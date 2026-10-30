Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Milan ve Inter, heyecan dolu ama kaçınılmaz olarak gerilimin de yaşandığı yoğun ve ilgi çekici günlerden geçiyor. Önce iki takım için farklı sonuçlar getiren hafta içi maçları, ardından 2031-2032 sezonuna kadar ortaklaşa hayata geçirilecek ve Milano'da birlikte tanıtılan yeni Generali Stadium gündeme geldi. Şimdi ise özellikle Milan için sezonun gidişatını değiştirebilecek bir dönüm noktası niteliği taşıyan derbiye hazırlık süreci yaşanıyor.

Yarın, 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.45'te San Siro'da başlayacak Milan-Inter karşılaşması, Ruben Amorim'in takımını Inter'in 4 puan gerisine taşıyabilir. Ancak Milan, oynanan "yalnızca" 10 haftanın ardından rakibinin 10 puan gerisine de düşebilir. Kısacası hata yapma lüksü yok. Bu çerçevede kulüp yönetiminin Milanello'da tam kadro hazır bulunması dikkat çekti; Gerry Cardinale'nin yanı sıra Zlatan Ibrahimovic de yeniden görüldü.