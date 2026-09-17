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Amorim Torino MilanGetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan, Amorim: “Herkes gergindi, taraftarlar da dahil. Kolay olmadı”

AC Milan
R. Amorim
AC Milan - Benfica
Benfica
Ligi Europa

Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı yaşadıkları zorlukları bir kez daha vurguladı.

Ruben Amorim yönetimindeki Milan için Avrupa Ligi’ndeki sezonun ilk maçı iyi geçmedi. Benfica karşısında alınan 2-0’lık yenilgi, Lazio ve Juventus beraberliklerinin ardından gelirken, Portekizli teknik adam üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor; taraftarlardan da eleştiriler ve homurdanmalar yükselmeye başladı.

Ayrıca CBS Sport Golazo’ya konuşan eski Manchester United teknik direktörü, karşılaşılan zorlukları kabul ederken kendi çalışmasını savunmaya çalıştı ve önümüzdeki maçlar için gelişim gösterilebileceğini ve gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

  • HERKES GERGİN, TARAFTARLAR DA DAHİL

    "İlk yarı ve ikinci yarının başlangıcı bizi mahvetti. Top bizdeyken gergindik ve onu birçok kez kaybettik. Herkes gergindi, taraftarlar da buna dahil, ve bu bizim için zor bir maç oldu"

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  • Geliştirmek

    "Oyunun her anında gelişmeliyiz ve uyum sağlamayı bilmeliyiz: her maçın hikâyesi farklıdır ve daha organize olmalıyız. Artık bu maçı değiştiremeyiz ama bir sonrakini değiştirebiliriz"

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