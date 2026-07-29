Milan resmen açıkladı: Diawara transfer edildi. Rakamlar ve sözleşme süresi

Sankhoun Diawara, Milan'da. 2006 doğumlu Fransız stoper, Troyes'dan 3 milyon euro artı bonuslar karşılığında geldi.









Milan'ın açıklaması şöyle: "AC Milan, Sankhoun Diawara'nın sportif haklarını ESTAC Troyes'dan bonservisiyle transfer ettiğini duyurur. Sözleşme 30 Haziran 2031'e kadar geçerli olup uzatma opsiyonu bulunmaktadır.





13 Ocak 2006'da Paris'te doğan Diawara, futbola Fransa'da FC Solitaires Paris ve CA Paris-Charenton altyapılarında başladıktan sonra 2020 yılında Troyes altyapısına katıldı. Fransız kulübündeki gelişimini tamamladıktan sonra, Kasım 2024'te Fransa Kupası'nda A Takım formasıyla ilk maçına çıktı. Sonraki sezonda lig ve ulusal kupada 17 maça çıkan oyuncu, Troyes'nın Ligue 1'e yükselmesine ve Ligue 2 şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı; kısa sürede ligin en umut vadeden genç savunmacılarından biri olarak dikkat çekti.





Sol ayaklı bir savunmacı olan Diawara; teknik kalite, fizik güç ve kişiliği bir araya getiriyor. Bu özellikler, onu büyük gelecek vadeden bir genç haline getirirken, Fransız profesyonel futbolunda şimdiden öne çıkan bir isim olarak Milan'daki yolculuğuna devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor.





Sankhoun Diawara, 13 numaralı formayı giyecek.





Kulüp, Sankhoun'a sıcak bir hoş geldin dileğinde bulunur".