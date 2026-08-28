Milan ve Juventus'a Avrupa Ligi'nde dengeli kura

Bugün cuma günü çekilen Avrupa Ligi kurası, turnuvada İtalya'yı temsil eden Milan ve Juventus için dengeli bir kura sonucu verdi.
İtalya'nın iki devi, geçen sezon sonuçlarındaki büyük düşüşün ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamıştı.
Bugün cuma günü çekilen Avrupa Ligi kurası, turnuvada İtalya'yı temsil eden Milan ve Juventus için dengeli bir kura sonucu verdi.
İtalya'nın iki devi, geçen sezon sonuçlarındaki büyük düşüşün ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamıştı.
Milan - Benfica (San Siro)
Olympiakos - Milan (deplasman)
Milan - Ferencvaros (San Siro)
Salzburg - Milan (deplasman)
Milan - Sunderland (San Siro)
Bournemouth - Milan (deplasman)
Milan - Ararat Ermenistan (San Siro)
Levski Sofya - Milan (deplasman)
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Juventus - Real Sociedad (Allianz Stadium)
AZ Alkmaar - Juventus (deplasman)
Juventus - Rennes (Allianz Stadium)
Ferencváros - Juventus (deplasman)
Juventus - Omonia (Allianz Stadium)
Celta Vigo - Juventus (deplasman)
Juventus - Nijmegen (Allianz Stadium)
Hapoel Beer Sheva - Juventus (deplasman)
UEFA'nın maçların tam fikstürünü yarın cumartesi günü açıklaması bekleniyor.
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