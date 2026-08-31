Omari Hutchinson, Jamaika kökenli İngiliz on numara, Milan ile kendisini bağlayacak sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçmek için “La Madonnina” kliniğinde. İmzanın öğleden sonra atılması bekleniyor.
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Milan'da Omari Hutchinson için sağlık kontrolleri ve imza
Hutchinson, belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşebilecek satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmayla Nottingham Forest'tan geliyor.
2003 doğumlu oyuncu, rutin sağlık kontrollerinden geçip sözleşmeye imza attıktan sonra Amorim'in kadrosuna katılacak ve Portekizli teknik adamın 3-4-2-1 sisteminde on numara bölgesinde kullanılabilecek isimlerden biri olacak.
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