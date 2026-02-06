Getty Images
Mikel Arteta, Chelsea'den özür diledi! İşte sebebi...
Rosenior: 'Takımıma saygı gösterilmedi'
Rosenior, Carabao Kupası'nda Chelsea ile Arsenal arasındaki maç öncesinde yapılan ısınma sırasında öfkeden çıldırdı. Chelsea'nin teknik direktörü, "Kendi yarı sahanda kal. Kendi lanet yarı sahanda kal. Lanet olasıca orada kal" diye bağırırken kameraya yakalandı. Kameralar Rosenior'un bu sözlerini kime söylediğini yakalayamadı, ancak maçtan sonra Arsenal'in antrenörlerine kızgın olduğunu açıkladı.
Rosenior konuyla ilgili şunları söyledi: "Oyuncular değildi. Ben saygılıyım. Isınırken, sizin yarı sahanız, diğer takımın da kendi yarı sahası vardır. Takımımdan veya antrenörlerimden rakibin sahasına girmelerini hiç istemedim. O anda, onların bulunduğu yerin doğru olmadığını düşündüm.
"Onlar benim oyuncularımın ve teknik ekibimin ısınmasını etkiliyorlardı. Bu yüzden, belki de pek kibar bir şekilde olmasa da, kendi yarı sahalarında kalmalarını rica ettim. Ben buraya zihin oyunları oynamaya gelmedim. Bu sadece benim doğru ve saygılı olduğunu düşündüğüm bir şey. Umarım biz buna saygı duyuyoruz ve diğer takımlar da öyle yapıyordur.
"Futbolda belirli bir etik vardır. Her zaman mümkün olduğunca saygılı olmaya çalışırım. Her zaman kazanmak isterim. Koçlarıma hiç sormadım. Arsenal Futbol Kulübü'ndeki kimseyle bir sorunum yok. Mikel Arteta harika bir teknik direktör, ona çok saygı duyuyorum. Sadece o anda, takımıma saygı gösterilmediğini düşündüm."
Arteta, Arsenal'in Carabao Kupası finaline ulaşmasının ardından özür diledi
Arsenal'in bu hafta sonu Sunderland ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Arteta, gazetecilere özür diledi ve şunları söyledi: "Bilmiyorum, bu onun görüşü ve tabii ki biz herkese saygı duyuyoruz.
"Herhangi bir anda, personelimizden biri böyle bir şey yaşarsa, özür dileriz, hepsi bu. Futbolda bu çok yaygın bir durum, özellikle kaleciler için, çünkü uzun paslar atmak zorundalar. Bu yüzden yorum yapacak bir şey yok."
Arteta ayrıca Martin Odegaard ve Jurrien Timber'ın dönüşe yakın olduğunu doğrularken, Bukayo Saka'nın da yakında sahalara dönebileceğini, ancak bu hafta sonu oynayabileceği kesin değil.
Arteta, Sunderland maçı öncesinde şampiyonluk yarışını hedefliyor
Arsenal, ligin zirvesinde ikinci sıradaki Manchester City'nin altı puan önünde yer alıyor ve sekizinci sırada bulunan etkileyici Sunderland takımıyla karşılaşacak. İki takım, sezonun başında Stadium of Light'ta 2-2 berabere kalmıştı.
Arteta şunları ekledi: "Her zaman olduğu gibi, her hafta sonu hazırlık yapmaya çalıştık. Her rakip farklıdır ve çok zorlu mücadeleler getirir. Biz de bunlarla yüzleşmeliyiz ve aylardır bunu yapıyoruz.
"Ve bunu yapmaya devam etmeliyiz, her maçta açlığımız ve kararlılığımızla oynamalıyız. Çünkü bunu yaparsak, maçlarımızı kazanma şansımız çok yüksek olur."
Arteta, oyun tarzını eleştirenlere de yanıt verdi ve bu hafta başında şöyle dedi: "Ben tam tersini duyuyorum: Avrupa'nın her yerinde, bizim Avrupa'nın en heyecan verici takımı olduğumuzu söylüyorlar - en çok gol, en çok temiz sayfa. Belki de benim kaynaklarım farklıdır."
Yerli yorumcular ile yabancı hayranlar arasında neden bu kadar büyük bir fark olduğu sorulduğunda, Arteta esprili bir cevap vererek, kendisini eleştirenlerin iletişim bilgilerini istedi. "Kimler olduğunu bilmiyorum. Bana isimlerini, adreslerini ve e-posta adreslerini gönderin, belki konuşabiliriz, ama size tüm bu kişilerin bulunduğu kocaman bir kitap veremem."
Arsenal ve Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Arsenal, Sunderland ile karşılaşırken, Chelsea ise Rosenior'un Carabao Kupası yarı finalindeki yenilgiden sonra toparlanmaya çalışacağı maçta ligin son sırasındaki Wolves ile karşı karşıya gelecek. Blues, tabii ki, ligde beşinci sırada ve zirvedeki Gunners'ın 13 puan gerisinde.
