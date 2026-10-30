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cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan: Ibrahimovic de derbi için Cardinale ile birlikte Milanello'da

AC Milan
Z. Ibrahimovic
Serie A
AC Milan - Inter
Inter

Eski forvet, Inter ile oynanacak dev maç öncesinde yeniden Milan takımının yanında görüldü.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Milan ve Inter, heyecan dolu ama kaçınılmaz olarak gerilimin de yaşandığı yoğun ve ilgi çekici günlerden geçiyor. Önce iki takım için farklı sonuçlar getiren hafta içi maçları, ardından 2031-2032 sezonuna kadar ortaklaşa hayata geçirilecek ve Milano'da birlikte tanıtılan yeni Generali Stadium gündeme geldi. Şimdi ise özellikle Milan için sezonun gidişatını değiştirebilecek bir dönüm noktası niteliği taşıyan derbiye hazırlık süreci yaşanıyor.

Yarın, 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.45'te San Siro'da başlayacak Milan-Inter karşılaşması, Ruben Amorim'in takımını Inter'in 4 puan gerisine taşıyabilir. Ancak Milan, oynanan "yalnızca" 10 haftanın ardından rakibinin 10 puan gerisine de düşebilir. Kısacası hata yapma lüksü yok. Bu çerçevede kulüp yönetiminin Milanello'da tam kadro hazır bulunması dikkat çekti; Gerry Cardinale'nin yanı sıra Zlatan Ibrahimovic de yeniden görüldü.

  • İBRAHİMOVİÇ TAKIMIN YANINDA

    Haberi aktaran Sky Sport'a göre, RedBird Capitals fonunun Milan için kıdemli danışmanı olan Zlatan Ibrahimovic, yeni stadın tanıtımı için Castello Sforzesco'da bulunduktan sonra takıma ve kulübün sahibi Gerry Cardinale'ye desteğini göstermeyi tercih etti. İkili, sabah saatlerinde Milanello'ya geldi ve Ruben Amorim'in maçla ilgili basın toplantısından önce yapılan son antrenmanı saha kenarından izledi.

  • Rabiot, Gila ve Moreira iyileşti

    Amorim'e kulüp sahiplerinin desteğinin yanı sıra sağlık ekibinden de iyi haberler geldi. Henüz tam formunda olmasalar da hem Adrien Rabiot'nun hem Mario Gila'nın hem de Diego Moreira'nın fiziksel sorunlarını atlatmış olması bekleniyor. Bu sorunlar, üç oyuncunun Bologna maçını da kaçırmasına neden olmuştu. Portekizli teknik direktör onları maçın başından itibaren ya da maç sırasında değerlendirebilecek.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT