Geçen sezon Odogu az süre aldı ama çok şey öğrendi: Serie A ile İtalya Kupası arasında sadece iki kez forma giydi ve sahada yalnızca birkaç dakika kaldı. Genç oyuncunun gelişimi açıkça ortada; Modric ve Rabiot gibi şampiyonların yanında çalışmak yardımcı oluyor ancak mevcut seviyesi henüz Milan formasıyla süre bulmak için yeterli değil ve Milan, 12 ay önce Wolfburg'dan 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiğinde yaptığı yatırımı korumak ve değerlendirmek istiyor. Menajeriyle birlikte alınan karar, gelişmek ve tecrübe kazanmak için bir sezonluğuna kiralık olarak gitmesi yönünde.