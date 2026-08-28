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Milan ve Juventus'a Avrupa Ligi'nde dengeli kura

AC Milan
Juventus
Benfica
Olympiakos
AFC Bournemouth
Sunderland
Real Sociedad
Ligi Europa
İtalya
Portekiz
Yunanistan
İngiltere
İspanya

Kayıp bir zaferin peşinde

Bugün cuma günü çekilen Avrupa Ligi kurası, turnuvada İtalya'yı temsil eden Milan ve Juventus için dengeli bir kura sonucu verdi.

İtalya'nın iki devi, geçen sezon sonuçlarındaki büyük düşüşün ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamıştı.

  • Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Milan maçları

    Milan - Benfica (San Siro)

    Olympiakos - Milan (deplasman)

    Milan - Ferencvaros (San Siro)

    Salzburg - Milan (deplasman)

    Milan - Sunderland (San Siro)

    Bournemouth - Milan (deplasman)

    Milan - Ararat Ermenistan (San Siro)

    Levski Sofya - Milan (deplasman)

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  • Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Juventus'un maçları

    Juventus - Real Sociedad (Allianz Stadium)

    AZ Alkmaar - Juventus (deplasman)

    Juventus - Rennes (Allianz Stadium)

    Ferencváros - Juventus (deplasman)

    Juventus - Omonia (Allianz Stadium)

    Celta Vigo - Juventus (deplasman)

    Juventus - Nijmegen (Allianz Stadium)

    Hapoel Beer Sheva - Juventus (deplasman)

    UEFA'nın maçların tam fikstürünü yarın cumartesi günü açıklaması bekleniyor.

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