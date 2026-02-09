Mikel Merino ayak sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu, Arsenal'in sıkı iyileşme takvimi nedeniyle endişeli bekleyişi devam ediyor.

Football.London'a göre, Merino, United maçında geçirdiği ayak sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve şimdi sezon sonu gelmeden sahalara dönmek için zamanla yarışıyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar dört gol attı ve üç asist yaptı, ancak önümüzdeki sekiz hafta boyunca sakatlığı nedeniyle ayağına ağırlık veremeyecek. Hala spor salonunda çalışabilir ve Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bu dönemde, sezon bitmeden sahalara dönebileceğine dair iyimserlik var.

Arteta, Merino'nun bu sezon geri dönebileceği konusunda şunları söyledi: "Umarız öyle olur. Bilmiyorum. Açıkçası, bir ameliyat geçirmesi gerekiyor ve bu her zaman olumlu bir şey değildir. O bizim için çok önemli bir oyuncu.

"Çeşitli pozisyonlarda oynayabilecek kadar çok yönlü ve yetenekli bir sporcu. Evet, bu büyük bir darbe."