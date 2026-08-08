Ruben Amorim dünkü basın toplantısında net konuştu: Milan kadrosu fazla kalabalık ve kulüp, gelecek haftadan itibaren planlar arasında yer almayan oyuncuların ayrılığı için çalışacak. En azından gelecek sezon için. Bunların arasında, 2006 doğumlu genç savunmacı David Odogu da kesin olarak yer alacak; oyuncu, bir sezonluğuna satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilecek.
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Milan, Odogu için Mainz ile temas kurdu: formül ve detaylar
HAZIR DEĞİL
Geçen sezon Odogu az süre aldı ama çok şey öğrendi: Serie A ile İtalya Kupası arasında sadece iki kez forma giydi ve sahada yalnızca birkaç dakika kaldı. Genç oyuncunun gelişimi açıkça ortada; Modric ve Rabiot gibi şampiyonların yanında çalışmak yardımcı oluyor ancak mevcut seviyesi henüz Milan formasıyla süre bulmak için yeterli değil ve Milan, 12 ay önce Wolfburg'dan 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiğinde yaptığı yatırımı korumak ve değerlendirmek istiyor. Menajeriyle birlikte alınan karar, gelişmek ve tecrübe kazanmak için bir sezonluğuna kiralık olarak gitmesi yönünde.
Mainz pole pozisyonunda
Schalke 04 ve Anderlecht, hem Milan hem de Odogu'nun menajerleriyle bilgi almak için temasa geçti ancak Milan ile temaslarını yoğunlaştıran ve iyi bir adres olarak görülen takım Mainz oldu. Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralık transfer üzerinden görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanma ihtimali yüksek.
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