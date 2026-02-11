Mikel Arteta, Tottenham'ın Thomas Frank'ı kovduğu 'çok üzücü habere' tepki gösterdi. Arsenal menajeri, Frank'ı 'mükemmel bir koç ve olağanüstü bir insan' olarak nitelendirdi.

Frank, istatistiksel olarak Premier Lig'in altı büyük kulübünün en kötü menajeri olarak Spurs'tan ayrılıyor. Tottenham, ligde sekiz maçtır galibiyet alamadığı için küme düşme mücadelesine girme riskiyle karşı karşıya. Frank'ın kovulma kararı Çarşamba günü açıklandı.

Spurs yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak.

Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık.

Ancak, sonuçlar ve performanslar, yönetim kurulunu sezonun bu noktasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna götürdü.

Thomas, kulüpte geçirdiği süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."