Sezonun bitmesine birkaç ay kala kulüpler yaz transfer dönemi için stratejilerini planlamaya başladı; bazı oyuncuların profillerini daha ayrıntılı olarak incelemek üzere ilk temaslar ve ön görüşmeler yapılıyor. Milan'ın gözü uzun vadeli geleceğe çevrilmiş durumda. Rossoneri, ileriye dönük çalışıyor ve bu bakış açısıyla geçtiğimiz günlerde Partizan Belgrad'dan Andrej Kostic'in transferini tamamladı: 2007 doğumlu forvet, sağlık kontrolünden geçti ve Haziran ayında İtalya'ya gelerek ilk etapta Milan Futuro'ya katılacak.
Milan, Kostic'e ne kadar ödedi: rakamlar, ayrıntılar ve Partizan Belgrad'daki iç tartışma
KOSTIC'İN MİLAN'DAKİ İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLARI
Sırp futbolunun en umut vaat eden genç oyuncularından birini kadrosuna katmak için Rossoneri, paketin tamamı dikkate alındığında 10 milyon avronun biraz altında bir yatırım yaptı: Bu transfer, 3,5 milyon avroluk sabit bedel üzerinden yapılan kesin transfer olup, buna en fazla 4,5 milyon avroluk bonus ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirden alınacak bir yüzde eklenecek. Partizan, Avrupa'nın en iyi beş ligindeki kulüplerden başka teklifler de almıştı, ancak Milan herkesten önce harekete geçti.
PARTIZAN'DAKİ TARTIŞMA
Kostic'i Milan'a transfer edecek olan bu transfer, Partizan Belgrad'ın içinde gerginliklere yol açtı. Sırp kulübün başkan yardımcısı – ve eski Real Madrid ve Fiorentina forveti – Pedrag Mijatovic, sesini yükseltti: "Bu transferden uzak duruyorum – sportkse.net portalında yer alan habere göre – bana danışılmadı ve Milan'ın teklifini hiç görmedim. Eğer bu transfer sürecine dahil olsaydım, böylesine cüzi bir teklifi kabul etmemek istediğimi açıkça belirtirdim."