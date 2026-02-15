AFP
Çeviri:
Mikel Arteta, Martin Odegaard'ın Arsenal'in FA Cup zaferini neden kaçırdığını açıkladı ve iki yeni sakatlık sorununu doğruladı
- Getty Images Sport
Arsenal, Wigan'ı rahatça geçti.
Odegaard, hafta ortasında Brentford ile 1-1 berabere kalan maçta yedek kulübesinde başladı, ancak Gtech Community Stadium'da ikinci yarıda Eberechi Eze'nin yerine oyuna girdi. Londra derbisinde Arsenal, 60. dakikada Noni Madueke'nin Piero Hincapie'nin ortasını Caoimhin Kelleher'in üzerinden kafayla ağlara göndermesiyle hak ettiği bir golle öne geçti.
Ancak Bees iyi bir tepki verdi ve Michael Kayode'nin uzun atışını Sepp van den Berg'in 24 yaşındaki oyuncuya aktarmasıyla Keane Lewis-Potter, David Raya'yı geçerek 10 dakika sonra skoru eşitledi.
Ancak Arsenal kaptanı, Brentford'un golü sırasında bir darbe aldı ve oyuna girdikten kısa bir süre sonra sahadan çıkmak zorunda kalacağı endişesi vardı. Odegaard, başkentteki beraberliği bozdu, ancak Arsenal'in Noni Madueke, Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus'un golleri ve Jack Hunt'ın kendi kalesine attığı golle Wigan'ı ilk 45 dakikada mağlup ederek turnuvanın beşinci turuna yükseldiği FA Cup maçında forma giymedi.
Arteta, Odegaard'ın Pazar günü neden oynamadığını açıkladı ve orta saha oyuncusunun Lewis-Potter'ın golü sırasında darbe aldığını itiraf etti.
Odegaard, Wigan'ın karşılama töreni için 'uygun değildi'
Maçtan sonra konuşan Arteta, "Martin'i bekleyip göreceğiz. Brentford'a karşı gol yediğimiz pozisyonda sakatlandı ve bugün forma giyemeyecek durumda" dedi.
Odegaard sadece Wigan galibiyetini kaçırmakla kalmadı, Arteta Pazar günkü FA Cup zaferi sırasında iki yeni sakatlık endişesi daha yaşadı. Defans oyuncusu Riccardo Calafiori hafta sonu ilk 11'de yer alacaktı ancak ısınma sırasında sakatlandı ve yerine Bukayo Saka geçti.
Ayrıca, Ben White de maçın sonlarında sahadan çıkmak zorunda kaldı ve bu da kuzey Londra ekibi için etkileyici bir öğleden sonranın parlaklığını biraz gölgeledi.
Arteta, "[Calafiori] ve Ben tek şüpheli oyuncular" diye ekledi. "Önümüzdeki 48 saatte durumun nasıl gelişeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor."
- AFP
Arsenal, Wigan karşısında 'gerçek bir istek' gösterdi.
Arteta, kas sakatlığı nedeniyle Kai Havertz'den yoksun durumda, Mikel Merino da ayak ameliyatı nedeniyle forma giyemiyor ve bu sezon tekrar forma giyebilmek için yarışıyor, bu da Arsenal'in orta saha seçeneklerini kısıtlıyor.
Arteta, "Önce forvetler, sonra savunmacılar, şimdi de orta saha oyuncuları" diye devam etti. "Hala bununla başa çıkmaya çalışıyoruz, ancak bazı oyuncuların geri dönmesi ve forma girmesi gerekiyor, böylece sadece sayıca üstünlük sağlamakla kalmayıp, rakiplerimize karşı farklı seçenekler de elde edebileceğiz. Bu yüzden ne kadar çabuk olursa o kadar iyi."
Buna rağmen Arteta, Wigan karşısında takımının gösterdiği arzuyu övdü ve Arsenal'in resmi web sitesine şunları söyledi: "Harikaydı. Her şeyin yolunda gittiği hemen anlaşılıyordu. Oyuncular gerçekten canlı ve keskinlerdi. Evet, onlara çok zarar verdik.
Bir sonraki tura çıktığımız için çok mutluyuz. Başarmak istediğimiz şey buydu ve bence bunu, birçok değişiklik yaparak da başardık. Ama takım her şeyden önce gerçek bir istek gösterdi, bu da bu tür takımlarla oynarken en önemli şeydir.
"Sonra da uyum, ki bu normalde yaptığınız değişikliklerin çokluğu nedeniyle başlangıçta olmaz. Ama takım, bence, çok yoğun oynadı, ileriye oynamak, rakibi sürekli tehdit etmek için büyük bir istek gösterdi ve ilk yarıda inanılmaz goller attık. Bu fark yarattı."
Arsenal liderliğini genişletmek istiyor
Arsenal, Wigan'a karşı aldığı ezici galibiyeti, hafta ortasında ligin zirvesinde 7 puanlık bir fark yaratmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı umuyor. Gunners, Çarşamba gecesi ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak ve Pazar günkü 4-0'lık galibiyetin ardından bir galibiyet daha alarak Manchester City'den uzaklaşmayı hedefliyor.
Wolves, Arsenal gibi, Pazar günü Grimsby'yi yenerek FA Cup'ta bir sonraki tura yükseldi ve bu sonuçla beş maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı.
Rob Edwards'ın takımı Premier League tablosunun en altında yer alıyor ve 12 maç kala küme düşme hattından 18 puan uzakta bulunuyor.
Reklam