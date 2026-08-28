Milan ve Juventus'a Avrupa Ligi'nde dengeli kura

Bugün cuma günü çekilen Avrupa Ligi kurası, turnuvada İtalya'yı temsil eden Milan ve Juventus için dengeli bir kura sonucu verdi.

İtalya'nın iki devi, geçen sezon sonuçlarındaki büyük düşüşün ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamıştı.