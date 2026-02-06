Mikel Arteta, Chelsea'den özür diledi! İşte sebebi...

Rosenior, Carabao Kupası'nda Chelsea ile Arsenal arasındaki maç öncesinde yapılan ısınma sırasında öfkeden çıldırdı. Chelsea'nin teknik direktörü, "Kendi yarı sahanda kal. Kendi lanet yarı sahanda kal. Lanet olasıca orada kal" diye bağırırken kameraya yakalandı. Kameralar Rosenior'un bu sözlerini kime söylediğini yakalayamadı, ancak maçtan sonra Arsenal'in antrenörlerine kızgın olduğunu açıkladı.

Rosenior konuyla ilgili şunları söyledi: "Oyuncular değildi. Ben saygılıyım. Isınırken, sizin yarı sahanız, diğer takımın da kendi yarı sahası vardır. Takımımdan veya antrenörlerimden rakibin sahasına girmelerini hiç istemedim. O anda, onların bulunduğu yerin doğru olmadığını düşündüm.

"Onlar benim oyuncularımın ve teknik ekibimin ısınmasını etkiliyorlardı. Bu yüzden, belki de pek kibar bir şekilde olmasa da, kendi yarı sahalarında kalmalarını rica ettim. Ben buraya zihin oyunları oynamaya gelmedim. Bu sadece benim doğru ve saygılı olduğunu düşündüğüm bir şey. Umarım biz buna saygı duyuyoruz ve diğer takımlar da öyle yapıyordur.

"Futbolda belirli bir etik vardır. Her zaman mümkün olduğunca saygılı olmaya çalışırım. Her zaman kazanmak isterim. Koçlarıma hiç sormadım. Arsenal Futbol Kulübü'ndeki kimseyle bir sorunum yok. Mikel Arteta harika bir teknik direktör, ona çok saygı duyuyorum. Sadece o anda, takımıma saygı gösterilmediğini düşündüm."