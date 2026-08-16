Milan, Jashari: "Modric ile ben yan yana oynayabiliriz"

2002 doğumlu İsviçreli sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kez Amorim'in istediği futbol görüldü mü? Evet, bence görüldü. Birlikte olduğumuz her gün, antrenmanlarda ve maçlarda bazı şeyleri geliştirebiliriz ve bunu yapmak için çabalıyoruz. Teknik direktörün nasıl oynamak istediğini biliyoruz ve elbette bunu bir günden diğerine tam olarak sahaya yansıtamasanız da bunun gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Oynamak istediğimiz stil açısından ileriye doğru bir adım attık ama bence toplu ve topsuz oyunda bazı detayları geliştirmemiz gerekiyor. Ancak doğru yoldayız. Şimdi böyle devam etmeliyiz ve takım olarak buna hep birlikte inanmalıyız".