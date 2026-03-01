Bu hayati galibiyet, Rice'ın sakatlığıyla gölgelendi. Kazanan golün asistini yaptıktan kısa bir süre sonra, İngiltere milli takım oyuncusu Neto'yu geçerek Chelsea'nin tehlikeli bir kontra atağını engelleyerek savunmadaki büyük değerini gösterdi. Ancak Rice, nefes kesen bir koşunun ardından topu kaleci David Raya'ya geri pas atmaya çalışırken kasını incitmiş gibi görünüyordu.

27 yaşındaki oyuncu kısa bir süre cesurca oyuna devam ettikten sonra yedek kulübesine işaret etti ve 76. dakikada Christian Norgaard ile değiştirildi. Maçın bitiminden sonra konuşan Mikel Arteta, oyuncunun değişikliği kendisinin istediğini doğruladı: "Declan oyundan çıkmak istedi, bu yüzden maalesef muayene olup Çarşamba günü oynayabilecek mi diye bakılması gerekecek." Tıbbi ekip şimdi eski West Ham kaptanının durumunu değerlendirecek.