Michael Owen transfer planını hazırlarken, cesur Manchester United'ın 'bir veya iki yıl içinde' Premier Lig şampiyonluğu kazanacağı tahmini yapıldı.
Hayaller Tiyatrosu'nda iyimserlik artıyor
Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi birçok tanınmış teknik direktör, Red Devils'ı tekrar rayına oturtmayı başaramadı ve on yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir performans sergilenemedi.
Ruben Amorim, İngiliz futbolunun en önemli teknik direktörlük görevlerinden en son ayrılan isim oldu ve Portekizli teknik adam 2026'nın başlarında görevinden alındı. Amorim, United'ın Premier League dönemindeki en kötü sonucunu yaşadı ve takım 2024-25 sezonunda 15. sıraya geriledi.
Carrick geçici olarak görevi devraldı ve dört galibiyet elde etti. Şu anda United, ikinci sıradan sadece altı puan geride olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yeniden ortaya çıktı. "Hayallerin Tiyatrosu" olarak adlandırılan stadyumda yeniden ihtiyatlı bir iyimserlik hakim olmaya başladı.
Manchester United yeniden şampiyonluk yarışına giriyor mu?
2028 yılına kadar bir başka lig şampiyonluğu kazanmak için iddialı planlar yapıldı ve Owen, Red Devils'ın bu hedefe ulaşma yolunda ilerlediğini düşünüyor. United'ın şu anda şampiyonluk adayı gibi göründüğünü kabul ediyor, ancak yine büyük bir yaz dönemi geçireceklerini belirtiyor.
Eski United forveti Owen, şu anda online casino karşılaştırma sitesinin İngiltere elçisi olduğu casino.org ile yaptığı röportajda, GOAL'a iç sahada hakimiyeti geri kazanmak için neyin gerekli olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar, ancak bu takıma bir şeyler kazanma şansı vermek için sadece bu takıma ne ekleyebileceğiniz önemli değil. Casemiro'nun ayrılacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz hala oyunculara ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bruno Fernandes'in kalıp kalmayacağı konusunda da soru işareti var. Bu takım, bu yaz, hala epey bir ameliyat geçirebilir. Söylemesi zor.
"Şu anki haliyle, mevcut takım ve şu anda oynadıkları şekilde, sezon sonunda ligde ikinci veya üçüncü olabilirler. Lig yarın başlasa, ligde şampiyonluk için gerçek bir şansları olduğunu göz ardı edemezsiniz - oynadıkları şekilde, Liverpool'un oynadığı şekilde, City'nin oynadığı şekilde. Genel olarak, sezonları oldukça kötü geçti ve bu sezon ligi kazanmak için düşük bir puan toplamı yeterli olacak. Şu anki oyun tarzlarına bakılırsa, bunu göz ardı edemezsiniz."
Manchester United'ın yaz transfer döneminde neye ihtiyacı var?
Owen, bir sonraki transfer dönemi öncesinde spekülasyonların şimdiden başladığı transfer işine ilişkin olarak şunları ekledi: "Muhtemelen hala bir veya iki oyuncuya ihtiyaçları var. Casemiro'yu ve belki de Fernandes'i kaybederlerse, bu iki oyuncu gerçekten çok önemli oyuncular. Yaş ortalamasını düşürmek gibi bir denge var. Bu inanılmaz bir şey.
"Birçok kişiye söyledim, Manchester United - zor durumda olsalar bile - durumu tersine çevirecek ve bu tersine döndüğünde, bir yıl sürebilir, iki ay sürebilir, biri bunu başaracak. Bu kadar büyük bir kulüp sürekli düşük performans gösteremez ve durumu tersine döndüğünde, yarın yokmuş gibi hızlanacaktır. Bu olabilir.
“İnsanlar onların çok geride olduklarını düşünüyor, ama eğer yaptıklarını yapmaya devam ederlerse ve iyi bir yaz geçirirlerse, o kadar da geride olmayabilirler ve ligi kazanmak için beş, altı, yedi yıl değil, sadece bir veya iki yıl gerekebilir.
“Şu anda durum çok ilginç. Momentumları varken, bu ivmeyi sürdürmelerini tavsiye ederim. Şimdi menajeri ve diğer şeyleri değiştirmek mi istiyorsunuz? Vay canına, onca yıldan sonra bela arıyorsunuz.”
Manchester United'ın yeni teknik direktörü: Kalıcı atama yolda
United, sezon sonuna kadar Carrick'in geleceği hakkında bir karar vermeyecek, çünkü daha deneyimli isimler hala Old Trafford'da kalıcı bir rol üstlenmek için gündemde. Ancak Red Devils şu anda özgüven dolu ve şampiyonluk mücadelesi ve muhteşem bir yeni stadyumun inşası gibi gelecek planlarını bir araya getiriyor.
