Milan hücumu için yeni bir isim. Daily Mail'in haberine göre AC Milan, Nottingham Forest forması giyen 2003 doğumlu on numara Omari Hutchinson'ı takibe aldı. Chelsea ve Arsenal altyapılarında yetişen oyuncu, kariyerinde Ipswich Town formasını da giydi. Geçen yıldan bu yana Forest'ta forma giyiyor; son sezonda Premier League, ulusal kupalar ve Avrupa Ligi'nde toplam 42 maça çıktı, 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
Getty Images Sport
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Milan, Nottingham Forest’tan Omari Hutchinson fikri
Milan, Nottingham Forest'tan Hutchinson fikri
Geçen yıl 37,5 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmuştu. Daily Mail'e göre Milan, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor ancak şu an için rakamlar açıklanmış değil. Hutchinson, sol ayağını kullanan bir 10 numara; kanatta veya santrforun arkasında da oynayabiliyor.
İngiltere'den gelen haberler, Sky Sport tarafından da doğrulandı. Haberde, Milan'ın bu saatlerde Nottingham Forest'ın 2003 doğumlu kanat oyuncusu için bilgi aldığı aktarıldı. Kısacası Milan bir girişimde bulunuyor ve oyuncunun menajeriyle de temas kuruldu.
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