Mikel Arteta, Martin Odegaard'ın Arsenal'in FA Cup zaferini neden kaçırdığını açıkladı ve iki yeni sakatlık sorununu doğruladı

Arteta, kas sakatlığı nedeniyle Kai Havertz'den yoksun durumda, Mikel Merino da ayak ameliyatı nedeniyle forma giyemiyor ve bu sezon tekrar forma giyebilmek için yarışıyor, bu da Arsenal'in orta saha seçeneklerini kısıtlıyor.

Arteta, "Önce forvetler, sonra savunmacılar, şimdi de orta saha oyuncuları" diye devam etti. "Hala bununla başa çıkmaya çalışıyoruz, ancak bazı oyuncuların geri dönmesi ve forma girmesi gerekiyor, böylece sadece sayıca üstünlük sağlamakla kalmayıp, rakiplerimize karşı farklı seçenekler de elde edebileceğiz. Bu yüzden ne kadar çabuk olursa o kadar iyi."

Buna rağmen Arteta, Wigan karşısında takımının gösterdiği arzuyu övdü ve Arsenal'in resmi web sitesine şunları söyledi: "Harikaydı. Her şeyin yolunda gittiği hemen anlaşılıyordu. Oyuncular gerçekten canlı ve keskinlerdi. Evet, onlara çok zarar verdik.

Bir sonraki tura çıktığımız için çok mutluyuz. Başarmak istediğimiz şey buydu ve bence bunu, birçok değişiklik yaparak da başardık. Ama takım her şeyden önce gerçek bir istek gösterdi, bu da bu tür takımlarla oynarken en önemli şeydir.

"Sonra da uyum, ki bu normalde yaptığınız değişikliklerin çokluğu nedeniyle başlangıçta olmaz. Ama takım, bence, çok yoğun oynadı, ileriye oynamak, rakibi sürekli tehdit etmek için büyük bir istek gösterdi ve ilk yarıda inanılmaz goller attık. Bu fark yarattı."