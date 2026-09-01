Milan’da ayrılık cephesinde, transfer döneminin bu son saatlerinde en yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri Fikayo Tomori. 1997 doğumlu İngiliz savunmacı, Ruben Amorim’in planlarında yer almıyor ve geleceği Milan’dan uzakta olabilir. Sportmediaset’e göre son saatlerde ortaya çıkan ihtimaller arasında, Milan’ın stoperini yeniden İngiltere’ye getirme fırsatını somut şekilde değerlendirmeye hazırlanan Fulham seçeneği de bulunuyor.





Dolayısıyla durum gelişmeye açık ve transfer döneminin sonu ani bir hızlanmaya sahne olabilir. Nitekim Tomori şu anda kadro dışı ve Milan’da kalması hiç de kesin görünmüyor. Fulham, oturumun son bölümünde yeni temasların gelişebileceği bir senaryoda, şu an için en dikkatle izlenmesi gereken seçeneklerden biri konumunda.



