Milan, Goncalo Ramos’un transferi resmiyet kazandı: Yeni 9 numara o

"RESMİ AÇIKLAMA: GONÇALO RAMOS





AC Milan, Paris Saint-Germain FC'den futbolcu Gonçalo Matias Ramos'u kalıcı olarak transfer ettiğini duyurur. Portekizli forvet, Rossoneri kulübüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.





20 Haziran 2001'de Olhão'da doğan Gonçalo Ramos, Olhanense ve Benfica'nın altyapılarında yetişti ve 2019'da profesyonel futbola adım atana kadar bu kulüplerde gelişimini tamamladı. Lizbon kulübüyle 100'ün üzerinde resmi maça çıkan ve 41 gol atan Ramos, Portekiz futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı ve 2022/23 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu.





2023 yazında Paris Saint-Germain’e transfer olan Ramos, bu kulüpte Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde yerini sağlamlaştırdı ve 131 maçta 45 gol atarak, üç Fransa Şampiyonluğu, iki Fransa Kupası, üç Fransa Süper Kupası, iki UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kıtalararası Kupası ile kadevini zenginleştirdi.





Kasım 2022’de Portekiz A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Portekiz Milli Takımı ile iki FIFA Dünya Kupası’na katıldı ve 2024/25 UEFA Uluslar Ligi’ni kazandı.





AC Milan, Gonçalo’ya sıcak bir karşılama sunar ve ona Rossoneri formasıyla hem kişisel hem de takım olarak en büyük başarıları diler.