler konusunda şimdiden net bir fikre sahip ve Almstadt ile Gardiner’dan oluşan stratejik çalışma ekibine potansiyel takviye adaylarının bir listesini sundu. Kırmızı ile işaretlenen isimler arasında, bu yaz transfer döneminde PSG'den ayrılma ihtimali bulunan Portekizli forvet Goncalo Ramos da yer alıyor. Hem yüksek piyasa değeri hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atletico Madrid gibi önemli bir kulübün rekabeti nedeniyle, eski Benfica oyuncusunu kadroya katmak kolay olmayacak.