Milan: Coventry, Loftus-Cheek ve Tomori hakkında bilgi istiyor

Ruben Amorim, Milan’ın nasıl oynaması gerektiği ve hangi oyuncuların Rossoneri’ye getirmek istediği futbol felsefesine uygun olduğu konusunda net bir vizyona sahip. Anahtar, kulüp başkanı Gerry Cardinale ile fikir ve stratejiler açısından tam bir uyum içinde olmasında yatıyor: Transfer piyasasındaki ilk adımlar, teknik kadro ile yönetim kadrosu arasında tam bir uyumun hakim olduğu bu yeni vizyonu doğruluyor. Bu ilk aşamada, Via Aldo Rossi’deki kulüp, PSG’den Goncalo Ramos’un transferini resmileştirdi ve Lazio’dan Mario Gila ile de anlaşmaya varmak üzere; ardından ikinci bir aşama başlayacak ve stratejik çalışma grubu, planlara uymayan tüm oyuncuları transfer piyasasına sürmeye çalışacak. Bunların başında iki isim geliyor: Lofttus-Cheek ve Tomori; her ikisinin de sözleşmesi 2027’de sona eriyor.