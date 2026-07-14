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Milan Futuro, resmi açıklama: Empoli'den Zanaga transferi

AC Milan
Transfers

Asti doğumlu ve Juventus’ta yetişen 2008 doğumlu oyuncu, kırmızı-siyah formayı giymeye hazır

"AC Milan, genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine adanmış 'Milan Futuro' Projesi'nin bir parçası olacak olan futbolcu Edoardo Zanaga ile sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

2008 doğumlu forvet, Empoli FC'den transfer oldu ve artık Rossoneri'nin renklerini giymeyi seçti."


Resmi internet sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasıyla Milan, dün Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulüple üç yıllık sözleşme imzalayan genç forvet Zanaga’nın takıma katıldığını duyurdu.

  • ZANAGA KİM?

    2008 doğumlu oyuncu, İtalyan futbolunun en saygın altyapılarından biri olan Empoli’den geliyor ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Zanaga, futbol eğitimi, oyuna alışma ve gerçek maçlarda yer alma becerisi gibi unsurların bir araya gelmesiyle sağlam temeller atmasına yardımcı olan bir sürecin ardından Empoli’den ayrılıyor. 


    13 Mart 2008’de Asti’de doğan Zanaga, 1,84 metre boyunda, İtalyan uyruklu bir oyuncu. Genellikle ikinci forvet pozisyonunda oynuyor ancak hücum hattında hem sol hem de sağ kanatta daha geniş pozisyonlarda da görev alabiliyor. Doğal ayağı sağ. Kişisel bilgileri ise sadece bir başlangıç. Teknik direktörlerin ilgisini çeken asıl nokta, onun temsil ettiği forvet tipi. Zanaga, sadece ceza sahasında oynayan statik bir santrfor değil, ama aynı zamanda referans noktası olmadan ortada süzülen hafif bir forvet de değil. İkisinin arasında bir yerde duruyor ve belki de profilinin en ilgi çekici özelliği budur. Kategorisi için şimdiden önemli ölçülere sahip, ancak bu fiziksel yapısına, oyunu birleştirmesine, kanatlardan atak yapmasına ve hatlar arasında çalışmasına olanak tanıyan bir hareket kabiliyetini de ekliyor; bu durum, "Sprint e Sport" dergisinde yer alan bir derinlemesine analizde de belirtiliyor.

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