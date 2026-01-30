Mikel Arteta canlı yayında yalvardı! Arsenal'in menajerinden olay sözler...

Arteta, mevcut kısıtlamaların oyuncuların refahını ve takım uyumunu bozduğunu savunarak, Premier Lig'den maç günü kadro büyüklüğü ile ilgili kurallarını acilen revize etmesini istedi. Bir basın toplantısında konuşan Arsenal menajeri, ligin karar vericilerine UEFA kurallarına uyum sağlamaları için kamuoyuna çağrıda bulundu.

Şu anda Premier Lig kulüpleri, dokuz yedek oyuncuyu kadroya alabiliyor, yani maç günü kadrosu toplam 20 oyuncudan oluşuyor. Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi kuralları 12 yedek oyuncuya kadar kadroya alınmasına izin veriyor ve teknik direktörlere çok daha fazla esneklik sağlıyor. Arteta, birçok cephede mücadele etmek için gerekli olan kadroların büyüklüğü göz önüne alındığında, bu farklılığın mantıksız olduğunu düşünüyor.

"Şu anda kadrodan çıkarılması gereken iki veya üç oyuncu var" dedi. "Bu bir gerçek. Bunu değiştiremem. Kurallar böyle, umarım gelecek sezon Premier Lig'de 18 saha oyuncusu yerine 20 oyuncu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, buradan rica ediyorum, çünkü kadroyu yönetmek, oyuncuların değerini korumak, oyuncuların zihinsel sağlığını korumak için çok daha iyi, çünkü kimse kadro dışında kalmak istemez."

İspanyol teknik adamın hayal kırıklığı, her hafta karşılaştığı zorlu konuşmalardan kaynaklanıyor. Takım kadrosu yeterince uzun olmadığı için, formda ve sağlıklı olan tecrübeli profesyonel oyuncuları kadroya almaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Arsenal şampiyonluk mücadelesi verirken, yetenekli oyuncuları tamamen kadro dışında bırakmak, onun değiştirmek için çaresizce uğraştığı bir "gerçeklik" haline geldi.