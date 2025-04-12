Milan kalecisi Maignan korkunç kafa travması yaşadı! Abraham böyle dua etti...

Maignan, Milan'ın Udinese ile oynadığı ve Abraham'ın dua etmesine neden olan maç sırasında başından aldığı yaranın ardından hastaneden taburcu edildi.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Maignan takım arkadaşı Alex Jimenez ile çarpıştı

Sakatlıktan sonra sağlık görevlileri tarafından sedyeyle çıkarıldı

Tıbbi müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱