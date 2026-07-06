Ruben Amorim, Milan’ın nasıl oynaması gerektiği ve hangi oyuncuların Rossoneri’ye getirmek istediği futbol felsefesine uygun olduğu konusunda net bir vizyona sahip. Anahtar, kulüp başkanı Gerry Cardinale ile fikir ve stratejiler açısından tam bir uyum içinde olmasında yatıyor: Transfer piyasasındaki ilk adımlar, teknik kadro ile yönetim kadrosu arasında tam bir uyumun hakim olduğu bu yeni vizyonu doğruluyor. Bu ilk aşamada, Via Aldo Rossi’deki kulüp, PSG’den Goncalo Ramos’un transferini resmileştirdi ve Lazio’dan Mario Gila ile de anlaşmaya varmak üzere; ardından ikinci bir aşama başlayacak ve stratejik çalışma grubu, planlara uymayan tüm oyuncuları transfer piyasasına sürmeye çalışacak. Bunların başında iki isim geliyor: Lofttus-Cheek ve Tomori; her ikisinin de sözleşmesi 2027’de sona eriyor.
Çeviri:
Milan: Coventry, Loftus-Cheek ve Tomori hakkında bilgi istiyor
COVENTRY ANKETİ
Frank Lampard, Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek’i Coventry’de daha önce çalıştırdığı için çok iyi tanıyor. Premier Lig’e yeni yükselen takımın teknik direktörü, kulübünden bu iki İngiliz futbolcunun transfer koşulları hakkında Milan’dan bilgi almasını istedi. Taraflar arasında temas, geçen hafta sonunda gerçekleşti.
SADECE COVENTRY DEĞİL
Sözleşmenin uzatılmasından transferine kadar, Tomori’nin Milan’daki geleceği hızla değişti. Geçen sezon, Allegri’nin ona duyduğu güvenin de etkisiyle Milan, İngiliz stoperin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlamıştı; ancak Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması da etkisiyle bu süreç sonuçlanmamıştı. Şimdi Fikayo, Chelsea’den transfer olalı 5 yıl sonra vedalaşma zamanının geldiğini biliyor. İngiliz savunma oyuncusunun Premier Lig’de Loftus-Cheek gibi birçok hayranı var; Coventry ise somut adım atan ilk kulüp.
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