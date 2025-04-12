Milan kalecisi Maignan korkunç kafa travması yaşadı! Abraham böyle dua etti...

DAZNSoham Mukherjee ve Can ÖzerMilan kalecisi Maignan korkunç kafa travması yaşadı! Abraham böyle dua etti...M. MaignanT. AbrahamUdinese - AC MilanUdineseAC MilanSerie AMaignan, Milan'ın Udinese ile oynadığı ve Abraham'ın dua etmesine neden olan maç sırasında başından aldığı yaranın ardından hastaneden taburcu edildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMaignan takım arkadaşı Alex Jimenez ile çarpıştıSakatlıktan sonra sağlık görevlileri tarafından sedyeyle çıkarıldıTıbbi müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱