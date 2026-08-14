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Athekame MilanGetty Images
Francesco Guerrieri

Çeviri:

Milan, Athekame'nin Lyon'a transferi resmileşti

İsviçreli kanat oyuncusu AC Milan'dan ayrılıyor ve satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Fransa'ya transfer oluyor

Milan'da çok sayıda kadro fazlası oyuncu bulunuyor ve kulüp transfer döneminin son haftalarında ayrılıklarla da gündemde olacak. Ruben Amorim, ayrılabileceğini düşündüğü oyuncuları belirledi ve yönetim onlara bir çözüm bulmak için çalışacak. Zachary Athekame ile ilgili durum ise farklı. Bir yıl önce gelen İsviçreli kanat oyuncusuna Milan gelecekte de inanıyor. Ancak şimdiye kadar az süre alması dikkate alınarak kiralık gönderilmesine karar verildi ve bu dakikalarda Lyon'a transferi resmen açıklandı: “AC Milan futbolcu Zachary Athekame ile ilgili sportif hakların geçici olarak Olympique Lyonnais'e devredildiğini duyurur.

Kulüp, Zachary'ye sezonun geri kalanında en iyi başarıları diler”.