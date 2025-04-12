Mike Maignan Udinese MilanDAZN
Soham Mukherjee ve Can Özer

Milan kalecisi Maignan korkunç kafa travması yaşadı! Abraham böyle dua etti...

M. MaignanT. AbrahamUdinese - AC MilanUdineseAC MilanSerie A

Maignan, Milan'ın Udinese ile oynadığı ve Abraham'ın dua etmesine neden olan maç sırasında başından aldığı yaranın ardından hastaneden taburcu edildi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Maignan takım arkadaşı Alex Jimenez ile çarpıştı
  • Sakatlıktan sonra sağlık görevlileri tarafından sedyeyle çıkarıldı
  • Tıbbi müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi
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