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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan, Jashari: "Modric ile ben yan yana oynayabiliriz"

AC Milan
A. Jashari

İsviçreli orta saha oyuncusu: "Amorim'in istediği futbol ilk kez görüldü"

Ardon Jashari, Milan orta sahası, Milan'ın hazırlık maçında Manchester United'ı 4-2 yenmesinin ardından konuştu. Gazzetta.it'in aktardığına göre sözleri şöyle: "Performansımdan memnun muyum? Evet, memnunum; galibiyetten ve takımın ortaya koyduğu performanstan da memnunum. Doğru yolda olduğumuzu ve grup olarak kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Ancak bazı detayları geliştirmemiz gerektiğini de düşünüyorum çünkü sezon uzun olacak. Yine de oynamak istediğimiz oyuna doğru bir adım attık".


  • Amorim'in oyunu

    2002 doğumlu İsviçreli sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kez Amorim'in istediği futbol görüldü mü? Evet, bence görüldü. Birlikte olduğumuz her gün, antrenmanlarda ve maçlarda bazı şeyleri geliştirebiliriz ve bunu yapmak için çabalıyoruz. Teknik direktörün nasıl oynamak istediğini biliyoruz ve elbette bunu bir günden diğerine tam olarak sahaya yansıtamasanız da bunun gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Oynamak istediğimiz stil açısından ileriye doğru bir adım attık ama bence toplu ve topsuz oyunda bazı detayları geliştirmemiz gerekiyor. Ancak doğru yoldayız. Şimdi böyle devam etmeliyiz ve takım olarak buna hep birlikte inanmalıyız".

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  • Modric'le birlikte

    Ve son olarak, Modric ile Milan orta sahasında birlikte oynama ihtimali hakkında: "Bu teknik direktörün vereceği bir karar ama bence, elbette, Luka ile oynamak harika. O dünyanın en iyi oyuncularından biri ve onunla aynı sahayı paylaşmak inanılmaz. Inter'e karşı birlikte 30 dakika oynadık ve bence orada yan yana da oynayabileceğimizi gördük. Teknik direktörün ne karar vereceğini göreceğiz ama Luka ile birlikte oynamaya hayır demem. Hatta...".

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