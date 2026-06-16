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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Milan: İşte Ruben Amorim'in teknik ekibi

Serie A
AC Milan
R. Amorim

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim olacak. ABola'nın haberine göre, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Milano'ya gelmesi bekleniyor; bu arada teknik ekibini de çoktan belirlemiş durumda. Son yıllarda kendisine eşlik eden ekibi de Rossoneri'ye getirecek: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve kaleci antrenörü Jorge Vital; bu isimler, Sporting Braga döneminde de onunla birlikte çalışmıştı.

  • AMORIM PARADAN VAZGEÇİYOR

    Böylece Lizbonlu teknik direktör, Ocak ayında görevinden alınan ancak 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden Manchester United ile mutabık kalınan bir yıllık maaşından vazgeçmiş olacak.



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