Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu kararı verilirken Eberechi Eze'nin "kaybolmuş" göründüğünü söyledi

Eze, Arsenal kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı ve en parlak anını, Tottenham Hotspur'u mağlup ettikleri Kuzey Londra derbisinde attığı hat-trick ile yaşadı. Ancak, İngiltere milli takım oyuncusu o günden bu yana Emirates Stadyumu'nda kendini kanıtlamakta zorlandı ve Perşembe günü Brentford karşısında oynadığı maç, 13 Aralık'tan bu yana Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldığı maç oldu.

Bu sadece ilk yarı sürdü ve Eze, maçın golsüz bittiği devre arasında oyundan alındı. Noni Madueke konuk takımı öne geçirdi, ancak Keane Lewis-Potter kısa süre sonra skoru eşitledi ve Keith Andrews'un takımına hak ettiği bir puan kazandırdı.

Eski Newcastle forveti Shearer, Eze'den pek etkilenmedi ve eski Crystal Palace yıldızının yazın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alamama riski olduğunu iddia etti.