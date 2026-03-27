Milan ve Juventus, Tonali uzaklaşıyor: Manchester United'dan dev bir teklif geliyor

Sandro Tonali, bugün her zamankinden daha fazla, kelimenin tam anlamıyla herkesin dilinde. Önümüzdeki Dünya Kupası elemeleri playofflarının ilk turunda İtalya-Kuzey İrlanda maçının kaderini belirleyen gol ve asist, fiziksel açıdan en iyi durumda olmadığı bir karşılaşmada, Newcastle'ın orta saha oyuncusunu milli takımımızın en iyi oyuncusu olmasa da "vazgeçilmez" rolüne geri taşıdı.





Ancak İtalyan formasıyla sergilediği performans, 2000 doğumlu oyuncunun geleceğinden yeniden söz edilmesini sağlayan anahtar oldu. Bu performans, onu Serie A'da görmek isteyenlerin hayallerini ve pişmanlıklarını beslerken, Magpies'ten uzaklaşacak ancak Premier League'de kalacağına dair söylentileri de besledi. Fabrizio Romano'nun da bildirdiği gibi, tam da bu senaryo bugün en olası olmasa da en kolay uygulanabilir olanı.



