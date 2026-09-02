Gimenez'in babası, Porto'yu seçmelerine neden olan sebepleri anlatmayı sürdürdü: "Santi çok düşünerek hareket eden bir çocuk. Biz sadece takımların isimlerine bakmıyoruz; teknik direktöre, nasıl oynadığına, hangi hücum varyasyonlarına sahip olduğuna, neler üretebildiğine, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamadığına ve nasıl oynadığına da bakıyoruz. Başka bir takıma transfer olma kararını etkileyen çok fazla faktör var ve aslında biz olayları geldikleri gibi ele aldık. Milan'ın büyük bir fırsat olacağını düşünüyorduk çünkü Santi, Milan'ı izleyerek büyümüş olmasının yanı sıra, Milan'a geldiğinde diğer takımları unuttu ve Milano'ya gittik. Gerçek şu ki benim için Porto iyi bir adım ileri çünkü kendi ulusal liginde yarışacak, şampiyonluk için mücadele edecek, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım ve açıkçası gerçekten çok iyi bir kadrosu var“

Ardından Santiago'nun Milan'daki son ayları hakkında konuştu: "Oynadığında dokuz maça çıktı ama o dokuz maçta sakatlığına rağmen oynamayı sürdürdü ve ilk 11'de olduğu için durmak istemiyordu. Santi hiçbir ilaç kullanmaz, oynamak için Dosul bile alıyordu (bir antidepresan, ed. notu), çünkü başka seçenekleri yoktu ve diğer forvetler sakattı. Belki dünyanın bilmediği şeyler var ama ben biliyorum. Performanslar açısından bakıldığında, iyi gitmemiş ya da verimli olmamış olabilir: sakatlıktan önce oynadığı ilk dokuz maçta aslında ilk 11'deydi. Sakatlıktan döndüğünde takım birincilikten beşinciliğe gerileyerek çok büyük bir düşüş yaşadı. Bu, gelişim sürecinin bir parçası, dünyanın sonu değil. 25 yaşında, kariyerinde 99 gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı“.