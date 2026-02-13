Getty Images Sport
Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu kararı verilirken Eberechi Eze'nin "kaybolmuş" göründüğünü söyledi
Eze, Aralık ayından bu yana ilk kez Premier Lig'de ilk 11'de yer aldı.
Eze, Arsenal kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı ve en parlak anını, Tottenham Hotspur'u mağlup ettikleri Kuzey Londra derbisinde attığı hat-trick ile yaşadı. Ancak, İngiltere milli takım oyuncusu o günden bu yana Emirates Stadyumu'nda kendini kanıtlamakta zorlandı ve Perşembe günü Brentford karşısında oynadığı maç, 13 Aralık'tan bu yana Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldığı maç oldu.
Bu sadece ilk yarı sürdü ve Eze, maçın golsüz bittiği devre arasında oyundan alındı. Noni Madueke konuk takımı öne geçirdi, ancak Keane Lewis-Potter kısa süre sonra skoru eşitledi ve Keith Andrews'un takımına hak ettiği bir puan kazandırdı.
Eski Newcastle forveti Shearer, Eze'den pek etkilenmedi ve eski Crystal Palace yıldızının yazın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alamama riski olduğunu iddia etti.
Shearer: Eze kaybolmuş görünüyordu ve İngiltere kadrosuna giremeyebilir.
Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Mikel Arteta'nın düzeltmesi gereken bir iki şey var. Eze'nin Brentford maçındaki durumu biraz şaşırtıcıydı çünkü kaybolmuş gibi görünüyordu, en azından o maçta öyle görünüyordu.
“Arteta onu devre arasında oyundan aldı ve takım biraz daha iyi oynadı. Brentford'a daha fazla baskı uyguladılar ve sonra golü attılar. Ama bence Brentford en azından bir puanı hak etmişti.
“Eze kaybolmuş gibi görünüyor. Bu gerçekten dikkat çekici, değil mi? Kuzey Londra derbisinde hat-trick yapan adamdan bahsediyoruz. Herkes 'Vay canına, ne harika bir oyuncu ve Arsenal'de ne güzel günler geçirecek' diye düşünüyordu. Arsenal stadyumuna transfer olduğunda, kendine güven dolu bir şekilde yürüdü ve sanki oraya aitmiş gibi görünüyordu. Ama Brentford maçında kaybolmuş gibi görünüyordu. Sanki dünya onu yutacakmış gibi görünüyordu. Hiç rahat görünmüyordu.
"Oynamayacağı takdirde İngiltere kadrosunda yer almayacaktır. Sanırım bu, geçen yılın Aralık ortasından bu yana ilk kez ilk on birde yer alışıydı. Neredeyse hiç ilk on birde yer almadı ve İngiltere kadrosuna girmek istiyorsa bunun değişmesi gerekiyor."
Arsenal, 'etkileyici' Man City'nin geri dönüş planı konusunda uyarıldı
City, Çarşamba günü Fulham'ı Antoine Semenyo, Nico O'Reilly ve Erling Haaland'ın golleriyle mağlup ederek Arsenal ile arasındaki puan farkını azalttı, ancak Shearer, Gunners'ın 2003-04 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda hala güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor.
Eski İngiltere kaptanı şunları ekledi: "Salı günü Man City'den gerçekten etkilendim, Match of the Day programına katıldım, bu yüzden maçı baştan sona izledim. İlk yarı, yoğunluk açısından bir süredir gördüğüm en iyi performanslarından biriydi. Gerçekten çok sağlam görünüyorlar. İleriye dönük olarak da çok iyi görünüyorlar. Evet, Arsenal'e gerçekten baskı uyguluyorlar.
"Arsenal'in performansı ve Brentford'da ne kadar zorlandıklarını düşünürsek, bu benim için sürpriz değil. Kolayca şampiyonluğu kazanan çok fazla takım yok, biliyorsunuz.
"Arsenal kadar uzun süredir şampiyonluğu kazanamadıysanız, insanların size baskı yapmaya çalışacağı zamanlar olacaktır. Ve şu anda olan da budur.
"Man City ne yaptığını biliyor. Oyuncularının çoğu daha önce bu durumu yaşamış, görmüş, başarmış ve ne olacağını, ne beklemeleri gerektiğini biliyor.
"Premier League'i kazanacaksanız, bunu kolayca başarmanız pek olası değildir. Liverpool'un geçen sezon bunu başardığını biliyorum, ancak Arsenal'in arzusu, hırsı ve tüm bu özellikleri nedeniyle, bunu zor yoldan başarmak zorunda kalacaklar.
"Arsenal'de çatlaklar olduğunu söyleyemem. Sanırım City'nin formu nedeniyle, City'nin gerçekten iyi bir seri yakalaması artık sürpriz olmaz. Bunu Pep ile daha önce gördük. Artık bir seri yakalamalarının zamanı geldi, bu yüzden şaşırmayız. Ama çatlaklar, hayır. Henüz değil. Bence Arsenal hala çok güçlü bir konumda.
"Brentford'un Arsenal'e gerçekten çok zorluk çıkardığını düşünüyorum. Keith Andrews, dediğimiz gibi, harika bir iş çıkarıyor. Takımı fiziksel olarak formda, sert, güçlü, taç atışlarında, duran toplarda, tüm bu konularda markaj yapması zor hale getirdi. Ayrıca Igor Thiago ve Ouattara gibi gerçekten yetenekli oyuncuları var.
"Newcastle maçını izledim ve üç puanı hak ettiler, Arsenal maçında üç puanı alamamaları şanssızlıktı. Henüz çatlaklar yok diyemem ama Arsenal için ilginç bir üç dört hafta olacak."
Gunners ve Cityzens FA Kupası'na geri dönüyor
Her iki şampiyonluk adayı da bu hafta sonu FA Cup maçlarına çıkacak. Cumartesi günü League Two kulübü Salford City ile karşılaşacak olan City sahaya ilk çıkan takım olacak, Arsenal ise Pazar günü 2013 yılında kupayı kazanan Wigan Athletic'i ağırlayacak.
