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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan'da Gila yetmedi: Ocak ayında yeniden Inacio'ya dönülecek

AC Milan
G. Inacio
R. Amorim
M. Gila
Sporting CP

İspanyol stoper vazgeçilmez, ancak tek başına yeterli değil.

Ligde 3 hafta artık geride kaldı ve Milan cephesinde ortaya çıkan kesin veri, Ruben Amorim’in çalışmasının ilk 11’inde çok net şekilde görülmeye başladığı oldu. Ancak elindeki alternatiflerin oyuna girmesiyle (veya ilk 11’de başlamasıyla) her şey değişiyor; özellikle de savunma hattı, sahada tek bir oyuncunun olup olmamasına göre seviye değiştiriyor.


Söz konusu isim Mario Gila. Yazın ekonomik açıdan önemli bir transfer olan Gila, şu ana kadar Milan’ın dengesinin gerçek belirleyicisi oldu. Ancak tek başına yeterli değil ve ocak ayında kaçınılmaz olarak yeniden transfer pazarına dönülecek.


  • Gila ile ve Gila olmadan

    Transfer döneminin başından beri eski Lazio oyuncusu, kadronun hem markaj kalitesini hem de topu geriden ayağa çıkarma becerisini artıracak ideal takviye olarak görülüyordu ve veriler de bu transferin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Ancak sorun şu ki tek başına Gila yeterli olamaz ve ayrıca yaz aylarında yaşadığı küçük fiziksel sorunların ardından kullanımının dikkatle yönetilmesi gerekliliği, Amorim’i süreler konusunda önemli bir rotasyona zorladı. Nitekim sahada olmadığı anlarda Milan savunmadaki performansını düşürdü; yenilen iki gol de tam olarak onun yokluğunda geldi.

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  • Ocak ayında Inacio için yeniden harekete geçilecek

    Hal böyleyken, Gabbia hiyerarşide geriye düşmüş, Tomori kapı dışarı edilmesinin ardından yeniden kadroya dahil edilmiş ve Diawara da hâlâ keşfedilmeyi bekliyorken, ocak ayında Cardinale ve ekibi için can simidi kaçınılmaz olarak transfer piyasası olacak. Önce birilerinin ayrılması gerekecek (ve Tomori bu açıdan yeniden merkezde olacak), ancak ardından Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Milan, yaz boyunca uzun süre hayalini kurduğu ancak Sporting Lizbon'da kalan Goncalo Inacio için yeniden hamle yapacak.



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