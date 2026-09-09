Ligde 3 hafta artık geride kaldı ve Milan cephesinde ortaya çıkan kesin veri, Ruben Amorim’in çalışmasının ilk 11’inde çok net şekilde görülmeye başladığı oldu. Ancak elindeki alternatiflerin oyuna girmesiyle (veya ilk 11’de başlamasıyla) her şey değişiyor; özellikle de savunma hattı, sahada tek bir oyuncunun olup olmamasına göre seviye değiştiriyor.





Söz konusu isim Mario Gila. Yazın ekonomik açıdan önemli bir transfer olan Gila, şu ana kadar Milan’ın dengesinin gerçek belirleyicisi oldu. Ancak tek başına yeterli değil ve ocak ayında kaçınılmaz olarak yeniden transfer pazarına dönülecek.



