Michael Owen transfer planını hazırlarken, cesur Manchester United'ın 'bir veya iki yıl içinde' Premier Lig şampiyonluğu kazanacağı tahmini yapıldı.

Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi birçok tanınmış teknik direktör, Red Devils'ı tekrar rayına oturtmayı başaramadı ve on yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir performans sergilenemedi.

Ruben Amorim, İngiliz futbolunun en önemli teknik direktörlük görevlerinden en son ayrılan isim oldu ve Portekizli teknik adam 2026'nın başlarında görevinden alındı. Amorim, United'ın Premier League dönemindeki en kötü sonucunu yaşadı ve takım 2024-25 sezonunda 15. sıraya geriledi.

Carrick geçici olarak görevi devraldı ve dört galibiyet elde etti. Şu anda United, ikinci sıradan sadece altı puan geride olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yeniden ortaya çıktı. "Hayallerin Tiyatrosu" olarak adlandırılan stadyumda yeniden ihtiyatlı bir iyimserlik hakim olmaya başladı.