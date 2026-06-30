Milan, Paris Saint-Germain’den Gonçalo Ramos’u kalıcı olarak transfer ettiğini resmen açıkladı: Portekizli forveti kadrosuna katmak için 74 milyon avro artı bonus ödenecek. İşte resmi açıklama:
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Milan, Goncalo Ramos’un transferi resmiyet kazandı: Yeni 9 numara o
RESMİ AÇIKLAMA
"RESMİ AÇIKLAMA: GONÇALO RAMOS
AC Milan, Paris Saint-Germain FC'den futbolcu Gonçalo Matias Ramos'u kalıcı olarak transfer ettiğini duyurur. Portekizli forvet, Rossoneri kulübüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
20 Haziran 2001'de Olhão'da doğan Gonçalo Ramos, Olhanense ve Benfica'nın altyapılarında yetişti ve 2019'da profesyonel futbola adım atana kadar bu kulüplerde gelişimini tamamladı. Lizbon kulübüyle 100'ün üzerinde resmi maça çıkan ve 41 gol atan Ramos, Portekiz futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı ve 2022/23 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu.
2023 yazında Paris Saint-Germain’e transfer olan Ramos, bu kulüpte Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde yerini sağlamlaştırdı ve 131 maçta 45 gol atarak, üç Fransa Şampiyonluğu, iki Fransa Kupası, üç Fransa Süper Kupası, iki UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kıtalararası Kupası ile kadevini zenginleştirdi.
Kasım 2022’de Portekiz A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Portekiz Milli Takımı ile iki FIFA Dünya Kupası’na katıldı ve 2024/25 UEFA Uluslar Ligi’ni kazandı.
AC Milan, Gonçalo’ya sıcak bir karşılama sunar ve ona Rossoneri formasıyla hem kişisel hem de takım olarak en büyük başarıları diler.
İLK VURUŞ
Transfer piyasasının açılmasından bir gün sonra, 2026 yazında Rossoneri’nin ilk transferi de resmen açıklandı. Rossoneri kulübü bu transferi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı: Toplamda 70 milyondan fazla bedel ve bonuslar dahil olmak üzere, bu transfer Rossoneri tarihinin en pahalı transferi oldu. 25 yaşındaki oyuncu şu anda milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve tatilin ardından Temmuz sonunda Amorim ve yeni takım arkadaşlarına katılacak.
PSG'DEN VEDA
Milan’ın yeni forveti Goncalo Ramos, Instagram’da paylaştığı bir gönderiyle PSG’ye veda etti. İşte sözleri:
“Bugün, kariyerimin en önemli bölümlerinden biri sona eriyor. PSG forması giymek, kalbimde sonsuza kadar taşıyacağım bir ayrıcalık ve onurdu.
Birlikte unutulmaz bir hikaye yazdık. İki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve birçok başka kupa kazandık; bu maceraya katılan herkesin hafızasında sonsuza dek yer edecek anlar yaşadık.
Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp yönetimine ve özellikle de taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana inandığınız, zor anlarda bize destek olduğunuz ve her zaferi bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür ederim. Desteğiniz, elde ettiğimiz her başarının temelini oluşturdu.
Bugün ayrılıyorum, ancak kalbimin bir parçasını bu kulüpte bırakıyorum. PSG benim için her zaman bir yuva olacak ve tarihinin bir bölümünü yazmaya katkıda bulunmuş olmanın gururunu sonsuza dek saklayacağım.
Her şey için teşekkürler.
Paris, kalbimde ve ailemin kalbinde sonsuza kadar özel bir yer tutacak.”