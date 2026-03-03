Mikel Arteta, Chelsea'yi zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup ettikten sonra, Arsenal'in bir yıldızına "güvenemeyeceğini" söyledi

Eleştiriler sadece forvetlerle sınırlı kalmadı, orta saha ve kanatlar da mercek altına alındı. Nicol, takımın enerji seviyesinin kritik bir noktada düştüğünü belirtti. "Orta saha zayıftı, Declan Rice'ın gücü tükendi, Martin Zubimendi muhtemelen Arsenal formasıyla oynadığı en kötü maçını çıkardı" diye gözlemledi. Orta sahadaki bu zorluklar genellikle forvet hattına yeterli destek sağlanamamasına neden oldu, ancak Nicol, organize savunma bloklarını aşamayan forvetlerin de suçlu olduğunu düşünüyor.

Nicol, birkaç oyuncuyu öne çıkararak şöyle devam etti: "Gabriel Martinelli, Chelsea karşısında bir kez koşu yaptı, Leandro Trossard sol kanatta hiçbir şey yapmıyor, Bukayo Saka son zamanlarda neredeyse ortadan kayboldu ve Gyokeres geçen hafta birkaç gol attı ama ona güvenilmez."