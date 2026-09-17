Milan, Amorim: “Herkes gergindi, taraftarlar da dahil. Kolay olmadı”

Ruben Amorim yönetimindeki Milan için Avrupa Ligi’ndeki sezonun ilk maçı iyi geçmedi. Benfica karşısında alınan 2-0’lık yenilgi, Lazio ve Juventus beraberliklerinin ardından gelirken, Portekizli teknik adam üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor; taraftarlardan da eleştiriler ve homurdanmalar yükselmeye başladı.
Ayrıca CBS Sport Golazo’ya konuşan eski Manchester United teknik direktörü, karşılaşılan zorlukları kabul ederken kendi çalışmasını savunmaya çalıştı ve önümüzdeki maçlar için gelişim gösterilebileceğini ve gösterilmesi gerektiğini vurguladı.