Mikel Arteta, Tottenham'ın Thomas Frank'ı kovduğu 'çok üzücü habere' tepki gösterdi. Arsenal menajeri, Frank'ı 'mükemmel bir koç ve olağanüstü bir insan' olarak nitelendirdi.
Frank, kötü sezonun ardından Spurs tarafından kovuldu
Frank, istatistiksel olarak Premier Lig'in altı büyük kulübünün en kötü menajeri olarak Spurs'tan ayrılıyor. Tottenham, ligde sekiz maçtır galibiyet alamadığı için küme düşme mücadelesine girme riskiyle karşı karşıya. Frank'ın kovulma kararı Çarşamba günü açıklandı.
Spurs yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak.
Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık.
Ancak, sonuçlar ve performanslar, yönetim kurulunu sezonun bu noktasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna götürdü.
Thomas, kulüpte geçirdiği süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."
Arteta, Frank'ın ayrılmasına tepki gösterdi
Çarşamba öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, Arsenal teknik direktörü Arteta'ya, kulübün kuzey Londra'daki rakibinin teknik direktöründen ayrılma kararı hakkında düşünceleri ve hisleri soruldu.
"Bir meslektaşınızın işine devam edememesi her zaman çok üzücü bir haberdir, çünkü Thomas mükemmel bir teknik direktör, aynı zamanda olağanüstü bir insan ve bunu ligde kanıtladı. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Sorumluluğumuzun sadece performansın ötesinde olduğunu biliyoruz," diye yanıtladı Arteta. "Bazen sonuçlar bizim için ne olacağını belirler. Bundan sonra ne yapmaya karar verirse versin, ona en iyisini diliyoruz."
Arteta'ya, Premier League'in giderek daha sabırsız hale gelip gelmediği soruldu ve Spurs'un, onun Arsenal'in teknik direktörlüğünü yaptığı süre içinde sekiz farklı teknik direktörle çalıştığı belirtildi.
"Bilmiyorum. Her örneği aynı şekilde değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Her kulübün durumu çok farklı ama bu her zaman bir olasılık," diye ekledi.
"Bence her kulüpte her dönem farklıdır ve Premier League'de Arsene ve Sir Alex gibi uzun yıllardır en ikonik iki teknik direktör var. Bu, her iki kulüpte de çok şey değiştirdi. Bilmiyorum.
"Bu birçok faktöre bağlı. Bence ilk faktör, oyuncuların sizi desteklemesi, yaptıkları işi sevmeleri ve sizin yaptığınız işe inanmalarıdır, bu çok önemli. Sonra çok sayıda maç kazanmanız gerekir, çünkü sonunda bunu yapmazsanız, işinize devam edemezsiniz ve bu bizim işimizin gerçeğidir."
Spurs oyuncuları, Frank'in Arsenal'e olan sevgisinden bıktı.
Daily Telegraph gazetesine göre, Frank, Arsenal'i sürekli överek Tottenham soyunma odasında hayal kırıklığı yarattı. Bir kaynak şöyle dedi: "Oyunculara sürekli Arsenal'den bahsediyordu ve onlar da bundan çabucak bıktılar. Emirates'teki maçtan önce ve sonra bile onlara Arsenal'in ne kadar iyi olduğunu anlatıyordu. Bazıları arasında 'Arsenal hakkında sus artık' hissi çok yaygındı."
Frank, açılış basın toplantısında Arsenal'in "Yenilmezler" takımından bahsederek ve Spurs'un "maçları yüzde 100 kaybedeceğini" ısrarla vurgulayarak taraftarları kızdırdı. Ayrıca, Ocak ayında Bournemouth'a yenilmeden önce Arsenal markalı bir bardaktan içki içerken görüldü.
Tottenham, Kuzey Londra derbisi öncesinde yeni teknik direktör arayışında
Tottenham, önümüzdeki Pazar günü Arsenal ile evinde oynayacağı Kuzey Londra derbisi öncesinde yeni bir teknik direktör atamayı umuyor. Bu atama geçici ya da kalıcı olabilir. Spurs, Mayıs 2022'den beri Arsenal'i yenemedi.
