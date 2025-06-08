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İdil Erin Tetik

Mike Maignan için Premier Lig'den acil çağrı

M. MaignanChelseaTransfersAC MilanDünya Kupası ŞampiyonasıPremier LigSerie A

Chelsea, AC Milan'ın kalecisi Mike Maignan için 15 milyon Euro'luk teklif yaptı ve transferi Kulüpler Dünya Kupası'na kadar tamamlamak istiyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Chelsea, Maignan için 15 milyon € teklif sundu
  • Maviler hızlı bir anlaşma yapmak istiyor
  • Milan, Fransız kaleci için son kararı verecek
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