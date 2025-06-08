Mike Maignan için Premier Lig'den acil çağrı

AFPİdil Erin TetikMike Maignan için Premier Lig'den acil çağrıM. MaignanChelseaTransfersAC MilanDünya Kupası ŞampiyonasıPremier LigSerie AChelsea, AC Milan'ın kalecisi Mike Maignan için 15 milyon Euro'luk teklif yaptı ve transferi Kulüpler Dünya Kupası'na kadar tamamlamak istiyor.Makale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorHaberin devamı aşağıdaChelsea, Maignan için 15 milyon € teklif sunduMaviler hızlı bir anlaşma yapmak istiyorMilan, Fransız kaleci için son kararı verecekGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱