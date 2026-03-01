Getty Images Sport
Mikel Arteta, Arsenal'in yıldızı Chelsea'yi yendikleri maçta oyundan çıkmak istediğinde Declan Rice'ın sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi
Arsenal, Chelsea karşısında hayati bir galibiyet elde etti
Cumartesi günü Man City'nin Leeds United'ı yenmesine yanıt veren Gunners, William Saliba'nın golüyle ilk yarının ortasında kontrolü ele geçirdi. Ancak, ev sahibi takım, Piero Hincapie'nin Reece James'in tehlikeli köşe vuruşunu kendi kalesine göndermesiyle devre arasına girmeden önce skoru eşitledi.
İkinci yarının başında Chelsea daha iyi görünüyordu, ancak Arsenal'in duran toplardaki üstünlüğü bir kez daha belirleyici oldu. Rice'ın mükemmel bir şekilde attığı korner, Blues kalecisi Robert Sanchez tarafından yanlış değerlendirildi ve Jurrien Timber galibiyet golünü kafayla attı. Ev sahibi takım, Pedro Neto'nun son dakikalarda gördüğü kırmızı kartın ardından on kişilik Chelsea karşısında gergin bir finalin üstesinden gelmek zorunda kaldı ve şampiyonluk yarışında çok önemli üç puanı başarıyla elde etti.
Orta saha yıldızı Declan Rice'ın sakatlık korkusu
Bu hayati galibiyet, Rice'ın sakatlığıyla gölgelendi. Kazanan golün asistini yaptıktan kısa bir süre sonra, İngiltere milli takım oyuncusu Neto'yu geçerek Chelsea'nin tehlikeli bir kontra atağını engelleyerek savunmadaki büyük değerini gösterdi. Ancak Rice, nefes kesen bir koşunun ardından topu kaleci David Raya'ya geri pas atmaya çalışırken kasını incitmiş gibi görünüyordu.
27 yaşındaki oyuncu kısa bir süre cesurca oyuna devam ettikten sonra yedek kulübesine işaret etti ve 76. dakikada Christian Norgaard ile değiştirildi. Maçın bitiminden sonra konuşan Mikel Arteta, oyuncunun değişikliği kendisinin istediğini doğruladı: "Declan oyundan çıkmak istedi, bu yüzden maalesef muayene olup Çarşamba günü oynayabilecek mi diye bakılması gerekecek." Tıbbi ekip şimdi eski West Ham kaptanının durumunu değerlendirecek.
Şampiyonluk yarışı baskısı ve hafta ortası maçları
Arteta, takımının direncini övdü ancak maçın yönetilmesinde iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu kabul etti. Arsenal menajeri, "Büyük bir galibiyet, çok mutluyum" dedi. "Takım uzun süreler boyunca mükemmel bir performans sergiledi, devre arasında fark daha büyük olmalıydı. Gol yediğimiz an acı vericiydi ama Chelsea'nin kalitesi... Kırmızı karttan sonra bu durumu daha iyi yönetmeliydik ama bunu yarın konuşacağız."
Arsenal şimdi hafta ortasında Brighton ile oynayacağı maç için hızla toparlanmalı. Bu maç, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin zor günler geçiren Nottingham Forest ile karşılaşmasından sadece 24 saat sonra oynanacak. Rice'ı sezonun sonuna kadar kaybetmek, Arsenal'in Premier League şampiyonluğuna ulaşma umutları için büyük bir darbe olur ve bu nedenle Rice'ın yaklaşan sağlık muayenesi büyük önem taşıyor.
Arteta, Chelsea'nin taktiksel kalitesini övüyor
Üç puanı da alan Arsenal teknik direktörü, rakip takıma büyük övgüler yağdırdı ve sayıca dezavantajlı durumlarda bile zorlu durumların üstesinden gelme becerilerini övdü. Arteta, "Çok kaliteli bir takım, kaleciyi bile kullanarak 10 kişiyle bu durumdan kurtulabiliyorlar" dedi.
Arteta, konuk takımın maç boyunca taktiksel olarak başını ağrıtan yönlerini ayrıntılı olarak anlattı. "Onlar [Chelsea] çeşitli alanları işgal edebilen oyunculara sahip – Cole [Palmer] sahte dokuz numara oynayabilir ve bu alanları işgal edebilir, dönüp oyuncuları harekete geçirmek için sadece bir metrekareye ihtiyacı var" diye açıkladı. Gunners'ın teknik direktörü, orta saha üçlüsünü överek değerlendirmesini sonlandırdı: "Caicedo, Enzo [Fernandez] ve Cole, dar alanlarda çok iyi dönüyorlar. Etkileyici, onlar en iyi takımlardan biri."
