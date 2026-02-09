AFP
Mikel Merino ayak sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu, Arsenal'in sıkı iyileşme takvimi nedeniyle endişeli bekleyişi devam ediyor.
Merino ameliyat oluyor
Football.London'a göre, Merino, United maçında geçirdiği ayak sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve şimdi sezon sonu gelmeden sahalara dönmek için zamanla yarışıyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar dört gol attı ve üç asist yaptı, ancak önümüzdeki sekiz hafta boyunca sakatlığı nedeniyle ayağına ağırlık veremeyecek. Hala spor salonunda çalışabilir ve Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bu dönemde, sezon bitmeden sahalara dönebileceğine dair iyimserlik var.
Arteta, Merino'nun bu sezon geri dönebileceği konusunda şunları söyledi: "Umarız öyle olur. Bilmiyorum. Açıkçası, bir ameliyat geçirmesi gerekiyor ve bu her zaman olumlu bir şey değildir. O bizim için çok önemli bir oyuncu.
"Çeşitli pozisyonlarda oynayabilecek kadar çok yönlü ve yetenekli bir sporcu. Evet, bu büyük bir darbe."
Merino ayağını kırdı.
Merino ayağını kırdı ve Arteta, yaralanmanın derecesinin "nadir" olduğunu iddia ediyor.
O, "Bakalım. Bu çok nadir görülen bir yaralanma, bu yüzden ameliyatı bekleyip görmemiz gerekiyor. Günlük olarak nasıl tepki vereceğini göreceğiz.
"Tabii ki, ameliyat için hafta boyunca durumu izleyeceğiz. Mikel'in mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum.
"Ancak aynı zamanda iyileşme sürecine ve bu yaralanmanın oldukça nadir görülen bir yaralanma olduğu gerçeğine de saygı duyması gerekiyor."
Merino, 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil etmeyi hedeflediği için sezon bitmeden geri dönmeyi umuyor.
Bu sezonun başlarında takımının iyi formundan keyif alan oyuncu için bu bir darbe oldu. Kulübün web sitesine şunları söyledi: "Tabii ki futbol sadece sonuçlardan ibaret değil. Sonuçlar en önemli şey, ama bu takım arkadaşlarıyla oynamaktan keyif alabiliyorsanız, bu bir zevk ve ben sahada olduğum her an keyif alıyorum.
"Bence herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve aynı zamanda keyif de alıyor, bu da bizim için en iyi karışım, yani performans ve keyif sihirli bir formül, bu yüzden evet, çok mutluyum."
Merino'nun etkileyici adaptasyonu
Merino orta saha oyuncusu olarak transfer edildi, ancak Arteta'nın çok yönlülüğüne hayran kaldığı, Arsenal'in forvetinde gerçek bir seçenek haline geldi.
Arteta, "Evet, bir forvet olarak kesinlikle [hayal bile edemeyeceği bir şeydi] ama bir oyuncuyu transfer ederken öğrendiğiniz şey de budur. Onun sahip olduğundan çok daha fazlasını sunabileceğini biliyordum, özellikle de onunla ilk kez tanıştıktan sonra, çünkü bu kadar meraklı, mesleğini ve futbolu bu kadar seven bir oyuncuya sınır koymak zordur" diye ekledi.
Gunners şu anda ligin zirvesinde Manchester City'nin altı puan önünde yer alıyor, ancak Merino ile birlikte, bu sezon yaşanan bir dizi sakatlık sorunu nedeniyle Bukayo Saka ve Martin Odegaard da kadroda yer almıyor.
Sırada ne var?
Arteta'nın takımı, hafta ortasında zorlu bir deplasman maçında Brentford ile karşılaşacak. The Bees şu anda Premier League tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın sadece beş puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'ne katılma potansiyeli var. Arsenal, FA Cup'ın dördüncü turunda Wigan Athletic ile karşılaşacak ve gergin şampiyonluk yarışına ara verecek.
