Geçen yıl 37,5 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmuştu. Daily Mail'e göre Milan, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor ancak şu an için rakamlar açıklanmış değil. Hutchinson, sol ayağını kullanan bir 10 numara; kanatta veya santrforun arkasında da oynayabiliyor.





İngiltere'den gelen haberler, Sky Sport tarafından da doğrulandı. Haberde, Milan'ın bu saatlerde Nottingham Forest'ın 2003 doğumlu kanat oyuncusu için bilgi aldığı aktarıldı. Kısacası Milan bir girişimde bulunuyor ve oyuncunun menajeriyle de temas kuruldu.