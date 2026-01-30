Getty Images Sport
Mikel Arteta canlı yayında yalvardı! Arsenal'in menajerinden olay sözler...
Arteta kadro büyüklüğünün artırılmasını talep ediyor
Arteta, mevcut kısıtlamaların oyuncuların refahını ve takım uyumunu bozduğunu savunarak, Premier Lig'den maç günü kadro büyüklüğü ile ilgili kurallarını acilen revize etmesini istedi. Bir basın toplantısında konuşan Arsenal menajeri, ligin karar vericilerine UEFA kurallarına uyum sağlamaları için kamuoyuna çağrıda bulundu.
Şu anda Premier Lig kulüpleri, dokuz yedek oyuncuyu kadroya alabiliyor, yani maç günü kadrosu toplam 20 oyuncudan oluşuyor. Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi kuralları 12 yedek oyuncuya kadar kadroya alınmasına izin veriyor ve teknik direktörlere çok daha fazla esneklik sağlıyor. Arteta, birçok cephede mücadele etmek için gerekli olan kadroların büyüklüğü göz önüne alındığında, bu farklılığın mantıksız olduğunu düşünüyor.
"Şu anda kadrodan çıkarılması gereken iki veya üç oyuncu var" dedi. "Bu bir gerçek. Bunu değiştiremem. Kurallar böyle, umarım gelecek sezon Premier Lig'de 18 saha oyuncusu yerine 20 oyuncu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, buradan rica ediyorum, çünkü kadroyu yönetmek, oyuncuların değerini korumak, oyuncuların zihinsel sağlığını korumak için çok daha iyi, çünkü kimse kadro dışında kalmak istemez."
İspanyol teknik adamın hayal kırıklığı, her hafta karşılaştığı zorlu konuşmalardan kaynaklanıyor. Takım kadrosu yeterince uzun olmadığı için, formda ve sağlıklı olan tecrübeli profesyonel oyuncuları kadroya almaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Arsenal şampiyonluk mücadelesi verirken, yetenekli oyuncuları tamamen kadro dışında bırakmak, onun değiştirmek için çaresizce uğraştığı bir "gerçeklik" haline geldi.
Futbol yönetiminin 'eşsiz' acımasızlığı
Arteta, mevcut kuralların hem menajerler hem de oyuncular üzerinde yarattığı duygusal yükü açıkça dile getirdi. Futbol menajerinin "gerçekten eşsiz bir işi" olduğunu, bu işin kariyerleri dönüştürme gücünü içerdiğini, ancak aynı zamanda her hafta hayalleri yıkma yükünü de taşıdığını anlattı.
Arteta, "Her hafta birine 'Yarın işini yapmayacaksın. Takımla seyahate bile çıkamazsın' demek zorundayız" diye açıkladı. "Bunu yaptığınız başka bir iş var mı? Yarın mutfağa gidip diğer iki aşçıya 'Bugün yemek yapmayacaksınız, sadece oraya gidip nasıl yemek yapıldığını izleyin ya da eve gidin' diyemem. Bu gerçekten çok zor."
Arteta için, bir oyuncuyu seyahat grubundan dışlamak sadece taktiksel bir karar değil, oyuncuya dışlandığını söyleyen psikolojik bir darbe.
"Sonunda kararınız net: Sizin önünüzde 20 başka oyuncu seçiyorum ve bence bu önlenebilir bir şey. Neden? Çünkü maçlardaki talepler daha büyük, bu yüzden daha büyük kadrolara ihtiyacımız var. Bu yüzden, bence bunu kısıtlamak pek mantıklı değil," diye ekledi.
Modern oyunun gereklilikleri değişim gerektiriyor
Arsenal teknik direktörü, talebini doğrudan elit futbolcuların artan fiziksel talepleriyle ilişkilendirdi. Yoğun maç takvimi ve maçların yoğunluğunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması nedeniyle, kulüpler sakatlıklar ve yorgunlukla başa çıkmak için daha büyük kadrolar oluşturmak zorunda kalıyor. Ancak Arteta, iş yükü artarken maç günlerinde oynayabilecek oyuncu sayısını sınırlamanın çelişkili olduğunu belirtiyor.
"Maçlardaki talepler daha büyük, bu yüzden daha büyük kadrolara ihtiyacımız var" diye savundu. "Bu yüzden, bence bunu kısıtlamak pek mantıklı değil."
Arteta, kadro büyüklüğünün artırılmasının tüm taraflar için kazan-kazan durumu olacağına inanıyor. Bu, menajerlerin yıldız oyuncularının "oynama sürelerini daha iyi yönetmelerine" olanak tanıyarak sakatlık risklerini azaltırken, aynı zamanda oyuncuları maç günleri deneyimine dahil ederek "oyuncuların değerini" koruyacaktır. Oteller ve seyahat masrafları gibi lojistik endişeleri, kulüplerin daha mutlu ve sağlıklı bir kadroya sahip olmanın getireceği faydalar karşılığında kolayca aşabilecekleri yönetilebilir engeller olarak değerlendiriyor.
Takım uyumu için bir çözüm mü?
Arteta'nın yorumları, Arsenal'in sezonun zorlu bir döneminde kadro derinliği ve rotasyon konusunda eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde geldi. Daha geniş bir yedek kulübesine sahip olmak, İspanyol teknik adama maçların sonlarında taktiksel değişiklikler yapma konusunda daha fazla seçenek sunacak ve bu da onun "maçı nasıl değiştirmek istediğimiz" açısından hayati önem taşıyan bir konu.
Sonuç olarak Arteta, mevcut sınırlamayı "önlenebilir" bir sorun olarak görüyor. İyi antrenman yapan, doğru davranan ve takıma yardımcı olan oyuncuların maç günü kadrosunda yer almayı hak ettiklerini vurguladı.
"Bu yüzden, hepimiz birlikte bu konuda yardımcı olursak çok sevinirim" diye konuştu. "Bu, herkes için çok, çok yararlı olacaktır."
