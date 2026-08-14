Milan, Athekame'nin Lyon'a transferi resmileşti

Milan'da çok sayıda kadro fazlası oyuncu bulunuyor ve kulüp transfer döneminin son haftalarında ayrılıklarla da gündemde olacak. Ruben Amorim, ayrılabileceğini düşündüğü oyuncuları belirledi ve yönetim onlara bir çözüm bulmak için çalışacak. Zachary Athekame ile ilgili durum ise farklı. Bir yıl önce gelen İsviçreli kanat oyuncusuna Milan gelecekte de inanıyor. Ancak şimdiye kadar az süre alması dikkate alınarak kiralık gönderilmesine karar verildi ve bu dakikalarda Lyon'a transferi resmen açıklandı: “AC Milan futbolcu Zachary Athekame ile ilgili sportif hakların geçici olarak Olympique Lyonnais'e devredildiğini duyurur.

Kulüp, Zachary'ye sezonun geri kalanında en iyi başarıları diler”.