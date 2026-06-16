Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim olacak. ABola'nın haberine göre, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Milano'ya gelmesi bekleniyor; bu arada teknik ekibini de çoktan belirlemiş durumda. Son yıllarda kendisine eşlik eden ekibi de Rossoneri'ye getirecek: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve kaleci antrenörü Jorge Vital; bu isimler, Sporting Braga döneminde de onunla birlikte çalışmıştı.
Getty Images Sport
Çeviri:
Milan: İşte Ruben Amorim'in teknik ekibi
AMORIM PARADAN VAZGEÇİYOR
Böylece Lizbonlu teknik direktör, Ocak ayında görevinden alınan ancak 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden Manchester United ile mutabık kalınan bir yıllık maaşından vazgeçmiş olacak.