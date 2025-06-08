Mike Maignan için Premier Lig'den acil çağrı

Chelsea, AC Milan'ın kalecisi Mike Maignan için 15 milyon Euro'luk teklif yaptı ve transferi Kulüpler Dünya Kupası'na kadar tamamlamak istiyor.

Makale devam ediyor Makale devam ediyor Makale devam ediyor Haberin devamı aşağıda Chelsea, Maignan için 15 milyon € teklif sundu

Maviler hızlı bir anlaşma yapmak istiyor

Milan, Fransız kaleci için son kararı verecek GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱