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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan'da Tomori için Fulham ihtimali güçleniyor

AC Milan
Transfers
F. Tomori

İngiliz savunmacı kadro dışı ve takım arıyor

Milan’da ayrılık cephesinde, transfer döneminin bu son saatlerinde en yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri Fikayo Tomori. 1997 doğumlu İngiliz savunmacı, Ruben Amorim’in planlarında yer almıyor ve geleceği Milan’dan uzakta olabilir. Sportmediaset’e göre son saatlerde ortaya çıkan ihtimaller arasında, Milan’ın stoperini yeniden İngiltere’ye getirme fırsatını somut şekilde değerlendirmeye hazırlanan Fulham seçeneği de bulunuyor.


Dolayısıyla durum gelişmeye açık ve transfer döneminin sonu ani bir hızlanmaya sahne olabilir. Nitekim Tomori şu anda kadro dışı ve Milan’da kalması hiç de kesin görünmüyor. Fulham, oturumun son bölümünde yeni temasların gelişebileceği bir senaryoda, şu an için en dikkatle izlenmesi gereken seçeneklerden biri konumunda.


  • Milan için bu, savunmacının takımda kat ettiği yol düşünüldüğünde önemli bir satış anlamına gelir. 2021'de Chelsea'den gelen Tomori, zaman içinde Milan savunmasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Milan formasıyla şu ana kadar 214 maça çıkıp 7 gol atan oyuncu, 2022 Serie A şampiyonluğu ile 2024 İtalya Süper Kupası'nı da kazandı.


    Tomori, Fulham'ın ilgisi ve operasyonu değerlendirmeye hazır olmasıyla Premier League'e dönebilir. Yapılan temaslar ve son saatlerde yaşanabilecek olası gelişmeler, İngiliz savunmacının Milan'a kesin olarak veda edip etmeyeceğini anlamak açısından belirleyici olacak.

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