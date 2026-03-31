Milan, Kostic'e ne kadar ödedi: rakamlar, ayrıntılar ve Partizan Belgrad'daki iç tartışma

Sırp futbolunun en umut vaat eden genç oyuncularından birini kadrosuna katmak için Rossoneri, paketin tamamı dikkate alındığında 10 milyon avronun biraz altında bir yatırım yaptı: Bu transfer, 3,5 milyon avroluk sabit bedel üzerinden yapılan kesin transfer olup, buna en fazla 4,5 milyon avroluk bonus ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirden alınacak bir yüzde eklenecek. Partizan, Avrupa'nın en iyi beş ligindeki kulüplerden başka teklifler de almıştı, ancak Milan herkesten önce harekete geçti.



