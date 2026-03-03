Getty Images Sport
Mikel Arteta, Chelsea'yi zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup ettikten sonra, Arsenal'in bir yıldızına "güvenemeyeceğini" söyledi
Nicol, hücum formu konusunda alarm veriyor
Arsenal, Emirates Stadyumu'nda hayati üç puanı garantilese de, galibiyetin niteliği bazı yorumcuları Gunners'ın yeteneklerinden ikna etmedi. William Saliba'nın açılış golü, Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı golle dengelendi ve Londra derbisini sonuçlandıran gol, Jurrien Timber'ın bir başka duran top golü oldu. Manchester City'nin hala bir maç eksiği ve durmak bilmeyen galibiyet serisi varken, Mikel Arteta'nın mükemmelliği sürdürme baskısı çok büyük. ESPN'de konuşan Nicol, açık oyunda tehdit eksikliğinin teknik ekip için birincil endişe kaynağı olması gerektiğini söyledi. "Maç açısından, Chelsea'nin 45. dakikaya kadar ortaya çıkmadığını düşünüyorum. İlk yarıda kendi kalesine attığı gol dışında hücumda hiçbir katkıları olmadı" dedi. "İkinci yarı tamamen farklıydı. Mikel Arteta, Arsenal'in ikinci yarıya maçın başlangıcındaki gibi başlamasını beklerdi, ama bunu yapmadılar. Arsenal'in biraz baskı altında kaldığında bir cevap verememesi benim için endişe verici bir durum. Chelsea on kişi kalmış olsa bile, Arsenal topu kontrol edemedi."
Performansı düşük yıldızlarla ilgili endişeler
Eleştiriler sadece forvetlerle sınırlı kalmadı, orta saha ve kanatlar da mercek altına alındı. Nicol, takımın enerji seviyesinin kritik bir noktada düştüğünü belirtti. "Orta saha zayıftı, Declan Rice'ın gücü tükendi, Martin Zubimendi muhtemelen Arsenal formasıyla oynadığı en kötü maçını çıkardı" diye gözlemledi. Orta sahadaki bu zorluklar genellikle forvet hattına yeterli destek sağlanamamasına neden oldu, ancak Nicol, organize savunma bloklarını aşamayan forvetlerin de suçlu olduğunu düşünüyor.
Nicol, birkaç oyuncuyu öne çıkararak şöyle devam etti: "Gabriel Martinelli, Chelsea karşısında bir kez koşu yaptı, Leandro Trossard sol kanatta hiçbir şey yapmıyor, Bukayo Saka son zamanlarda neredeyse ortadan kayboldu ve Gyokeres geçen hafta birkaç gol attı ama ona güvenilmez."
Savunma bloklarını yıkmak
Şampiyonluk yarışı kızışırken, Arsenal'in fikstüründe geleneksel 'Büyük Altı'nın dışında yer alan birkaç takımla karşılaşacak. Bu rakipler genellikle düşük defansif bloklar kullanarak lig liderlerini dar alanlarda yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Nicol, Arsenal'in başlıca yaratıcı oyuncuları başarısız olmaya devam ederse, yedek kulübesinde zengin seçeneklere sahip görünen Manchester City'nin gösterdiği acımasız gol gücünü taklit etmekte zorlanacaklarından endişe ediyor.
"Bu, Mikel Arteta için en büyük endişe kaynağı olacaktır," diye ekledi Nicol. "Man City'ye gitmeleri gerekiyor, ancak diğer maçlar ilk altı dışındaki takımlarla, yani muhtemelen sıkı bir savunma bloğu oluşturacak takımlarla. Peki bu takımları nasıl alt edeceksiniz? Arsenal'in hücum hattı kimseyi alt edemeyecek gibi görünüyor, Man City ise bunu yapabilecek ve çok sayıda seçeneğe sahip gibi görünüyor. Mikel Arteta olsaydınız, galibiyeti almış olsanız da biraz endişeli olurdunuz."
Gyokeres'in önündeki yol
Önümüzdeki haftalar, Gyokeres'in karakterini ve İngiliz futbolunun en üst seviyesine uygunluğunu kesin olarak test edecek. Bu sezon Arsenal formasıyla tüm turnuvalarda 15 gol attı, ancak büyük ölçüde yüksek beklentileri karşılayamadı. Arsenal'in bir sonraki mücadelesi, iki maç üst üste kazanan formda bir Brighton takımıyla hafta ortasında oynayacağı deplasman maçı.
Premier League'in önümüzdeki maçlarının ötesinde, takım gelecek ay Etihad Stadyumu'nda City ile oynayacağı tarihi karşılaşmaya hazırlanmak zorunda. Birçok kişi bu maçın şampiyonluğun kaderini belirleyeceğine inanıyor. Gyokeres, eleştirenleri susturmak için Kuzey Londra derbisinde gösterdiği golcü kimliğini yeniden keşfetmek zorunda. Bu yüksek riskli karşılaşmalarda başarılı olamazsa, Arteta şampiyonluk yarışı sonuna doğru hücum hattındaki hiyerarşiyi yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.
