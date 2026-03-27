Emanuele Tramacere

Milan ve Juventus, Tonali uzaklaşıyor: Manchester United'dan dev bir teklif geliyor

Sandro Tonali, bugün her zamankinden daha fazla, kelimenin tam anlamıyla herkesin dilinde. Önümüzdeki Dünya Kupası elemeleri playofflarının ilk turunda İtalya-Kuzey İrlanda maçının kaderini belirleyen gol ve asist, fiziksel açıdan en iyi durumda olmadığı bir karşılaşmada, Newcastle'ın orta saha oyuncusunu milli takımımızın en iyi oyuncusu olmasa da "vazgeçilmez" rolüne geri taşıdı.


Ancak İtalyan formasıyla sergilediği performans, 2000 doğumlu oyuncunun geleceğinden yeniden söz edilmesini sağlayan anahtar oldu. Bu performans, onu Serie A'da görmek isteyenlerin hayallerini ve pişmanlıklarını beslerken, Magpies'ten uzaklaşacak ancak Premier League'de kalacağına dair söylentileri de besledi. Fabrizio Romano'nun da bildirdiği gibi, tam da bu senaryo bugün en olası olmasa da en kolay uygulanabilir olanı.


  • JUVENTUS'UN HAYALİ

    Son bir yılda Tonali'ye en çok yaklaşan İtalyan kulübü şüphesiz Juventus oldu. Siyah-beyazlı kulüp orta saha için en az bir üst düzey transfer gerçekleştirmek zorunda ve Giorgio Chiellini'nin planlarında her zaman genç, karizmatik, mümkünse İtalyan ve hem ikili hem de üçlü sistemde oynayabilen bir oyuncuyu kadroya katma isteği vardı. Tonali ideal profildi ve hala öyle, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma garantisi olmadan bir teklif sunmak imkansız olacaktır.

  • MİLAN'A DÖNÜŞ

    Sandro İtalya'ya seve seve geri dönerdi ve özellikle de tuttuğu takım olan Milan'a geri dönmeyi çok isterdi; kulüpten ayrılması, kendisinden çok kulübün mali durumundan kaynaklanan bir sorundu. Zor bir dönemde Newcastle'a transfer olmayı kabul etti ve pişmanlık duymuyor, ancak er ya da geç Milan'a geri dönmeyi arzuluyor. Bugün Milan, onun özelliklerine sahip bir orta saha oyuncusu arıyor, ancak bir yandan Magpies, milyonlarca sterlin ödediği kulüple yeniden pazarlık yapması zor görünüyor, diğer yandan da potansiyel transferin bedeli kulüp yönetimi tarafından piyasa değerinin üzerinde görülüyor.

  • ARSENAL VE MANCHESTER UNITED

    Öyleyse, Newcastle'a üstünlük sağlayan 30 Haziran 2028'e kadar süren sözleşmesi ve Serie A kulüpleri için çok yüksek sayılabilecek yıllık yaklaşık 8 milyon avroluk maaşı da göz önüne alındığında, Sandro Tonali'nin geleceği büyük olasılıkla yine Premier League'de olacak. Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, Arsenal son kış transfer döneminde de onun için en çok hamle yapan kulüp oldu, ancak şu saatlerde oyuncuya en çok ilgigösteren Manchester United, orta sahada tam iki transfer yapacak ve hem oyuncu hem de Newcastle ile sezon bitmeden anlaşmayı tamamlamak için büyük bir finansal operasyon hazırlıyor. Ve bu koşullar altında, Serie A'nın bu transferden uzaklaşması kaçınılmaz.